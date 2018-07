Die Kunst, Jugendbücher zu schreiben, ist die Kunst, dreierlei Erfordernisse unter einen Hut zu bringen: was die Kinder lesen wollen, was sie lesen sollen und was sie lesen müssen. Das erste für die Befriedigung der Phantasie, das zweite für die Entwicklung des Geistes und das dritte für die Orientierung in der Lebenspraxis. Es wäre eine reizvolle Aufgabe, nah diesem dreiteiligen Maßstab alle angebotenen Jugendbücher ernsthaft, abzuschätzen und gewissermaßen mit Zensuren zu versehen. Dazu bedürfte es indessen einer kleinen Broschüre.

Pauschal sieht es hinsichtlich der Ausgewogenheit der drei Erfordernisse diesmal etwas günstiger aus, als in den vergangenen Jahren. Daß Technik überall groß geschrieben wird, versteht sich von selbst und ist in sich kein Fehler. Daneben aber kommen hier und da andere Gebiete, besonders die musischen, mehr zu ihrem Recht als früher.

Für einen ziemlich ausgedehnten Altersspielraum (so zwischen 10 und 16) legt die Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, vor:

Das neue Universum, 72. Band, 480 S., 12,80 DM. Meine Welt, Jahrbuch für Mädchen, 60. Band, 400 S., 11,80 DM.

Der gute Kamerad, 63. Band, 400 S., 11,80 DM. Der Jugendgarten, Jahrbuch für Mädchen, Band 75, 320 S., 9,80 DM.

Wir Jungen. Ein kunterbuntes Buch für Leseratten, 280 S., 9,80 DM.

Was wir bereits im Vorjahr feststellten, bestätigt sich, trotz der sichtbaren Verschiebung zugunsten mehrerer Berücksichtigung der eigentlichen Geistes-(nicht nur Intellekt-)Nahrung auf der ganzen Linie, erneut: im allgemeinen wird die Welt der Dichtung und der Künste, überhaupt der kulturellen Werte offenbar für feminin gehalten. Jedenfalls hat sie in den Mädchenbüchern weit mehr Raum als in den Knaberbüchern. „Wir Jungen“ berührt sympathisch dadurch, daß darin die gute, spannende Erzählung und der Reisebericht, überwiegt. (Es ist doch ganz schön, wenn Kinder gelegentlich die Vorstellung gewinnen können, daß das Leben vielleicht auch außerhalb der Technik einiger Beachtung und Betrachtung wert sei...) Das „Neue Universum“ ist dagegen schon durch Titel und Tradition als spezielle technische und naturwisserschaftliche Jugend-Enzyklopädie legitimiert. Als solche marschiert es nach wie vor an der Spitze.