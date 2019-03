Da sie "unanständige Dimensionen" entwickelt hatten, die für das Leben nicht mehr tragbar waren, mußten die Saurier einst von der Erde verschwinden. So jedenfalls argumentiert Thomas Manns Professor Kuckuck, Und ähnliche Argumente könnten sich die Bundestagsabgeordneten zu eigen machen, wenn jetzt in Bonn die Gesetzesvorlage diskutiert wird, die auf das Verschwinden der Landstraßensaurier abzielt – der schweren Lastzüge, die mit oft vierzig Tonnen Gewicht und 20 Meter Länge unser bescheidenes Straßensystem zu erdrücken und zu verstopfen drohen.

Die Kaltblütigkeit und Phantasielosigkeit, mit der wir es hinnehmen, wie jedes Jahr eine Menschenzahl, die der Gesamtbevölkerung einer mittelgroßen Stadt entspricht, allein auf den bundesdeutschen Straßen umgebracht wird, hat etwas Erschreckendes. Auf 23 867 km Bundesstraße gab es im Jahre 1955 alle zwei Kilometer einen Toten. Frauen müssen in ständiger Sorge leben um ihre Männer, die viel mit dem Auto unterwegs sind. Straßenräubereien vergangener Jahrhunderte verblassen zu einem harmlosen Sport neben dem Blutvergießen auf den Straßen von heute. Man sollte auch nicht so dumm daherschwätzen: das sei nun mal so mit den vielen Autos, und da könne man nichts dagegen machen. Noch gibt es im deutschen Westen sehr viel weniger Autos als im amerikanischen Osten oder im englischen Süden – nur bei den Straßentoten, da halten wir den traurigen Rekord. Die schlechten Straßen, den Alkohol und die dicken Lastzüge hat man als Schuldige vor Gericht gestellt. Aber mancher, der heute viel unterwegs ist, wird das bedrückende Gefühl nicht los, daß die Hauptschuldige auf der Anklagebank fehlt – weil man sie nicht sehen kann wie die schlechten Straßen und die Lastzüge; weil man sie nicht im Blute nachweisen kann wie den Alkohol; weil sie so schwer, so beinahe gar nicht zu fassen ist (an ihrer Hupe freilich könnt ihr sie erkennen): die verdammte Rücksichtslosigkeit. Le