Von drei neuen Büchern, die dem Musikfreunde besonders verlockend ins Auge fallen, hält ihn mit höchstgespannter Erwartung und der Gewißheit, nicht enttäuscht zu werden, eines sogleich durch den Titel fest, noch bevor er einen Blick hineingeworfen hat:

J. M. A. Corredor: "Gespräche mit Casals. Gedanken und Erinnerungen eines Musikers." Alfred Scherz Verlag, Bern. 329 S., 14,80 DM.

Der greise Eremit von Prades, immer noch ein Jüngling an Unternehmungsgeist und Idealismus, hat sich, ohne es zu wollen, eine Gloriole vorbildlicher Menschlichkeit erworben. Er war zeitlebens ebenso groß als Charakter wie als Künstler, aber nicht allein mit Gesinnungsstärke begabt, sondern auch mit einer Herzenswärme, die in der Welt längst allgemein auf dem Aussterbeetat steht. Ein lebendiges Beispiel für den immer häufiger und immer zynischer bestrittenen Grundsatz, daß wahre künstlerische Bedeutung von persönlicher Werthaftigkeit nicht zu trennen sei. So bekräftigt es der allerletzte Ausspruch dieser dankenswerterweise überlieferten (und jetzt aus dem Französischen übersetzten) Gespräche: "Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, daß die tiefe Quelle jeder wichtigen Unternehmung die Güte und die moralische Kraft sein müssen." Eine der "wichtigsten Unternehmungen" (nicht die wichtigste, denn diese ist ihm die menschliche Bewährung) war dem weltberühmten Cellisten, Dirigenten und (weniger bekannten) Komponisten natürlich von jeher seine Kunst. Und so erhöht es Wert und Reiz seiner Äußerungen, daß sie neben dem vielen Biographischen, Historischen und Anekdotischen, das sie bieten, auch manchen höchst interessanten Aufschluß über seine musikalischen Anschauungen, sogar über technische oder methodische Geheimnisse seiner Kunstübung geben. Jedes Urteil, das dabei unterläuft, hat ein klares, eindeutiges Profil und seine ebenso klare Begründung.

Da das Buch offensichtlich von Casals selbst überprüft worden ist, darf man es getrost als authentisch hinnehmen. Übrigens spricht dafür auch die bruchlose Einheitlichkeit der Gedanken und Meinungen über die ganze Vielfalt der wechselnden Gesprächsstoffe hinweg. Zur Ehrfurcht zwingt die Unbeirrbarkeit, mit welcher der Neunundsiebzigjährige an den endlichen Sieg des Rechts und der Wahrheit selbst im politischen Leben glaubt, und mit Rührung nimmt man die Unerschütterlichkeit seiner Hoffnung zur Kenntnis. Der Leser wird dieses schöne Buch zunächst begierig durchfliegen, aber immer wieder danach greifen, um diese oder jene Einzelheit zu memorieren und sich an dem erbaulichen Geiste des Ganzen zu erquicken. Die Frische und Natürlichkeit des Vortrags wirken dabei weit bezwingender, als die Menge der eingangs aufgeführten Lobsprüche prominenter Zeitgenossen. – Ganz andere Luft weht in dem Buch

Arthur Honegger: "Beschwörungen". Alfred Scherz Verlag, Bern. 117 S., 9,50 DM.

Auch hier spricht ein illustrer Geist, vielmehr "esprit", hinter dem die humanitäre Qualität indessen mehr verborgen liegt, als daß sie immer obenauf sichtbar würde. Der Autor jenes düster-pessimistischen, nahezu hoffnungslosen Bekenntnisses "Ich bin Komponist" wartet hier mit einer Anzahl kürzerer Essays auf. Sie enthalten im wesentlichen die gleichen Betrachtungen und Erwägungen, dieselben Problemstellungen und dieselben Resultate. Als roter Faden zieht sich durch alle Kapitel die Anklage gegen die Sterilität eines Musikbetriebes, der weit überwiegend von der Vergangenheit zehrt und die schöpferische Gegenwart hartnäckig ignoriert. Einige fesselnde musikalische Persönlichkeitsporträts bekunden begreifliche Vorlieben und (subjektiv) begreifliche Antipathien. So geistreich das alles geschrieben, geplaudert, konversiert ist, so fundiert doch jedes Wort. Wie der Komponist Honegger durch solide Substanz überzeugt, so auch der Schriftsteller, dessen Kunst ebenfalls groß genug ist, um genossen zu werden, unabhängig von Zustimmung oder Ablehnung im einzelnen Falle. – Ein drittes Musikbuch, dem besonders Beachtung gebührt, ist:

Andreas Liess: "Carl Orff, Idee und Werk." Atlantis Verlag, Freiburg i.Br., 172 S., 9,60 DM.

Über den Komponisten und Pädagogen Orff ist schon viel geschrieben worden. Seine künstlerische Erscheinung, die etwas Programmatisches hat, forderte verhältnismäßig früh dazu heraus. Hier aber liegt einmal eine wirklich sachdienliche Analyse und eine geschichtliche Standortbestimmung vor, die man akzeptieren muß. Daß der Verfasser das Objekt seiner Darstellung sehr hoch stellt – wer will es ihm verargen. Er weiß es zu begründen, und darauf kommt es an. Nicht, daß er Neues sagte, was nicht schon oft gesagt worden, wäre. Aber wie es in den Zusammenhang der kulturellen Gesamtsituation gestellt ist, das ist verdienstvoll und erhellend, und macht den nicht geringen. Einfluß begreiflich, der von der Gestalt des "Schulwerk"-Autors auf weite Kreise ausstrahlt. Das eigentlich Biographische ist knapp gehalten, aber hinreichend, um den zurückgelegten Entwicklungsweg kenntlich zu machen. Die den meisten Raum einnehmenden Werkbetrachtungen verbinden die stoffliche und technische Erläuterung sehr glücklich mit der geistigen Grundierung. Walter Abendroth