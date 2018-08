Inhalt Seite 1 — Herr, gib mir Keuschheit - aber nicht sofort! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von W.-O. Reichelt

Ob es schon der Weihnachtsengel gewesen ist, der die Kampfeslust im Vorstand der Industriegewerkschaft Metall mit seiner Friedenspalme zudeckte oder ob im Lohnstreit mit der eisenschaffenden Industrie bei der Gewerkschaft nur eine taktische Kursänderung erfolgt ist, bleibe dahingestellt. Da die Sprecher der IG Metall bis zuletzt behaupteten, sie wollten nur ihr Recht, aber nicht von fremdem Fleische naschen, so erinnert das an jenen heiligen Augustinus, der – natürlich vor seiner Bekehrung – gebetet hat: „Gib mir Keuschheit, o Herr – aber bitte nicht sofort!“

Mit einer gewissen Ironie ist festzustellen, daß die unbestritten großen lohnpolitischen Erfolge aller Industriegewerkschaften in den letzten Jahren nur möglich waren, weil in der Bundesrepublik das Wirtschaftssystem der freien Märkte und die Initiative der Unternehmerwirtschaft die engen Spundwände der bisherigen mehr oder weniger sozialistischen Planwirtschaft gesprengt hatten. Einsichtige Gewerkschaftler erklären offen, daß lohnpolitische Erfolge überhaupt nur in einer Marktwirtschaft erzielbar seien. Diesen Kausalzusammenhang im Gedächtnis zu behalten, wäre für jeden wichtig, der sich, gleichgültig auf welchem Podium, mit jenen Fragen auseinandersetzt. Es sollte daher auch die Industriegewerkschaft Metall bei ihrer künftigen Politik den güterwirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Lohn-, Preis- und Produktionsstand nicht außer acht lassen und sich nicht selbst den Ast absägen, an dem ihre Früchte wachsen.

An eine Spitzenorganisation muß die Forderung einer überdurchschnittlichen Begabung gestellt werden, Dazu gehört nicht nur Wissen und Erfahrung, sondern auch der Wille, aus den Erfahrungen zu lernen und das Gelernte anzuwenden. Dabei sind die Gewerkschaften in der geradezu beneidenswerten Lage, dank der Rechtsverwirrung der ersten Nachkriegsjahre und dank der Steigbügel der damals in der britischen Zone herrschenden Labour-Party, die Mitbestimmung in der Montanindustrie, also viele hundert Einzelpositionen auf der innerbetrieblich höchsten Warte erhalten haben.

In der Vergangenheit hat die Öffentlichkeit zwar viel vom Meinungsstreit über den Sinn oder Nichtsinn der Mitbestimmung gehört. Wenig aber ist darüber bekanntgeworden, wie sehr auch innerhalb der Gewerkschaften diese Frage zu ernsten Auseinandersetzungen geführt hat.

Der jüngste Lohnstreit, den die IG Metall unter der höchstpersönlichen Führung von Otto Brenner mit fast unverständlicher Starrheit und mit durchaus autoritären Methoden geführt hat, hat ein neues Kapitel in der Gewerkschaftsgeschichte eingeleitet. Wir glauben, daß es nützlich wäre, einmal den Versuch einer kritischen Betrachtung jener Vorgänge zu wagen, die sich dem aufmerksamen Beobachter in den letzten Wochen immer deutlicher zeigten. Zwei wesentliche Punkte kristallisieren sich heraus. Beide haben an sich zunächst offenbar keine Verbindung miteinander. Und doch sind sie miteinander verkettet. Geschehnisse und Entwicklungen werden immer von zwei Komponenten bestimmt. Es ist die retardierende Kraft der Vernunft und der Einsicht in das Mögliche, zum anderen der energische Wille oder die revolutionäre Idee einzelner Persönlichkeiten. Aus dem Ringen dieser beiden Komponenten entstehen die Lösungen, die den Fortgang der Dinge bestimmen.

Sehr deutlich läßt sich dies in der Auseinandersetzung um die Stundenpfennige der Stahlarbeiter erkennen. Auf der einen Seite steht Otto Brenner, junger Führungsnachwuchs der Gewerkschaftsbewegung, ehrgeizig, robust und in mancherlei Hinsicht noch übertemperamentvoll. Er war dem inzwischen in einer politischen Reife entwickelten Walter Freitag als Vorsitzender der IG Metall gefolgt, als Freitag nach Christian Fette den Platz von Hans Böckler einnahm. Aber Brenner will mehr. Er will wieder Nachfolger von Walter Freitag werden, d. h. also, er will in die Stromstraße 8 am Düsseldorfer Rheinhafen als Boß einziehen.