Eine Bibliothek schaffen, für die Jungen und Mädchen, wo sie hereinkommen, in den Regalen herumstöbern und den Kunden spielen dürfen, der Mühe hat, sich zu entscheiden, weil die Auswahl so groß ist; ihnen erlauben, stolz lauter Bücher mitzunehmen, die ausschließlich für sie verfaßt, gedruckt, illustriert worden sind – welch reizender Gedanke!" schrieb Paul Hazard in seiner köstlichen Studie "Kinder, Bücher und große Leute". Geraume Zeit schon ist dieser Gedanke des bedeutenden französischen Kulturphilosophen Wirklichkeit geworden. Vor uns liegt ein Stapel Mädchenbücher, in der Absicht geschrieben, den Heranwachsenden mit Erzählerfreude den Lauf der Welt – soweit sie ihn verstehen –, nahezubringen. Fiele es den darin stöbernden Zehn- bis Fünfzehnjährigen nun nicht in der Tat schwerlich zu entscheiden? Bei dem Überangebot an Romanen, Erzählungen und Reiseberichten für Mädchen stellt sich immer wieder heraus, daß keineswegs alles empfehlenswert ist, was den Jugendlichen "auf den Leib geschrieben" wurde. Die Kinder aber verschlingen, was sie erreichen können ...

Eine ausgezeichnete Idee – die nämlich, jungen Mädchen erlesene Kostbarkeiten der Erzählkunst gleichsam unvermerkt zu übermitteln – realisiert das

Mädchenvorlesebuch. Herausgegeben von Rosemarie Höhne. Verlag Langewiesche-Brandt, Ebenhausen b. München, 219 S., Plastikband, 5,80 DM.

Von der wohlüberlegten Zusammenstellung werden die Teenagers entzückt sein, und auch die Erwachsenen werden mit ungetrübter Freude darin blättern. Marie v. Ebner-Eschenbach, Kipling, Puschkin, Maupassant, O. Henry, Bergengruen – die Namen lassen erkennen, mit welcher Sorgfalt die Auswahl getroffen wurde. – Auf eine australische Farm führt ihre jungen Leserinnen

Mary E. Patchett "Tam, mein Silberhengst". Erika Klopp Verlag, Berlin, 192 S., 6,80 DM.

Die lebhaften Schilderungen geben, dem Verständnis der Zwölfjährigen angepaßt, ein anschauliches Bild des fremden Kontinents. Mittelpunkt ist das starke, anmutige Pferd der kleinen Heldin. Es bricht aus und trifft auf eine Horde Wildpferde. Kämpfe unter den Tieren, das Leben auf der Farm, die Nähe der Kinder zur Kreatur – das ergibt ein haftendes Erlebnis. Ein kleines Mädchen unter Indianern haben zwei Bücher zum Thema:

J. Brettenthaler "Gesucht wird Ariane Berger". Andermann-Verlag, München–Wien, 60 S., 2,50 DM, und Trade Wehe "... ich heiße Florita". Georg Westermann Verlag, Braunschweig, 184 S., 3,80 DM.