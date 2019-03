Inhalt Seite 1 — Pferde, Störche und Kühe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Darüber, was von einem guten Tierbuch erwartet, werden sollte, besteht so etwas wie ein allgemeiner Konsensus: Anschaulichkeit der Darstellung, die belehrt, ohne zu dozieren, die das Interesse womöglich sogar die Liebe zu den Geschöpfen weckt, die die Natur so mannigfaltig hervorbringt. Dabei ist es wichtig, daß die Leser jedes Tier als ein eigenständiges Phänomen erkennen, das nach seinen eigenen Gesetzen leben muß und sich der Bewertung durch die Begriffe menschlicher Moral oder Sitte entzieht. Eine Ausnahme von dieser Regel macht

Rudyard Kiplings "Das kommt davon" (Cecilie Dressler-Verlag, Berlin, 140 S., 4,80 DM)

das im Klappentext mit ungewöhnlicher Berechtigung dem Wohlwollen "heiterer Leser zwischen fünf und 75" empfohlen wird. Das kommt davon, daß Kipling zu den wenigen Autoren gehört, die es sich leisten können, Tiere nach der Art von Menschen denken und sprechen zu lassen, ohne dabei sich selbst, die Tiere oder die Menschen lächerlich zu machen. Kipling gibt in seinen mit onkelhafter Behaglichkeit und milder Ironie erzählten Märchen sehr einleuchtende Erklärungen dafür, wie der Elefant zu seinem Rüssel, die Kamele zu ihren Höckern und das Nashorn zu seinem Panzer kam, warum der Leopard schwarze Tupfen haben wollte und wie die Schrift erfunden wurde. Die Illustrationen von Helen Brun sind hervorragend auf den Text abgestimmt und sehr amüsant.

Gar nicht märchenhaft, aber mit imponierender Sachkenntnis geschrieben, ist die Geschichte des Elchhundes "Olaf" des Amerikaner Glenn Balch (Franz Schneekluth Verlag, Darmstadt, 207 S., 7,80 DM).

Der Autor berichtet von den oft sehr dramatischen Ereignissen im Leben eines Elchhundes, der – durch einen Zufall in die Wildnis verschlagen – gemeinsam mit einer Wölfin das Leben eines Raubtieres führt, schließlich aber wieder in die Gemeinschaft mit den Menschen zurückfindet. Balch, von Arthur Heinz Lehmann überraschend kongenial übersetzt, verrät, besonders in seiner Darstellung des inneren Konfliktes zwischen Olafs atavistischer Wildheit und seiner Erinnerung an das Leben unter Menschen nicht nur eine unfehlbare Kenntnis der Gewohnheiten und Reaktionen eines Hundes, sondern auch ein tiefes Verständnis für seine vermutbaren inneren Regungen. – Ähnlich exakte Kenntnisse offenbart

Brigitte Altenau in ihrem kleinen Handbuch "Lieblinge im Hauszoo" (Wilhelm Andermann-Verlag, München, 62 S., 3,20 DM)

aus dem man bei weitem nicht alles, jedoch das Wichtigste über die Haltung von Fischen, Vögeln, Molchen, Schildkröten, Mäusen, Meerschweinchen, Katzen, Hunden und anderen Tieren erfährt, die sich im Hause halten lassen. Die Belehrung ist durch die Erzählung kleiner, lustiger Begebenheiten angenehm aufgelockert und mit Zeichnungen und Photographien reichlich bebildert.