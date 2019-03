Inhalt Seite 1 — Rohstofftendenz der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem Wochenbericht über die Weltrohstoffmärkte der Hamburger Kreditbank AG, dem Nachfolgeinstitut der Dresdner Bank In Norddeutschland, entnommen.

Auch während der Berichtswoche (vom 21. bis 25. November 1955) war die Preissentwicklung, entsprechend den Vorwochen, wiederum sehr uneinheitlich. Da aber auch noch während der Berichtswoche bei einigen Waren z. T. bedeutende Preisfestigungen auftraten, waren die Meßziffern der wichtigsten Rohstoff-Indizes wohl noch leicht höher als in der Vorwoche, aber der Anstieg war jedoch nicht mehr so stark. Ursache dieser leichten Preisfestigung sind einige Sonderbewegungen, und zwar festigten sich vornehmlich die NE-Metallpreise sowie diejenigen für Kautschuk und Wolle. Die Entwicklung auf dem NE-Metallsektor ist im Augenblick primär auf eine zufriedenstellende Nachfrage zurückzuführen, die durch den allgemein günstigen Konjunkturverlauf innerhalb der westlichen Welt bedingt ist. Der Umstand jedoch, daß die Lagerhäuser der Londoner NE-Metallbörse ihre Bestände wieder erhöhen können, dürfte als Ausdruck einer Entspannung auf diesen Märkten angesehen werden. Sollte diese Tendenz weiter anhalten, d. b. sich die Lagerbildung fortsetzen, so dürfte in Anbetracht der winterlichen Saisonflaute mit einer Beruhigung auf diesen Märkten gerechnet werden. Auch die Wollpreise zogen infolge der anhaltenden Nachfrage der typischen Wollverarbeitungsländer (Großbritannien, europäischer Kontinent, Japan) während der Berichtswoche weiter an; eine Entwicklung, die als normal bezeichnet werden kann, zumal die Wollnotierungen zu Beginn der Saison auf einem relativ niedrigen Stand lagen. Die Kautschukpreise waren wieder weitgehend von spekulativen Momenten bestimmt, die um so mehr zur Auswirkung kamen, als insgesamt gesehen die statistische Position bei dieser Ware ausgeglichen ist. – Auf den Agrarmärkten kam wiederum die seit längerer Zeit bestehende rückläufige Preistendenz zum Durchbruch. Es sind nicht nur die übermäßigen Lagerbestände, die einen Druck auf das Preisgefüge ausüben, sondern als zusätzlicher Baissefaktor ist die allgemeine Unsicherheit über die künftige US-amerikanische Agrarpolitik anzusehen. Vermutlich wird diese Unsicherheit solange fortbestehen, bis der neue Präsident gewählt ist.

Getreide: Auf den US-amerikanischen Getreidemärkten gaben die Notierungen teilweise unter dem Einfluß der rückläufigen Preisbewegung bei Sojabohnen nach, wobei die Ungewißheit über das künftige US-Agrarprogramm einen Unsicherheitsfaktor darstellte. Im Wochendurchschnitt verzeichneten nur Hafer und Mais Preisgewinne.

NE-Metalle: Die Metalle wiesen erneut Preisfestigungen auf, die ihre wesentliche Ursache in dem negativen Ausgang der Genfer Konferenz haben, da hierdurch die Rüstungskonjunktur in der ganzen Welt einen neuen Auftrieb erhalten hat. Blei und Zink in London erzielten neue Höchststände seit Wiederaufnahme des freien Handels.

Kupfer: Der Londoner Kupferpreis lag im Wochendurchschnitt über demjenigen der Vorwoche, ohne daß die Notierung erneut wie in der Vorwoche den seit September d. J. höchsten Stand von 390 £ erreicht hätte. Die später widerrufenen Meldungen über einen Streik im großen chilenischen Bergbau hatten Anfang der Berichtswoche die infolge der Heraufsetzung des US-amerikanischen Diskontsatzes abgebröckelten Preise wieder ansteigen lassen. Umfangreiche Nachfrage für westdeutsche Rechnung wirkte sich als starkes Stützungsmoment aus. Die Rückbildung der Vorräte der Londoner Metallbörse, die bei Zinn und Kupfer die primäre Ursache des letzthin zu verzeichnenden starken Preisanstieges der Kassanotiz gewesen sein dürfte, scheint gegenwärtig zu einem Stillstand gekommen zu sein. Die Auffüllung der Vorräte hat daher auch zu einer Verringerung der Backwardation geführt. Zum Wochenschluß trat infolge der ruhiger gewordenen Nachfrage eine schwächere Tendenz ein.

Zinn: Unter ähnlichen Einflüssen wie Kupfer stand auch Zinn in der letzten Zeit, wobei bei diesem Metall hinzukommt, daß im laufenden Kalenderjahr kein Überschuß vorhanden sein dürfte, da die Stockpile-Käufe der USA höher sein dürften, als die rechnerische Differenz zwischen der Produktion und dem kommerziellen Verbrauch. – Die Zunahme der Vorräte der Londoner NE-Metallbörse hat auch bei diesem Metall zu einer Verringerung der Backwardation geführt. Das anfängliche hohe Preisniveau konnte im Verlauf der Berichtswoche nicht gehalten werden. Diese Abschwächung dürfte im wesentlichen als Reaktion auf den in der Vorwoche eingesetzten kräftigen Preisanstieg zu werten sein.

Blei und Zink: Während Kupfer und Zinn in London vor allem gegen Wochenschluß im Preis nachgaben, wiesen Blei und Zink eine ununterbrochene Anstiegsbewegung auf und stiegen auf ein Niveau, das seit Wiederaufnahme des freien Handels in Großbritannien noch nicht erreicht worden war und die Londoner Kassanotierung für Blei erzielte z. B. mit 110,88 £/lgt (Mittelkurs) einen Jahreshöchststand. – Zu dieser Preisanstiegsbewegung hat vor allem die umfangreichere Nachfrage der USA beigetragen. In London hielten sich außerdem hartnäckig Gerüchte über eine evtl. Heraufsetzung der Londoner Kassanotiz für Blei.