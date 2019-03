Während die Amerikaner sich seit Mai jeglicher Atombomben-Versuche enthielten, hat die russische Explosion, die nach Chruschtschows Behauptung der Gewalt von Millionen Tonnen TNT gleichkam, überzeugender als Worte gezeigt, daß die Sowjets es mit dem Ende der Entspannung ernst meinen. Die wissenschaftliche Form der Mitteilung über das Ergebnis des Versuchs und Chruschtschows salbungsvolle Friedensbeteuerungen ändern wenig daran, daß die Welt vor allem die Drohung hört, und das ist, in diesem Augenblick, unzweifelhaft die beabsichtigte psychologische Wirkung.

Washington hat sofort mit der Erklärung geantwortet, es werde selbst im nächsten Jahr weitere Versuche im Pazifischen Ozean durchführen. Der kalte Atomkrieg ist also wieder im vollen Gange. Noch werden die Bomben nicht auf den Gegner gezielt. Jeder wirft sie über seinem eigenen Gebiet ab. Aber alle Völker bekommen die Folgen, nicht nur die psychologischen, bereits zu spüren.

Die Beobachtungsstationen, auch in der Bundesrepublik, melden erhöhte Radioaktivität. Die Polizei in Hamburg hat alle Reviere angewiesen, auf tote Vögel zu achten, da sie durch Strahlung ums Leben gekommen sein könnten. Zwei verendete Lachmöven mit Ringen der Moskauer Vogelwarte, die im hiesigen Gebiet gefunden worden sind, wurden sofort vergraben, die Untersuchungen über den Verdacht der Radioaktivität sind noch im Gange. Über Japan fiel radioaktiver Schnee, der die menschliche Gesundheit gefährdet. Das letzte sowjetische Experiment jedenfalls hat uns wieder daran erinnert, daß das Problem über die beteiligten Staaten hinaus nicht nur in einem künftigen Kriege, sondern hier und heute alle Völker betrifft.

Vom Versuch zum Ernstfall ist nur ein Schritt. Welche Hoffnung haben wir, daß er nicht getan wird? Dem Menschen ist Freiheit gegeben – um welchen Preis, das erkennen wir heute. Wird die Furcht vor den Folgen das letzte abwenden? Wird in den Völkern die moralische Kraft so stark werden, daß sie die Vernichtung bannt? Oder bleibt uns nur noch die Hoffnung auf die Gnade einer höheren Macht? Z.