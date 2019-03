Gedanken zur großen Münchner Kollektiv-Ausstellung

Von Carl Georg Heise

München, Ende November

Die Picasso-Ausstellung in München ist auf dem Gebiet der bildenden Künste eine der erregendsten der Nachkriegszeit; darin sind sich alle einig, Widersacher und Bewunderer. Meinen die einen, sie sei ein Mahnmal für unserer Zeiten Schande, so halten die anderen, nach Paul Eluards noblem Wort, das Werk Picassos für das höchste Zeugnis unserer Menschenwürde ("le meilleur temoignage que nous puissions donner de notre dignité"). Daneben hat die nüchtern abwägende Betrachtung keinen leichten Stand.

Für uns Deutsche, die wir nicht nach Rom, Mailand oder Paris reisen konnten, kommt erschwerend hinzu, daß wir bisher fast ausschließlich angewiesen waren auf die Hochflut von Büchern, Aufsätzen, Vorträgen über den Künstler und auf entstellende farbige Abbildungen, die bis zu den billigen Postkarten in jedermanns Händen sind, auf Interpretationen anderer (nicht immer Berufener) anstatt auf unsere eigenen Augen. Daß wir jetzt selbst sehen und urteilen können, schon das ist ein unschätzbarer Gewinn der Ausstellung in München (die dort noch bis zum 18. Dezember zu sehen sein wird und dann Anfang Januar nach Köln und Anfang März nach Hamburg weiterwandern soll). Der erste Eindruck freilich ist bestürzend und verwirrend; das kann nur leugnen, wer schon mit dem Rüstzeug der "überhoch Verständigen" (von denen schon Luther sich so drastisch zu distanzieren wußte) die Ausstellung betritt und sich damit den Weg zur heilsamen Erschütterung von vornherein verbaut. Wer ehrlich ist gegen sich selbst, fühlt, daß er vieles nachzulernen, vieles zu korrigieren haben wird.

Die vielleicht größte Überraschung ist es, wie sehr sich das nur scheinbar so wild Auseinanderstrebende zur organischen Einheit zusammenzuschließen beginnt, zum Lebenswerk einer gewiß sehr vielseitigen, sich niemals wiederholenden, aber durchaus folgerichtig sich entwickelnden Persönlichkeit.

Wir sollten zunächst einmal die scharf abgrenzenden Periodisierungen vergessen, die auch der Katalog so sorgfältig herausarbeitet. Mit ihrer Hilfe kann man sich zwar äußerlich gut orientieren – es ist nicht schwer, die Bilder der période bleu oder rose zu unterscheiden, die des Kubismus (wieder unterteilt in einen analytischen und den von den Franzosen als cubisme curviligne bezeichneten), des Surrealismus oder des Neoklassizismus und so weiter, aber das führt ab vom Wesentlichen des Gesamtphänomens, das völlig unverwechselbare Züge trägt.