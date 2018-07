Aylmer Vallance, ein gewiegter Kenner vor allem des britischen Finanzwesens, will in seinem Buch die Ursachen der großen Betrugsaffären aufdecken und damit gleichzeitig ein Stück Gesellschaftskritik verbinden.

Aylmer Vallance: Glücksritter und Spekulanten. Seewald & Schuler Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 238 Seiten, 11,80 DM

bringt rund zwanzig Finanzskandale, von denen einige einst die Welt in Aufregung versetzten und in ihrer Dreistheit heute noch nicht ihresgleichen fanden. Hochstapeleien und Scheckfälschungen finden sich jedoch in Vallances Zusammenstellung nicht. Sie umfaßt lediglich solche Fälle, in denen man einen „antisozialen Betrug“ sehen kann. Als „Manko“ – um in der von Vallance reichlich benutzten Terminologie zu reden – erscheint dabei die Bevorzugung der Ereignisse auf dem englischen Geldmarkt. Deshalb macht nur die Schilderung der Affären mit internationaler Resonanz, wie die der Stavinsky, Kreuger und Insull, das Werk auch für den deutschen Durchschnittsleser interessant. Wer nicht gerade täglich mit Wechseln und Hypotheken zu tun hat, wird sich außerdem, trotz der durchweg lebhaften Darstellung, stellenweise überfordert fühlen, da Vallance sich zum Beispiel nicht scheut, mit Bilanzauszügen aufzuwarten. Für den Fachmann wird der Band aber sicher eine sehr aufschlußreiche Lektüre sein, denn Vallances Enthüllungen sind so minutiös, daß er am Ende selbst befürchtet, an Stelle einer Anatomie des Betrugs eine „Einführung für Anwärter des Finanzverbrechens“ verfaßt zu haben.

Kann man Vallance den Vorwurf machen, er wolle seine Leserschaft hinter Kulissen führen, hinter die ihm ein großer Teil nicht zu folgen vermag, so hinterläßt ein anderer Autor durch die zu vordergründige Behandlung eines verwandten Themas einen unbefriedigenden Eindruck. Es ist das Werk des beängstigend produktiven Journalisten

Curt Riess: Sie haben es noch einmal geschafft. G. B. Fischer & Co., Verlags- und Vertriebsgesellschaft. 294 Seiten, 9,80 DM.

Riess möchte das vielzitierte „deutsche Wunder“ als den Erfolg eines ungebrochenen Aufbauwillens demaskieren. Die Methode, der er sich für dieses gewiß lobenswerte Unterfangen bedient, ist die der Porträtierung von Unternehmerpersönlichkeiten, die nach dem Zusammenbruch zum ersten- oder zum zweitenmal ganz von vorn anfangen mußten. Riess läßt keinen Berufszweig aus, weder den Zirkusdirektor und den Strumpffabrikanten, noch den Magazinverleger und den Schneckenzüchter. Sein leichtbeschwingter Streifzug durch Westdeutschlands blühende Industrie liest sich spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Und doch: wenn man das Buch zuklappt, glaubt man drei Stunden lang in Werbeprospekten eines Messestandes geblättert zu haben. Was Riess in seinem neuesten, routiniert aufgezogenen Band bietet, ist nicht viel mehr als geschickt präsentierte Reklame – und konnte es ja nach seiner Thematik auch nicht anders sein. Dergleichen gehört sowohl seinem Stoff als seinem Stil nach in den Blätterwald unserer Illustrierten – und damit zu den anderen Arbeiten des Verfassers. In einem Buch, das sich im Untertitel „Schicksale im Nachkriegsdeutschland“ nenn:, empfindet man die Quintessenz: „Der Krieg konnte zahllose Leben vernichten, das Leben selbst nicht“ als allzu billig. g. sp.