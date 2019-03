Der Europa-Rat in Straßburg ist vor einiger Zeit gebeten worden, die Frage zu prüfen, wie den Ländern in Süd- und Südosteuropa geholfen werden könne, deren wirtschaftliche Entwicklung zu wünschen übrig läßt – Süditalien, Griechenland und die Türkei. Der wirtschaftspolitische Ausschuß hat Studiengruppen in die drei Länder entsandt. In der letzten Session des Europa-Rates sind deren Berichte vorgelegt worden, und es wird nun darüber zu befinden sein, ob und welche Hilfsaktion eingeleitet werden kann.

Paul Henri Spaak hat in seiner letzten großen Rede vor dem Europa-Rat darauf hingewiesen, daß Europa keine Aussicht irgendwelcher Art hätte, den Lebensstandard der Vereinigten Staaten einzuholen, und wohl auch nicht einmal Aussicht hätte, den wirtschaftlichen Fortschritt der Sowjetunion auf die Dauer mit gleichen Fortschritten zu begleiten, wenn man sich nicht entschließe, auf dem modernsten Gebiet, nämlich dem der Atomenergie, alle Kräfte der europäischen Länder zusammenzufassen; man müsse sich darüber klar sein, daß es sehr wohl möglich sei, daß Europa eines Tages zu den "unterentwickelten" Ländern des Globus gehöre. In gleicher Weise ist es aber richtig, daß das Eindringen des Kommunismus in Europa nicht aufgehalten werden kann und daß die Ansteckung, die von kranken Gebieten ausgeht, auch die gesunden erfassen wird, wenn nicht den "unterentwickelten" Gebieten bald und energisch geholfen wird.

Man hat sich als Folge des Marshallplanes und der ständigen weiteren Hilfsaktionen der Vereinigten Staaten daran gewöhnt, auf der anderen Seite des Atlantik nach Hilfe Ausschau zu halten. Es ist aber sehr die Frage, wie lange die Vereinigten Staaten sich bereit finden werden, Zuschüsse und Kredite an europäische Länder zu geben. Sie haben den Marshallplan durchgeführt, nicht nur um die europäischen Länder wirtschaftlich von den Folgen des Krieges zu befreien, sondern auch, um sie in die Lage zu versetzen, sich untereinander zu helfen. Außerdem ist es eine Sache des Selbstbewußtseins, daß die Sorgen um die europäischen notleidenden Gebiete von den Europäern selbst gelöst werden.

Freilich bietet sich dabei – wie der Berichterstatter, der Ire McBride, ausführte – als erste finanzielle Quelle ein Appell an Amerika an, und zwar die Bitte, Marshallplan-Rückzahlungen um einige Jahre hinauszuschieben und sie inzwischen für Süditalien, Griechenland und die Türkei zu verwenden. In einigen Ländern sind auch Fonds vorhanden, die aus Marshallplan-Mitteln stammen und nicht der Rückzahlung unterliegen, sondern als endgültige Zuweisung gegeben worden sind.

Dem Gedankengang McBrides folgend, hat der sozialdemokratische Abgeordnete Kalbitzer (Hamburg) im Europa-Rat zugesagt, er werde dem Bundestag einen Antrag vorlegen, 150 Millionen Mark ERP-Mittel im Etatsjahr 1956 für diese Zwecke vorzusehen, und von seiten der CDU habe ich zugesagt, diesen Antrag zu unterstützen.

Ein Betrag von 150 Millionen Mark ist angesichts der großen wirtschaftlichen Not in den erwähnten Gebieten natürlich nicht sehr viel; aber wenn auch nur eine kleine Anzahl anderer europäischer Länder dem deutschen Beispiel folgt, werden immerhin nicht unerhebliche Mittel aufgebracht werden können. Die Frage ist, wie sie verwendet werden sollen.

Es hat sich bei vielen Hilfsmaßnahmen der Nachkriegszeit nicht als fruchtbar erwiesen, schlechthin Geldmittel zur Verfügung zu stellen; sie verschwinden zu leicht im allgemeinen Etat und dienen dazu, irgendwelche Löcher zu stopfen, deren Beseitigung der Regierung oder den Parteien gerade besonders erwünscht ist, Es wäre sicher richtiger, wenn die Kredite der einzelnen Länder für bestimmte Projekte vorgesehen würden, etwa für die Schaffung eines Stauwerkes oder die Erweiterung der Elektrizitätsanlagen oder zur Errichtung einer Siedlung, die dann eine Art europäisches Patengeschenk bedeuten und in ihrem Namen’und in ihrer Geschichte diese europäische Herkunft in lebendiger Erinnerung erhalten.

Es ist viel davon die Rede, daß der europäische Gedanke stagniere. Dieser europäische "Marshallplan" könnte ein Teil praktischer europäischer Wirklichkeit bedeuten. Die gemeinsame Arbeit an solchem Plan würde helfen, die Zeit zu überbrücken, die noch vergehen muß, bis die großen Projekte der Niederlegung der Zollgrenzen und der Schaffung des gemeinsamen Marktes verwirklicht werden können. Paul Leverkuehn