Die deutschen Wähler sollen wieder einmal Objekte eines koalitionspolitischen Handels werden. Nach Nachrichten aus Bonn gehört zu den Waffen des Bundeskanzlers, die FDP auf Vordermann zu bringen, auch das Wahlrecht. Erweist sich die FDP als unfolgsam, droht ihr das von der CDU gewünschte und in ihrem Parteiprogranim geforderte Mehrheitswahlrecht (nach englischem Muster), das den kleineren Parteien keine Chance bietet. Gehorcht die FDP, will der Kanzler sein Gewicht für das der FDP günstige Verhältniswahlrecht (nach Weimarer Muster) einsetzen.

Aber das Wahlrecht, nach dem Parlament und Regierung bestimmt werden, gehört zu den wichtigsten Bundesgesetzen. Der Kanzler liebt solche großen Geschäfte und hält sie für legitim. Man erinnert sich noch gut daran, daß er seinerzeit die Zustimmung der Gewerkschaften zu seiner Außenpolitik bezahlte mit dem Zugeständnis der Mitbestimmung bei Kohle und Eisen, die auch ein Stück Grundgesetz ist. So darf der deutsche Wähler nicht behandelt werden. Wenn die Mehrheit der von ihm gewählten Abgeordneten das Verhältniswahlrecht nach Weimarer Muster für das beste hält, so müssen sie dafür eintreten, ohne Rücksicht auf die koalitionspolitischen Folgen. Meinen sie, daß das (englische) Mehrheitswahlrecht dem Wohle der Nation dient, so haben sie dafür zu stimmen (DIE ZEIT hat in der Ausgabe vom 17. November 1955 ein Wahlrecht vorgeschlagen, das die Vorzüge beider vereinigt). Die Abgeordneten sind nach der Verfassung nur ihrem Gewissen unterworfen. Auch Bundeskanzler Adenauer ist Abgeordneter. Bernhard