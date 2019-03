Als es den Sowjetsatelliten in Ostberlin im Frühjahr 1955 plötzlich einfiel, für die Benutzung der Autobahn zwischen Westberlin und dem Bundesgebiet einen unverschämt erhöhten Straßenzoll zu verlangen, gab es bei den maßgebenden Männern in Westberlin und in Bonn nur eine Meinung: da die Inselstadt ein nationales Problem ersten Ranges ist und ihre Verbindung zum Westen ungestört bleiben muß, werden die damit für die Wirtschaft verbundenen Mehrkosten als politische Ausgaben selbstverständlich von der öffentlichen Hand übernommen. Daß der Bund diese Kosten tragen werde, hatte unter anderem kein Geringerer als der Bundeskanzler selbst betont, als er an der Spitze des Wirtschaftskabinetts in Berlin weilte. Seitdem hat der Westberliner Senat alle paar Wochen je eine Million DM ausgelegt, um die Mehrausgaben des Güterfernverkehrs und des gewerblichen Autobusverkehrs auszugleichen. Dieser Tage hat diese seit April aufgelaufene Bundesschuld die zwölfte Million erreicht, ohne daß die ausgelegten Beträge bisher von Bonn an Berlin zurückerstattet worden wären.

Hatte der Bundesfinanzminister bisher zu der Frage beharrlich geschwiegen, so ist er jetzt endlich aus seiner Reserve hervorgetreten. Er hat sich bereit erklärt, die ausgelegten Beträge zu erstatten, wenn, ja, wenn... Man wird es keinem Finanzminister verübeln dürfen, daß er sich zunächst einmal gegen jede neue Ausgabe sträubt. Das gilt auch für Herrn Schäffer, zu dessen nicht immer beliebten Tugenden es gehört, lieber knausrig als freigebig zu sein. Den Vorteil davon hat anerkanntermaßen der Bundeshaushalt. Aber es sollte auch hier Grenzen geben, die nicht überschritten werden, dürfen.

Mit der Subtilität eines Beckmessers hat Herr Schäffer jetzt die Erstattung der zwölf Millionen davon abhängig gemacht, daß die Berliner Omnibusbetriebe davon ausgeschlossen werden. Ihr Anteil an den gesamten Mehrkosten beträgt etwa ein Zehntel, bisher also etwas mehr als eine Million DM. Zur gleichen Zeit, da der privaten Wirtschaft Von Bonn aus dringend geraten wird, das "überhitzte" Konjunkturklima durch Preissenkungen abzukühlen, muß, dank Herrn Schäffers Initiative, das Berliner Autobusgewerbe prüfen, inwieweit wegen des Fortfalls der Ausgleichsbeträge eine Fahrpreiserhöhung nötig wird. Und das bei einem Bundesetat von 30 Milliarden! Gns.