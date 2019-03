Inhalt Seite 1 — Porträt einer großen Philosophie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian E. Lewalter

Bisher gab es in aller abendländischen Geschichte eigentlich nur ein einziges Philosophenporträt, das zugleich ein Werk der Philosophie war: Platons Dialoge von Prozeß und Tod des Sokrates. Alle späteren Bücher über Philosophen sind entweder Biographien mit Referaten über den Inhalt ihrer Schriften (so zum Beispiel Kuno Fischers einst so berühmte Werke über Leibniz, Kant, Fichte, Schelling und Hegel), oder es sind Darstellungen von Philospphien nach sachlichen Gesichtspunkten gewesen: wie hat sich der Philosoph X über das Problem Y geäußert? Welche Einwendungen sind von der Sache her dagegen zu erheben? Wie verhalten sich die Thesen von X zu denen anderer Philosophen, die sich gleichfalls über Y geäußert haben? Kurz: es sind alles philosophiegeschichtliche Bücher, in denen die Sache Philosophie gleichsam das allgemein anerkannte Bezugssystem bildet, nach dessen Begründung zu fragen nicht mehr nötig ist.

Nun aber ist ein Buch erschienen, das über diesen dem Laien verschlossenen internen Horizont hinausgeht, ja, ihn mit einer Energie des Denkens sprengt, die sich der aufmerksame Laie von jeglicher Philosophie – allzuoft aber vergeblich – erhofft:

Karl Jaspers "Schelling – Größe und Verhängnis." R. Piper & Co. Verlag, München, 346 S., 22,– DM.

Es ist, wie hier gleich gesagt sei, ein singuläres, ein aufregendes Buch, ein profundes Wagnis sondergleichen, ein Werk, das nicht der Philosophiegeschichte, sondern der Philosophie selbst angehört. Und das nicht etwa nur deshalb, weil Jaspers ein Philosoph ist und nicht ein Philosophiehistoriker, sondern vor allem, weil der von ihm porträtierte Philosoph Schelling lebenslang von einer Frage bewegt wurde, die an sich bereits den scheinbar so gesicherten Horizont der abendländischen Philosophie sprengt – der Frage: Warum ist überhaupt etwas, warum ist nicht nichts?

Für die Philosophen der christlichen Jahrhunderte war diese Frage durch den Gottesglauben gegenstandslos geworden. Noch Leibniz streift sie nur, um sogleich zu beweisen, daß Gott der einzige zureichende Grund für die Existenz der Welt ist. Heute aber ist uns die Frage in ihrer Bodenlosigkeit wieder unheimlich vertraut geworden, und wir sind geneigt, uns über die Verwegenheit zu wundern, mit der so viele, ja alle bedeutenden Denker von Piaton bis in unsere Tage – einzig Kant und eben Schelling ausgenommen – auf dem ungedeckten Abgrund der Warumfrage ihre Theorien und Systeme gebaut haben. Martin Heidegger hat dies bekommende Phänomen als die "Seinsvergessenheit der abendländischen Metaphysik" beschrieben und, unter ausdrücklicher Berufung auf Schelling, die Warumfrage wieder an den Ursprung des Philosophierens gerückt.

Auch die uns so vertraut gewordene Bezeichnung für ein Philosophieren im bodenlosen Abgrund der Warumfrage ist, wie Jaspers zeigt, von Schelling geprägt: Da es unmöglich ist, die Frage mit denselben Denkmitteln zu beantworten, wie eine Frage nach dem Warum einer bestimmten Erscheinung, ist das Nicht-Nichtsein der Welt, eben ihre Existenz, im logischen Sinn grundlos. Gegen die Behauptung, sagt Schelling, "daß in der Wirklichkeit alles bloß logisch zusammenhänge, empört sich die außerlogische Natur der Existenz" – und darum nannte er sein Philosophieren "Existentialphilosophie".