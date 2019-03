Bei einer Aussprache der Verbindungsstelle Landwirtschaft – Gewerbliche Wirtschaft e. V. in Hannover wurden von einem der Teilnehmer Zahlen über die Preise volkstümlicher Getränke vorgelegt, die aufschlußreiche Vergleiche gestatten. Er legte dar, daß, auf den Liter umgerechnet, eine Brause mit Zitronengeschmack für 1,20 DM verkauft wird, Bier für 1,16 DM, Coca Cola für 1,– DM, Most für 0,83 DM, Selters für 0,75 DM, Pyrmonter für 0,60 DM. Ein Liter Milch dagegen kostet (im Preisgebiet 1) ganze vierzig Pfennige!

Wenn man bedenkt, wie gering dieser Preis im Vergleich etwa zur Zitronenbrause, die das Dreifache, oder zum Selterswasser, das fast das Doppelte kostet (obwohl es fertig aus dem Boden sprudelt), so ist es wirklich erstaunlich, daß die geplante Erhöhung um vier Pfennig, die dieses Getränk noch immer an seiner Stelle als das bei weitem billigste der Liste belassen hätte, eine solche Erregung hervorrief.

Im Verhältnis zur Lebenshaltung ist der Preis seit der Vorkriegszeit sogar gesunken – für einen Liter Milch mußte der Industriearbeiter 1938 noch 19,3 Minuten arbeiten, heute aber nur 12,8 Minuten, während der Bauer dem Landarbeiter höhere Löhne zu zahlen hat – damals nämlich den Wert von 3,14 Liter Milch in der Stunde, heute dagegen 5 Liter.

Die Preiserhöhung war gewiß ungeschickt vorbereitet, aber der Fehler liegt wohl tiefer. Die Einstellung zur Landwirtschaft überhaupt ist mit einer Hypothek belastet; sie hat, um Verständnis bei der Öffentlichkeit zu finden, vieles nachzuholen, was Gewerbe und Industrie durch gute public relations seit Jahren erarbeiteten. Dem Fabrikanten eines Kunstgetränks gesteht der Käufer ohne weiteres zu, daß er in den Endpreis alle Unkostenfaktoren, Rohstoffe, Maschinen, Gehalt und Lohn bis zur letzten Arbeitsstunde, Werbung, Transport und Vertrieb, Risiko und Gewinn einkalkuliert. Der Landwirtschaft gegenüber haben viele noch, bewußt oder unbewußt, die Haltung aus altväterlicher Zeit: was Hof und Boden hervorbringen, koste nur wenig, weil die Natur es gewissermaßen als Gottesgabe von selbst darbiete – mit ein wenig gesunder Arbeit in frischer Luft vielleicht, die aber leiste der Bauer gern, da sie ihren Lohn und Segen bereits in sich selbst trage. Zff