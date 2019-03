Das Bundeskabinett hat dem Gesetzentwurf über die Liquidation der Reichsbank und der Golddiskontbank zugestimmt. Der Entwurf zur Liquidation der Reichsbank sieht eine Umstellung des RM-Kapitals in Höhe von 44 v. H. vor, wozu noch die seit der Währungsreform fälligen Dividenden von insgesamt 16 v. H. bis Ende 1954 hinzugerechnet werden müssen. Es ergibt sich also eine Umstellung von insgesamt 60 v. H. Die Abfindung der Reichsbank-Anteilseigner soll nach dem Entwurf derBundesregierung in Form von BdL-Substanz-Genußrechten erfolgen. Dieses Wertpapier kann an der Börse gehandelt werden und wird an den Dividendenausschüttungen der Nachfolger sowie am etwaigen Liquidationserlös der BdL teilnehmen.

Zur beabsichtigten Liquidation der Golddiskontbank, einer Tochtergesellschaft der Reichsbank, teilte der Sprecher mit, daß sich von dem gesamten Aktienkapital der früheren Golddiskontbank in Höhevon 600 Mill. RM 510 Mill. RM bei der Reichsbank und nur 90 Mill. RM in privaten Händen befanden. Die 1939 zwangsweise durchgeführte Abfindung der ausländischen Anteilseigner führte zur Bildung der DEGO-Aktiengesellschaft, wobei ein Reichsbankanteil in zwei DEGO-Anteile eingetauscht wurde. Die Bundesregierung hält es für richtig, der DEGO das Angebot zu machen, das gesamte Vermögen auf den Bund zu übertragen. Die DEGO-Aktionäre sollen dann mit BdL-Genußrechten in Höhe von 30 v. H. ihrer Anteile abgefunden werden.