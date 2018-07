Von Hans Schwab-Felisch

Man soll Bücher nicht zuletzt nach ihrem Anspruch beurteilen, den sie erheben. Der Anspruch dieses Romans ist hoch, auch wenn sein Autor nicht mit dem Klappentext einig gehen sollte. Denn danach umfaßt er „als erster die Kriegsschauplätze im Osten, Westen und Süden und das tragische Geschehen in der Heimat“. Zu diesem inhaltlichen Anspruch, dem notwendig ein formaler mitgegeben ist, gesellt sich ein ethischer, der schon im Titel ausgedrückt wird: die Saga vom Untergang einer ganzen Familie ist das Menetekel für alle, die da ausziehen, um zu töten: sie werden selbst getötet werden.

Hans Werner Richter: „Du sollst nicht toten“, Roman, Verlag Kurt Desch, München, 452 S., 16,80 DM.

Man wird Hans Werner Richter bescheinigen müssen, daß er für sein großes Vorhaben gut gerüstet ist. Als ein Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, „echt, klar und wahr zu sein“ und „die Wand zwischen dem geistigen Menschen und der Masse einzureißen“, hat er in seinem ersten Buch „Die Geschlagenen“ einen Teilaspekt des Krieges, den Kampf an der Italienfront, vor allem aber die Soziologie eines Gefangenenlagers beschrieben, in dem der Terror der sich organisierenden Nationalsozialisten bis zur letzten Stunde nur allzuleicht der Gegner des NS-Regimes Herr werden konnte. Richter hat dann ein zweites, ebenfalls mit dem Kriege zusammenhängendes Thema aufgegriffen: das Problem der displaced persons. Indem er Schicksalen dieser Unglücklichen nachging, zeichnete er kaleidoskopartig auch schon fast so etwas wie das Gesamtbild des Krieges, allerdings mit der Perspektive auf das gute Dutzend Lagerinsassen, die er aus dem Massenschicksal herausgegriffen hatte. Formal war schon dieses Buch, gelungen im einzelnen und anrührend als Thema in der damaligen Zeit, äußerst problematisch: Richter hatte sich vom Stoff verführen lassen und ihn nur mühsam zusammengehalten.

So gerüstet also machte sich Richter an diesen Roman. Er war wohlberaten, daß er eine Familie in den Mittelpunkt stellte: so konnte er am ehesten den Krieg an allen seinen Fronten und in Deutschland nachzeichnen. Es erweist sich aber, daß dieses formale Hilfsmittel, so legitim es auch ist – legitim auch im erweiterten Sinne, denn an Stelle der „Gruppe“ als pars pro toto des Frontkrieges vergangener Zeiten mag man sich die Familie als Teil des Ganzen im totalen Krieg vorstellen – nicht mehr bedeutet, als eben nur dies. Die Familie bleibt äußerer Kitt, der die Handlungsfäden oft willkürlich genug zusammenfügt. Zur inneren, gestaltgebenden Notwendigkeit gerät sie ihm nicht. Oder sollte er etwa im Sinn gehabt haben, den Krieg ganz zu entpersönlichen, ihn selbst zum eigentlichen (negativen) Helden zu machen, wie zum Beispiel Anna Seghers in ihrem „Aufstand der Fischer von St. Barbara“? Dann hätte er besser auf die Familie als soziologische Einheit verzichten sollen. Doch ist nicht anzunehmen, daß Richter dergleichen gewollt hat. Was er wollte, ist vielmehr: die Totalität des Krieges fassen, sichtbar machen und, das sagt der Titel, warnen. Er hat sich zuviel vorgenommen. Denn indem er mehr oder minder den hergebrachten Gesetzen des Romans folgte und die Entwicklung eines (hier: mehrerer) Helden beschrieb, ließ er sich durch die Stoffülle erdrücken; seine Figuren leben nicht, sie können nicht atmen, ihre Konturen sind nur angedeutet, nicht ausgefüllt.

Natürlich ist es möglich, von außen her innere Vorgänge transparent zu machen, innere Gesetzlichkeiten aufzuzeigen. Gerade das aber will Richter in diesem Roman nicht gelingen, dazu stehen zu viele leere, unbehauene Sätze da, sind zu viele Passagen auswechselbar, tönern. Auch zwingen ihn die Überfülle des Stoffes und die Vielfalt der Schauplätze immer wieder zu vervollständigenden Erklärungen des Autors im Plusquamperfekt: Helene hatte inzwischen dies getan, Walter jenes; Jürgen dachte daran, daß er damals dies gesagt hatte: der Autor muß memorieren, anstatt daß er erzählt. Daraus ergibt sich als Fazit: Richter hätte diesen Roman entweder auf zwei Bände anlegen müssen oder ihn stofflich konzentrieren. Er hat sich weder zu dem einen noch zu dem anderen entschließen können. Schade. Denn so bleibt auch der ethische Anspruch unbefriedigt: der Roman erschüttert nicht. Das aber war seine Aufgabe.