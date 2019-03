Inhalt Seite 1 — Jugendliche haben Zutritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jan Molitor

Auch in diesem Jahr wollen wir allen Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln – kurzum jedem, der einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen zu Weihnachten mit einem Buch beschenken möchte, auf diesen beiden Seiten unserer Ausgabe durch die große Zahl der neuerschienenen Kinder- und Jugendbücher führen. Unsere Besprechungen auf diesen Seiten wollen daher nicht vom literarischen Standpunkt aus, sondern von der Intention der Empfehlung her gelesen werden.

Henry Winterfelds Roman für Kinder "Timpetill (Blanvalet-Verlag, Berlin, 211 S., 6,80 DM)

sei zuerst empfohlen, weil es sich um einen der seltenen Fälle handelt, in denen ein deutscher Jugendautor mit ausländischen Schriftstellern dieses Genres wetteifern kann. Man muß in diesem Zusammenhang unter den Deutschen immer ehrend Erich Kästner und Wolf Durian nennen; auch hat Paul Hühnerfeld mit Erfolg versucht, die Jungen-Literatur zu bereichern. Zu ihnen tritt Henry Winterfeld, der einmal schon mit einer Schilderung aus alt-römischer Schuljugend Glück gehabt hat ("Caius ist ein Dummkopf"). Das Kennzeichen ist, daß ein Thema aus der Welt der Jugend mit der Sprache der Jungen dargestellt wird. Man stelle sich das nicht einfach vor. "Schriftdeutsch" ist da ebensowenig am Platze wie der Jargon der "Halbstarken", und mit "männlichen" Ausdrücken wie "Mensch, prima" oder "weibliche" wie "Nee, wie niedlich" ist nichts geschafft. Am schlimmsten, wenn es Moral knüppeldicke regnet; da wendet sich die Jugend mit Grausen. Dennoch ist unverkennbar, daß noch jeder echte Jugendautor ein Moralist von Geblüt war. Woraus man vielleicht schließen kann, daß Jungsein auch eine moralische Angelegenheit ist ...

"Timpetill" ist eine Stadt mit nutzbringenden Eltern und unnützen Kindern. Die Kinder sind gespalten in unmoralisch-freche und moralischfreche Jungen und Mädchen. Um aus diesem alltäglichen Zustand eine lesenswerte Geschichte zu machen, geht Winterfeld nach dem in uralten Zeiten beliebten Prinzip der "umgekehrten Welt" vor: Den Eltern wird’s zu bunt, sie rücken aus; ihre unnützen Kinder bleiben in Timpetill zurück. Ob sie jetzt wollen oder nicht: sie müssen das Gemeinwesen betreuen, für Essen, Trinken, Elektrizität sorgen, das Gute pflegen, das Böse bekämpfen. Es liegt viel Ernst in dem Allotria, der in Timpetill herrscht, und der alte Jonathan Swift hätte seine Freude an. der Lektüre gehabt.

Friedrich Schnacks "Weltreise mit Beryl", Roman für die Jugend (Ehrenwirth-Verlag, München, 216 S., 6,80 DM)

geht ebensosehr auf Belehrung wie auf Moral aus; aber den Nutzen des "Umgekehrte-Welt-Prinzips" hat auch er erkannt: Ein Bodenseekapitän a.D. kriegt auf die alten Tage ein Wohnschiff vererbt. Da lädt er Jungen und Mädchen ein, und während sie zwischen Konstanz und Romanshorn reisen, erleben sie in ihrer Phantasie die fernsten Küsten. – Friedrich Schnack hat mehr poetische Potenz als irgendein anderer Schriftsteller, der dann und wann sein Jugendgärtchen bestellt; er hat einen Negerboy und ein Schuldmädchen zur Verfügung, das aus Südafrika stammt: so kann er perfekt ausländisch sprechen lassen, was Kinder immer amüsiert. Er hat auch einen Waschbären und einen Zwerghahn, die laut Testament zur Schiffsbesatzung gehören, und auch diese "Personen" dienen der Idylle zur Bereicherung.