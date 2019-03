Inhalt Seite 1 — Ford-Aktien kommen auf den Markt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aktien der Ford Motor Company, des größten im ausschließlichen Familienbesitz befindlichen Industrie-Konzerns der Welt, werden Mitte Januar 1956 zum erstenmal auf dem Effektenmarkt der Börsen zum Kauf angeboten, nachdem hierüber in langwierigen Verhandlungen zwischen der Familie Ford (als alleinigem Besitzer aller stimmberechtigten Aktien) und der (zur Vermeidung riesiger steuerlicher Belastungen der Familie) von dem Gründer des Unternehmens gegründeten "Ford-Stiftung" Einverständnis erzielt worden ist. Maßgeblichen Einfluß hatten hierbei der Vorsitzende des Finanzkonitees der Ford-Stiftung, Charles E. Wilson, Präsident der General Electric Inc., und der Bankier Sidney J. Weinberg. Sie sehen in der ausschließlichen finanziellen Abhängigkeit der Ford-Stiftung von der Ford Motor Company ein unnötiges Risiko für die Erfüllung der großen Vernichtungen der Stiftung und versprechen sich von einer der Öffentlichkeit bisher verschlossenen Beteiligung an den zweitgrößten Automobilwerken der Vereinigte! Staaten (in Analogie zu der an erster Stelle stehender General Motors Inc.) eine beträchtliche Steigerung des Absatzes.

Der Verkauf der Aktien an das Publikum soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Die erste Rate von 15 v.H. wird nach dem bisherigen Plan am 18. Januar zum Kauf angeboten werden, wobei bisher ein Preis von 60 bis 70 $ pro Stück genannt wird. In Kreisen der Wallstreet herrscht allgemein die Ansicht, daß nicht nur die erste Rate, sondern auch alle folgenden noch am Tage ihrer Emission verkauft werden. Dieser Optimismus ist verständlich; denn die Ford Motor Co., bei der 193 000 Arbeiter und Angestellte beschäftigt sind und deren Aktiva im vergangenen Jahr mehr als 2 Mrd. $ betrugen, arbeitete mit einem Nutzen, der den Gewinn von 21 Jahren vor dem zweiten Weltkrieg überstieg. Die Ford-Produktion wird in diesem Jahr den Rekord von 2,5 Mill. Fahrzeugen erreichen und damit ein Viertel der Gesamtproduktion der Vereinigten Staaten liefern. Die Gesellschaft plant, innerhalb der nächsten drei Jahre eine Mrd. $ für die Modernisierung und Erweiterung ihrer Anlagen zu investieren.

Die Öffentlichkeit wird zum erstenmal einen genauen Einblick in den Status der Ford Motor Inc. erhalten, wenn die Gesellschaft Anfang Dezember erstmalig seit ihrer Gründung im Jahre 1903 der staatlichen Börsenkonmission in Washington den für eine Zulassung der Aktien an den Börsen gesetzlich verlangten Registrierungsbericht vorlegt, aus dem alle zur Bewertung der Aktien notwendigen Angaben zu ersehen sein müssen. E. K.

*

Ruhrgas-Expansion geht weiter. Die Bedeutung der Ruhrgas AG, Essen, ein Gemeinschaftsunternehmen des Steinkohlenbergbaues, ist auch 1954 und 1955 weiter gewachsen. Mit 4,289 Mrd. cbm lag der Gasabsatz 1954 um 11,1 v.H. höher als im Vorjahr. Er ist im ersten Halbjahr 1955 um weitere 9,5 v.H. gestiegen und wird somit ein neues Rekordjahr in der Gasleistung des Unternehmens bringen. Die ständig steigenden Anforderungen der Kundschaft konnten nur durch Kapazitätsausbau, technische Umstellungen und Rationalisierungen, Wiederzunahme der Koksproduktion und durch Ölzusatz bei der Vergasung der Kokskohle ermöglicht werden. Allein hieraus gewann das Unternehmen täglich bis zu 400 000 cbm verkaufsfähiges Gas. Damit haben sich bereits jetzt die jüngsten Investitionen bezahlt gemacht, die 1954 und 1955 zusammen rund 80 Mill. DM erforderten. Eine der interessantesten Neuanlagen ist der große Untertagespeicher in einem alten Bergwerk im Raum Hannover. Hier wurden im Dezember 1954 bereits über 30 Mill. cbm Gas gespeichert und täglich davon bis zu 200 000 cbm an die Verbraucherschaft des dortigen Versorgungsgebietes abgegeben. Die Ruhrgas schließt wiederum ohne Gewinn und Verlust ab.

Die Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG, Köln, deren AK von 90 Mill. DM zu rund 40 v. H. bei der RWE-Töchter Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation und mit 46 v. H. bei der Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube AG liegen, hat auch 1954 wieder gut verdient und weist einen Gewinn von 4,29 (4,18) Mill. DM aus, aus dem eine Dividende von wieder 4 v. H. ausgeschüttet wird. Zugleich werden Abschreibungen in Höhe von 26,3 (24,7) Mill. DM vorgenommen, so daß das Anlagevermögen bei 15,3 (17,6) Mill. DM Zugängen nunmehr mit 149,1 (160) Mill. DM aktiviert wird. Das Unternehmen konnte die Erzeugung von Ammoniak und Methanol erheblich steigern, ebenso den Rohöldurchsatz. Die günstige Absatzlage hat auch 1955 angehalten. Der Bedarf an Produkten des Unternehmens steigt ständig. Für die Raffinerieanlagen wurde der mit der Deutsche Shell AG, Hamburg, abgeschlossene Verarbeitungsvertrag insofern besonders interessant, als zusammen mit der Badische Anilin- & Sodafabrik AG, Ludwigshafen a. Rh., die Olivinwerke GmbH in unmittelbarer Nähe der Union im Sommer dieses Jahres ihren Betrieb zur Kunststofferzeugung auf der Basis Raffinerieabgase eröffneten. Der Umsatzwert stieg von 134 auf 145 Mill. DM, wobei der Wert der verarbeiteten Ölprodukte in diesem Betrag nicht enthalten ist. Die Umsatzsteigerung hängt praktisch mit dem Mengenanstieg der Produktion zusammen. Die Produktionserhöhung ermöglichte, die Verteuerungen bei Kohle, Lohn und Material im wesentlichen aufzufangen.

Die Hoesch Werke AG, Dortmund, hat jetzt das erwartete Umtauschangebot an die Aktionäre der beiden anderen Nachfolgegesellschaften aus dem ehemaligen Hoesch-Bereich, die Altenessener Bergwerks-AG (Essen-Altenessen) und die Industriewerte AG (Dortmund), veröffentlicht. Die Aktionäre der beiden Gesellschaften werden aufgefordert, ihre Aktien im Verhältnis 1 zu 1 in solche der Hoesch Werke AG umzutauschen, wobei die neuen Hoesch-Aktien ab 1. Oktober 1955 gewinnberechtigt sind. Die Hoesch Werke AG hat für 1953/54 (30. September) die Dividendenzahlung mit 6 v. H. aufgenommen, die Altenessener Bergwerks-AG und die Industriewerte AG haben erstmals für das mit dem Kalenderjahr laufende Geschäftsjahr 1954 jeweils 5 v. H. Dividende gezahlt. Die umtauschberechtigten Aktionäre haben also den Vorteil, daß sie für die Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 1955 (Vierteljahr) neben der ihnen noch zustehenden Dividende auf die abgegebenen Aktien eine Dividende auf die neuen Hoesch Werke-Aktien erhalten. Der Umtausch erfolgt für die Aktionäre der beiden Gesellschaften kostenfrei.