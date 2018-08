Inhalt Seite 1 — Jeder baut sich sein eigenes Rom Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Koeppen.

Dei neue Bücher über die Ewige Stadt sind erschienen. Die Autoren haben lange in Rom gelebt und stehen in seinem Bann. Alle drei sind sie gebildet, und kenntnisreich und empfindsam wanderten sie am Tiber. Zwei von ihnen kommentieren, ergänzen und bereichern auf geglückte und persönliche Weise die Reiseführer.

Reinhard Raffalt: Concerto Romano, Prestel-Verlag, München, 16,50 DM.

Eleanor Clark, Rom und die Villa Hadrian, Winkler-Verlag, München, 16,80 DM.

Die Bücher von Raffalt und Clark fordern zu einem Vergleich heraus. Sie beschäftigen sich mit denselben Gegenständen, den Altertümern, den Kirchen, den Brunnen, aber auch mit dem Alltag der Stadt. Doch, wie Raffalt sagt, jeder baut sich sein eigenes Rom; und dem einen Leser mag diese, dem zweiten die andere Darstellung besser gefallen. Ich habe beide Beschreibungen mit Vergnügen gelesen und jede in ihrer Art schätzenswert gefunden. Raffalt kommt aus der Tradition Burckhardt, Gregorovius, Ludwig Curtius. Vieles sieht er deutsch-romantisch. Sein Rom ist eine verklärte Stadt, wenn er auch nicht blind gegen ihre Gegenwart ist. Eleanor Clark, glaube ich, kommt aus gar keiner Tradition, aber von sehr guten Schulen. Sie weiß ungeheuer viel, begegnet aber völlig unbefangen den Jahrtausenden. Ihr Bericht ist sehr persönlich, sehr anschaulich, oft erstaunlich frech und immer amüsant.

Raffalt hat sich bemüht, mit den Römern zu leben. Er schildert die Stadt, er beschreibt die römische Familie, und zugleich erzählt er den Prozeß seiner Einbürgerung. Mit freundlichem Humor zeichnet er Bilder des Volkes, beobachtet die Römer vor Gericht, in Tavernen, zu Hause am Weihnachtsabend, und neugierig verfolgt er die „Cronaca nera“ der Zeitungen. Entzückend und sehr römisch ist seine kleine Geschicke der zwei Katzen, die Sozialisten sind und sich um das Brathuhn eines Kapitalisten streiten.

Eleanor Clark ist oft ironisch, wo Raffait nur bewundert. Sie kritisiert die Denkmäler, die Säulen, die Museen, die Straßen und Plätze. Vom letzten Volkstribun sagt sie: „Der arme verrückte Cola di Rierzi.“ Vom Colosseum heißt es bei ihr: „Der Blick von oben ist trist. In den unteren Hallengängen riecht es stark nach Urin.“ Und die Pylonen der Via della Conciliazione findet sie, meiner Meinung nach sehr zu recht, scheußlich. Mag auch manche ihrer pointierten Formulierungen verblüffen, sie kennt das alte und das neue Rom vom Forum bis zur Via Veneto durch und durch, und sie liebt es nicht weniger als Raffalt seine heilige Stadt. – Die Autorin des dritten Buches über Rom hat versucht, eine Botschaft aus jener Stadt nach Norden zu schicken: