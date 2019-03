Mit zwei gesparten Kanistern Benzin, die in der zerstörten Reichskanzlei lagerten, wurde die Leiche Hitlers – es war sein letzter Befehl – am 30. April 1945 eingeäschert. Damit ging sein Krieg zu Ende, der – jedenfalls militärisch gesehen – unter anderem auch an der ungenügenden Erdölversorgung des "Dritten Reiches" scheiterte. Der Chef des Wirtschafts-Rüstungsstabes, General Georg Thomas, hatte bereits 1939 gewarnt, die Treibstoffmenge würde niemals für einen längeren Konflikt ausreichen. Als "Defaitist" wurde er später in ein Konzentrationslager verbannt. Im Sommer 1941 betrugen zwar die Vorräte der Wehrmacht, nach einer Aufstellung des Oberkommandos, 64 Millionen Tonnen, dazu kam die Jahresproduktion, von etwa sieben Millionen sowie das Öl aus Österreich, dem Elsaß und später Rumänien und Ungarn. Aber die gewaltigen Anstrengungen des russischen Feldzuges, des Luft- und Seekrieges, der Rommel-Offensive in Afrika und die Zerstörung durch Bombenangriffe gaben Thomas nur allzu bald recht. Überall wurde schließlich die Wehrmacht durch Treibstoffmangel behindert und gelähmt. Im Februar 1945 gab Hitler, dann den Verzweiflungsauftrag, sechzig Millionen Liter Wein, die im Rhein und an der Mosel beschlagnahmt lagen, zu Sprit umzubrennen.

Daß auch in einem kommenden Krieg, trotz der Atommotoren für Schiffe und Unterseeboote, die jetzt entwickelt werden, das Ölpotential eine entscheidende Rolle spielen wird, liegt auf der Hand. Die Vereinigten Staaten sind dabei in einer guten Lage. Noch immer fördern sie fast die Hälfte der Weltproduktion, die etwa zweieinhalb Millionen Tonnen täglich beträgt, während ein Viertel aus dem Mittleren Osten kommt und der Rest sich auf die übrige Welt verteilt. Wie aber steht es mit dem Sowjetblock?

Die sowjetischen Staaten verfügen zweifellos über bedeutende Öllager, wenn auch die genauen Zahlen entweder nicht veröffentlicht oder nicht zuverlässig sind. Die bisher mit Sicherheit bekannten Vorkommen haben sich in letzter Zeit von 1,4 auf 3,1 Milliarden Tonnen erhöht, also mehr als verdoppelt. Das sind etwa vierzehn Prozent der bekannten Weltvorräte. Die alten Baku-Felder, die seit 1871 ausgebeutet werden, haben zwar seit Beginn des letzten Weltkrieges an Ergiebigkeit um die Hälfte nachgelassen, aber durch Bohrungen im Kaspischen Meer selbst, besonders an der flachen Ostküste, wurde dafür zum Teil ein Ausgleich geschaffen. Die Vorräte dort seien, so behauptet Moskau, weit größer als die vom Lande aus erschlossenen. Dazu hat Rußland zwischen Wolga und Ural große Vorkommen, das "Zweite Baku", das durch neue Bohrungen heute drei Fünftel der russischen Produktion bestreitet. Auch in Irkutsk, bei Moskau und in der Arktis wird Öl gefördert. Mit der synthetischen Erzeugung brachte dies, nach Angaben von World Oil der Sowjetunion im Jahre 1954 etwa 175 000 Tonnen täglich, während die Satelliten, vor allem Rumänien, etwa 42 000, China 4300 Tonnen produzieren.

Die Sowjetunion hat damit ihre Produktion seit dem Jahre 1948 verdoppelt. Sie hat in den letzten Jahren die Ausfuhr an Benzin, Diesel- und Heizöl auch erheblich vermehrt. Die Ausfuhr betrug 1954 etwa fünf Millionen Tonnen. Das war zwar noch nicht einmal ein Prozent des Weltexports und daher keine Bedrohung für den westlichen Handel, aber die Menge steigt ständig an. Finnland und Island decken bereits den größten Teil ihres Bedarfs aus Sowjetrußland. In vielen Ländern errichtete die "Soiuzneft-Export", die staatliche Monopolgesellschaft für Ölausfuhr, bereits ihre Agenturen und Depots.

Niemand kann bezweifeln, daß die Sowjetunion mit einer solchen Ölproduktion und solchen Reserven jeden Krieg in Europa, im Orient und in Asien führen und durchhalten könnte. Die Frage ist jedoch, ob diese Basis für einen Konflikt ausreichen würde, in dem ihr jahrelang die geballte Macht des Westens entgegenstünde? Könnte die Sowjetunion ihre 175 Divisionen, die sie in sechs Monaten auf vielleicht 500 erhöhen kann, ihre Geschwader von 20 000 Frontflugzeugen, darunter 15 000 Düsenjäger und -bomber, ihre Flotte von drei Schlachtschiffen, 300 Kreuzern und Zerstörern und 400 Unterseebooten in Gang halten?

Nach einer Schätzung der amerikanischen Fachschrift World Oil würden Flotte und Luftwaffe allein bei vollem Einsatz täglich 200 000 Tonnen Dieselöl und Flugbenzin verbrauchen, was etwa 500 000 Tonnen Rohöl entspricht. Nun sind natürlich Flotte und Luftwaffe, auch bei einem großen Krieg, nicht vierundzwanzig Stunden täglich mobil. Nähme man an, dies sei etwa ein Drittel der Zeit der Fall, so betrüge der Tagesverbrauch 165 000 Tonnen. Nach einer militärischen Faustregel muß man diesen Betrag verdoppeln, um die Versorgung trotz Transportverzögerungen, Verlusten und anderen Schwierigkeiten sicherzustellen, und danach wäre der Bedarf auf 330 000 Tonnen täglich anzusetzen. Das ist anderthalbmal soviel, wie die Tagesproduktion des Sowjetblocks, einschließlich aller Satelliten und Chinas, im Jahre 1954 betrug. Der Bedarf der gewaltigen Armee, der zivile Verbrauch und die Versorgung der Satelliten und Chinas ist dabei noch nicht eingerechnet. Die fehlenden Mengen müßten aus den strategischen Reserven gedeckt werden, und daraus läßt sich leicht berechnen, daß es je nach deren Größe nur eine Frage der Zeit wäre, bis sich die sowjetische Kriegsmaschine aus Mangel an Kraftstoff festliefe.

All dies kann gewiß nur ein roher Überblick sein. Er kalkuliert weder ein Zerstörung der sowjetischen Ölfelder noch die Möglichkeit ein, daß Moskau sich in den Besitz der großen Produktion des Mittleren Ostens (falls sie unbeschädigt in sein Hand fiele) noch die sonstigen unvorhersehbaren Eventualitäten eines Kriegsablaufs ein. Auch die amerikanischen Felder, die in Texas allein zweimal soviel erzeugen, wie der gesamte kommunistische Block, wären schließlich feindlichen Angriffen ausgesetzt. Die eine Folgerung aber scheint sich mit Sicherheit zu ergeben: daß nämlich der Kreml, ließe er es auf einen Weltkonflikt ankommen, sich in absehbarer Zeit ebenso durch einen kaum zu überwindenden Mangel an Öl im Hintertreffen sähe, wie dies bei Hitler trotz der ungeheuren Anfangserfolge unvermeidlich der Fall war.

Volkmar v. Zühlsdorff