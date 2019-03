Von Oskar Jancke

Selten befreunden sich Persönlichkeiten verschiedener Sprache und Nationalität und pflegen miteinander über Jahrzehnte hinweg eine sachliche und zugleich fruchtbare Korrespondenz. Abgesehen von einigen politischen Briefwechseln, die der freundschaftlichen Motive entbehren, findet man wohl gelegentlich unter Künstlern derartigen Austausch. Aber keiner ist dem über fünfzig Jahre lang geführten

Briefwechsel: Benedetto Croce – Karl Vossler, 410 S., 24,– DM, Suhrkamp Verlag, Berlin und Frankfurt a/M.

gleichzustellen. Zwei Gelehrte, ein Italiener und ein Deutscher, begannen ihn 1899, und die gelehrten Fragen, die sich teils um Croces philosophisches System, teils um die Artikel seiner Zeitschrift "La Critica" und zum letzten um Vosslers linguistische und sprachphilosophische Arbeiten bewegen, sind und bleiben der Kern dieses Briefwechsels, in dem die weltpolitischen Ereignisse des Jahrhunderts nur wie von ferne hineinspielen.

Wie kann der Laie an diesem Buch Freude haben? Nun – genug sind da, die sich heute noch Schüler Vosslers nennen, genug auch noch, die ihn während der Zeit seiner erzwungenen Emeritierung in München gesehen, gesprochen und sprechen gehört haben. Und ganz allgemein: Eins von Vosslers Hauptwerken "Die Sprache als Schöpfung und Entwicklung" hat über die Wissenschaft hinaus in die literarische und literaturkritische Bewertung der Sprache nachhaltig und bedeutend eingegriffen. Man kann im ersten Teil des Briefwechsels sehr schön verfolgen, wie Croce dieses Werk kritisiert und Vossler seine Position verteidigt. Es ist absolut historisch, was dabei herauskommt, und nicht anders zu lesen, aber Croces aggressiver "Italianismo" und Vosslers deutsche Solidität kommen doch auf eine gute Weise zusammen. Das gibt dann die Grundlage für das einige Jahre später aufgenommene vertraulichere "Du". Trotz Croces Temperament, trotz den zeitweiligen Trennungen, die die beiden Weltkriege bereiten – wir erleben erstaunlicherweise eine beiderseits durchgehaltene vita contemplativa. Kein sonstiger Briefwechsel aus diesem Jahrhundert enthält diese Art Stimmung. Nach dem ersten Weltkrieg schrieb Croce an Vossler am 22. Juli 1919: "Ich habe mich nie ‚au-dessus de la melee‘ gestellt (Standpunkt Romain Rollands. Anm. d. Verf.); aber ich habe es als eine Gewissenspflicht betrachtet, niemals die Wissenschaft und die Geschichte um einer angeblichen patriotischen Pflicht willen zu fälschen." Aber auch Vossler, der die ersten Briefe nach 1918 deutsch verfaßt, weiß sich von "schriftstellerischen Kriegssünden" frei. Die diktatorischen Zeiten belasteten die Freundschaft zwischen Croce und Vossler nicht in gleicher Weise. Hier waren sie beide einig in der Ablehnung, mit dem Unterschied, daß Croce kraft seiner Autorität in Italien eine größere Freiheit des Wirkens behielt als Vossler in Deutschland, der zwar nicht vorzeitig, aber planmäßig im Jahr 1938 emeritiert wurde. So wagte Mussolini nicht einmal, die "Critica" zu verbieten. Er wolle, so sagte er, dem Philosophen nicht den Schierling reichen. Vossler hat, als er davon hörte, gemeint, in Deutschland sei das anders, Schierling gebe es da faßweise, auch Leute genug, die ihn gern dem Philosophen reichen wollten – aber keinen Philosophen.

Das Fazit des ganzen Buches, das zwei miteinander befreundete Gelehrte nicht in würdiger Muße, sondern in Arbeit miteinander verbunden exemplarisch zeigt, steht in Croces Brief vom 18. April 1943: "Wer hätte gedacht, lieber Carlo, daß wir in unseren alten Tagen inmitten dir Greuel leben müßten, die sich um uns häufen, und daß wir die Welt in Trümmern sehen würden, die wir so schön, wohlgeordnet, arbeitsam gekannt haben und so international geeint in uns, den Gebildeten?"

Der Briefband wurde von Otto Vossler, dem Übersetzer der Briefe, auch mit einer instruktiven Einleitung versehen.