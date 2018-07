Undeutlich erkennbar, saß in einiger Entfernung eine fremde Frau, und eine helle Öffnung rechts von mir war mit einem bläulichgrün schimmernden flüssigen Metall ausgefüllt, in dem ein paar schwarze Kringel schwammen, die zusammen eine schöne Arabeske bildeten. Ich strengte mich an, immer wieder hinzusehen und erkannte schließlich ein Fenster, dahinter den grauen Hamburger Novemberhimmel und die letzten Blätter einer Pappel, die sich aus den schwarzen Kringeln zusammensetzten. Vor dem Fenster konnte ich schließlich die Umrisse eines Zimmers ermitteln. Die fremde Frau war auch immer noch da und – ich. Aber wer war ich? Es setzte mich nur wenig in Erstaunen, daß ich mich nicht erinnern konnte. Mir fiel kein Name ein, vielmehr machte ich mir Gedanken darüber: ob das nun immer so bliebe. Wo ich gewesen sei. Und wie das wohl weiterginge. – Da rief die fremde Frau einen Namen, den ich sofort als den meinen erkannte und nun sah ich sie auch deutlich neben mir. Sie trug ein weißes Häubchen.

Wo ich gewesen bin, habe ich nicht herausbekommen. Ganz fremde Menschen, der Arzt, die Schwestern, die nun öfter kamen, kennen einen Teil, genau drei Stunden meines. Lebens, die aus meinem Bewußtsein gestrichen sind, die ich gelebt habe, ohne sie zu erleben. Ziemlich verwirrend.

Ich gewöhnte mich schnell daran, daß mir für die nächste Zeit nur 1:2 Meter Raum zur Verfügung standen. Nicht viel mehr, als man für die letzte Reise braucht. Der Ausdruck „an’s Bett gefesselt“ ist durchaus unpassend. Gestern noch war ich den ganzen Tag unterwegs gewesen, hatte Verabredungen eingehalten, viel telefoniert, mich abgehetzt. Jetzt war ich frei und konnte endlich tun, was ich schon lange wollte. Hier und jetzt sollte ich erleben, daß „Krankheiten Schlüssel sind, die uns gewisse Tore öffnen“. Unter den Büchern, die ich schon immer lesen wollte, aus Zeitmangel nicht gelesen hatte und die man mir jetzt brachte, waren Gides Tagebücher. Ich begann unverzüglich darin zu lesen und hatte die Freude, bald jene Stelle zu finden, die mir das Glück meines augenblicklichen Zustandes nahebrachte. Am 25. Juli 1930 notierte Gide: „Es gibt einen Gesundheitszustand, der uns nicht erlaubt, alles zu verstehen. Vielleicht verschließt uns die Krankheit einige Wahrheiten; ebenso aber verschließt uns die Gesundheit andere oder führt uns doch davon weg, so daß wir uns nicht mehr darum kümmern. Ich habe unter denen, die sich einer unerschütterlichen Gesundheit erfreuen, noch keinen getroffen, der nicht nach irgendeiner Seite hin ein bißchen beschränkt gewesen wäre; wie solche, die nie gereist sind, und ich erinnere mich, daß Charles-Louis Philipp die Krankheiten ‚die Reisen der Armen‘ nannte. Die noch nie krank waren, sind des Mitgefühls für eine ganze Anzahl Elendszustände nicht fähig.“

Ich trat manchmal die Reise in die Vergangenheit an, sofern mir die Schwestern dazu Zeit ließen, die in ihrem liebenswürdigen Bemühen mir zu helfen, mich von morgens sechs bis abends neun Uhr zu beschäftigen und abzulenken versuchten.

Welch eine Feststellung, wie wenig in der Erinnerung an Wesentlichem bleibt, wenn man nur mal beginnt, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen! Es blieb: Piero della. Francesca, einer meiner liebsten Maler, und seine wuchtigen Gestalten der einstigen Herrscher von Venedig. Es blieb: ein alter Cheerokes, den ich in seinem Reservat in Oklahoma getroffen hatte, wo er die traurigen strengen Rhythmen eines alten aussterbenden indianischen Liedes sang. Es blieben nicht: das Spiegelbild vieler Personen, mit denen ich jahrelang gelebt hatte, auf der Schulbank, im Beruf. Ich sah sie nicht und ihre Namen fielen mir nicht mehr ein.

Schmerzen brachten mich in die Gegenwart zurück. Zur Ablenkung und Abwechslung versuchte ich nun so etwas wie eine Reise in die Zukunft, den Weg nach vorn, in ein unbekanntes Land anzutreten. Vor meinem Reisewagen, den 1:2 Metern Bett, daraus auszusteigen mir strikt untersagt war, dehnte sich ein weites Feld, eine hohe weiße Wand, denn das Zimmer war wie eine falsch aufgestellte Zigarrenkiste höher als lang und breit. Ich begann in Gedanken die mir bekanntesten und vertrautesten, aber auch einige der fremdesten Bilder daran zu hängen, zu denen sich bisher die rechte Beziehung nie einstellen wollte. Ich leistete mir Bilder, die man sonst nur in Museen sehen kann. In die Mitte hing ich Picassos „Guernica“, das so viele Menschen ängstigt, dieses; Bild von Krieg und Vernichtung, das im Jahre 1937 vorausahnend die Zeit deutete, die man später in Berliner Bombennächten kennenlernen sollte. Das Ereignis des Bombardements der Stadt Guernica im spanischen Bürgerkrieg war im Innern des Künstlers zu einer Vision geworden, die er, ohne das Ereignis zu schildern, in Zeichen und Emblemen – Wie die moderne Kunstsprache sich ausdrückt – in eine symbolträchtige Bilderschrift übersetzte, die das Grauen des Bombenkrieges aufzeichnete. In diesem Krankenzimmer konnte ich dieses Bild, das unsere ganze Weltangst in sich schließt, ruhig betrachten, denn die Weltangst hielt inne vor meinem Reisewagen. Ich sah lange und ruhig auf das Bild, das ich einmal in Wirklichkeit und oft in Abbildungen gesehen hatte, und begriff die Hieroglyphen menschlichen und kreatürlichen Leides deutlicher als je. „Lang andauernde Krankheitszustände legen die Nerven bloß und machen hellsichtig“, sagte von irgendwoher eine Stimme, „neugewonnene Robustheit vermindert die Fühlkraft ins Seelische und wendet sich dem ,Leben‘ zu.“ ... So kehrte ich zurück, um wieder an die Arbeit zu gehen. Ich dankte am letzten Tag meines Aufenthaltes im Krankenhaus dem Arzt für die große gute Reise. Er sah mich prüfend an.