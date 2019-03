Von Ingrid Parigi

Italiener gehen leidenschaftlich gern ins Kino. Eifrige Statistiker haben ausgerechnet, daß sie 105 Milliarden (natürlich Lire) und 172 Millionen allein dafür im Jahre ausgeben, während sich die Zuwendungen für weitere Freizeitgestaltungen, wie Sport, Theater, Oper, Revue oder Konzerte, mit nur 31 Milliarden begnügen müssen. In den italienischen Kinos darf man rauchen, Babys und kleine Kinder gratis mitnehmen, man ist an keine Anfangszeiten gebunden, und wenn einer Lust hat, kann er für dieselbe Eintrittskarte von nachmittags halb drei bis Mitternacht sitzenbleiben. Es gibt zwei Preisstaffelungen: die billigen Plätze im Parkett und die teuren auf der Galerie. Soldaten in Uniform zahlen den halben Preis. In den teuren Kinos, wo nur Erstaufführungen laufen, zahlt man je nach der Eleganz des Hauses von zwei bis sechs Mark, wenn einer jedoch Geduld hat, so kann er denselben Film nach 14 Tagen für 60, 80 Pfennig oder eine Mark sehen. Im Sommer werden alle Preise herabgesetzt, und bei gutem Wetter Freilichtvorstellungen gegeben. Auch der kleinste Kirchensprengel besitzt zum mindesten ein Lichtspieltheater, und wenn es zwei sind, so wird dann eines unweigerlich vom Pfarrer geleitet.

Natürlich kann bei einer solch gesteigerten Nachfrage nach neuen Filmen auch eine beträchtliche innere Produktion, wie sie Italien besitzt, nicht ausreichen. So wurde Italien zu einem der glänzendsten. Abnehmer für ausländische Filme. Aber während in Deutschland auch die Lollobrigida oder der Regisseur De Sica zu einem Begriff wurden, glänzten deutsche Filme, deutsche Schauspieler oder Regisseure elf Jahre lang durch eine völlige Abwesenheit. Die letzten beiden deutschen Filme, die bewußt als deutsche Produktion von den Zuschauern aufgenommen wurden – und die, nebenbei gesagt, einen großen Erfolg hatten –, waren 1944 "Münchhausens Abenteuer" und "Die Goldene Stadt". Danach kam die große Leere. Selbst ein Spitzenfilm wie die "Berliner Ballade", die hier sehr gefallen hatte, drang nicht als ein deutsches Werk bis zum Bewußtsein des großen Publikums.

Mit einem Schlage aber hat sich hier die Lage seit diesen! Sommer geändert. Die Gunst des Publikums ist einer jener unberechenbaren Faktoren, die die trockenen Statistiken und die bestfundierten Theorien über den Haufen werfen und zudem ein Ding, das in jedem Lande anders reagiert. Es war nur ein Zufall, daß in derselben Zeit, als sich das italienische Publikum des deutschen Nachkriegsfilmes bewußt wurde, auch die Filmprüfkommission anläßlich der Venezianer Festspielwochen Jürgens den Preis für den besten männlichen Darsteller – in "Des Teufels General" – zuerkannte. Mit der Gunst des Publikums hat das nichts zu tun, denn "Des Teufels General" läuft noch in keinem der italienischen Lichtspieltheater, und Jürgens ist ein völlig Unbekannter für Italien. Nein, die große Wandlung dieses Sommers haben wir Maria Schell, "Die letzte Brücke" und ... dem verfilmter, Roman von Kirst, "08/15", zu verdanken. Es wird den deutschen Leser wahrscheinlich merkwürdig berühren, wenn man zwei so vollständig gegensätzliche Werke auf einer Ebene nennt. Mit Kriegs-, Militär- und Partisanenfilmen, sollte man zudem meinen, sei der Markt schon reichlich gesegnet, besonders in Italien, wo man in den ersten Nachkriegsjahren nicht nur die nationale, sondern auch, die gesamte amerikanische, englische und französische Lesart der Verherrlichung von tapferen Kriegern, zu Opfern bereiten Partisanen, bösen Nazis und unbesiegbaren Demokraten über sich hatte ergehen lassen müssen. Tatsächlich lechzte das Publikum so um 1952 herum direkt nach Lustspielen, Kriminalreißern oder bürgerlichen Rührstücken. Heute ist man wieder bereit, etwas über den letzten Krieg anzusehen.

In diesem selben, psychologisch günstigen Augenblick kam die "Letzte Brücke" nach Italien, und mit dem manchmal überraschend sicheren Gefühl für echt und unecht hat sich die Menschlichkeit und die Phrasenlosigkeit dieses Filmes sofort einen Platz in der Sympathie des Publikums erobert und das schwermütige und sanfte Gesicht der Maria Schell dem Gedächtnis eingeprägt. Kurz danach kam ein anderer Film, auch mit Maria Schell in der Hauptrolle, herüber. Die Geschichte jener jungen Flüchtlingfrau, die von einem ehrgeizigen Regisseur (Fischer)– der sich später in sie verliebt – für einen Film über ihr eigenes Erleben verpflichtet wird und der hier unter dem Titel "Wenn du nur bei mir bleibst" (bei uns: "Solange du da bist") lief. Natürlich hatte dieser zweite Film nicht das Echo der "Letzten Brücke", aber das großartige Spiel und die saubere Arbeit ließ manche Längen überwinden, und der Film konnte sich längere Zeit auf dem Spielplan halten. Maria Schells Verehrerzahl aber wuchs weiter an. Nach dem großen Erfolg in der Schweiz erwartet man diesen Winter auch "Die Ratten", mit denen Maria Schell endgültig zu einem Begriff in Italien, werden wird.

Für jemanden, der Italien nur flüchtig kennt, ist wahrscheinlich der Erfolg von "08/15" schwerer zu erklären. Er liegt tiefer, als das an sich oberflächliche Stück vermuten ließe. Es war das Erstaunen darüber, daß ein deutscher Regisseur den Mut fand, die Schattenseiten des deutschen Militarismus, die den Deutschen im Auslande so mißliebig gemacht haben, in einer so starken Dosis selbst vorzutragen, es war die Erkenntnis, daß ja anscheinend nicht nur die Ausländer, sondern die Deutschen selbst unter dem Militarismus geseufzt hatten, und es war das Gefühl, daß dieser Gefreite Asch ... fast ein Italiener hätte sein können in seiner Kunst, das gefürchtete Reglement zu seinen Gunsten anzuwenden. Die Zuschauer verließen das Kino mit einem starken Solidaritätsgefühl und dem Bewußtsein, schon seit langem nicht mehr so von Herzen gelacht zu haben.