Die Friedensliebe des Pankower Regimes, die sich auf seinem eigenen Gebiet vornehmlich durch Aufrüstung, Paraden, Drill der Jugend und aller Volksschichten äußert – Grotewohl kündigte soeben die allgemeine Wehrpflicht an – nimmt den Soldaten und Wehrverbänden der Bundesrepublik gegenüber ganz andere Formen an: sie propagiert die Neutralisierung, die Ohne-Mich-Haltung, den Widerstand gegen NATO und westdeutsche Rüstung. Über diese Infiltrationsversuche berichtet folgender Aufsatz.

Als Moskau erkannte, daß die "Aufweichungsversuche" durch KP und SED in Westdeutschland nicht zum Ziel führen würden, begannen die Kommunisten eine Vielzahl getarnter Hilfsorganisationen zu schaffen. "Friedens-" und "Frauenverbände", "Jugend-", "Sport-" und "Kulturgruppen", Formationen zur Unterwanderung der Gewerkschaften, der Industrie und Bauernschaft schossen überall aus dem Boden. Ganz besondere Mühe aber geben sich die Ostagenten mit den ehemaligen Soldaten. Vor allem versuchten sie, die Offiziere für ihre Zwecke einzuspannen. Hierbei dienen der Appell an den Nationalismus und das Trugbild eines neutralisierten Deutschlands als Lockmittel. Man muß sich einmal die große Zahl all dieser Einrichtungen vor Augen führen, um zu ermessen, wie dringlich das Anliegen der Sowjets ist.

Da gab es den 1951 in Uelzen gegründeten Führungsring ehemaliger Soldaten – das Bundesinnenministerium setzte ihn auf die Liste kommunistischer Tarnorganisationen –, der die Unzufriedenen sammeln und den alten Bünden und Traditionsverbänden den Wind aus den Segeln nehmen sollte. General a. D. Max Schrank, einst Kommandeur der 5. Gebirgsdivision, Oberstleutnant a. D. Hanns Baier, Oberst a. D. Fritz Schirovsky, alle in München, Kapitän zur See a. D. Adolf Rodewald in Schleswig, und zeitweilig auch Frau Gerda-Luise Dietl, die Witwe des Generalobersten, gehörten zum Präsidium. Dieser Führungsring wurde von Ostberlin durch direkte Befehle oder über Organe der westdeutschen KP gesteuert und mit Hilfe östlicher, illegal transferierter Gelder finanziert. Als die Geldgeber, unzufrieden mit den geringen Erfolgen, die der Führungsring trotz intensiver Bemühungen erreichte, und bestürzt über das Fiasko des "Stuttgarter Soldatentreffens" die Mittel kurzerhand sperrten, verschwand er aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Am 6. Juni 1953 wurde er offiziell aufgelöst. Seine "Landesringe" und die anderen Untergliederungen zerfielen.

"Militärische Fachschriften"

Rudolf Steidl, inzwischen den Kommunisten untreu geworden, war seinerzeit ebenfalls Mitglied dieses Präsidiums. Er organisierte "Offizierstagungen", schrieb als "Germanus" und "Markommanus" in den Rundbriefen des Führungsringes und führte nach dessen Zusammenbruch die Aufgabe publizistisch fort. Mit östlichen Millionen gründete und finanzierte er nacheinander die Internationale Militärkorrespondenz, das Militärpolitische Forum, die Deutsche Nationalzeitung und Die Nation, alle mit dem Erscheinungsort München. Die beiden ersten kämpften "auf höherer Ebene" gegen die Eingliederung der Bundesrepublik in eine westliche Verteidigungsgemeinschaft, wobei sie ehemalige Offiziere nicht nur in Westdeutschland, sondern auch im Ausland ansprachen. Das Militärpolitische Forum bezeichnete sich selbst als "konservativrevolutionär"; seine Tendenz hinderte westliche Militärexperten leider nicht, die Zeitschrift für ein neues Erzeugnis der deutschen Militärwissenschaft zu halten und mit Interesse zu studieren. Erst als die "Panne" mit dem Herausgeber Ernst von Reichenau, der von Steidl vorgeschoben, aber nach heftigen Presseangriffen schnell wieder fallengelassen wurde, vielen die Augen öffnete, sprang die ausländische Leserschaft ab. Die Deutsche Nationalzeitung (erstmals erschienen im September 1953) und ihr Nachfolger Die Nation sollten die erwähnten "militärischen Fachschriften" als Organe von größerer Breitenwirkung unterstützen. Beide Zeitungen propagierten einen neutralisierten deutschen Nationalstaat und bekämpften die Westintegration der Bundesrepublik mit Erbitterung. Sie sind inzwischen den üblichen "finanziellen Schwierigkeiten" erlegen.

Nicht erst aus den "Geständnissen" des umgefallenen Steidl – der auf einer Pressekonferenz mitteilte, daß 2,2 Millionen DM aus östlichen Quellen stammend, durch seine Hände gelaufen sind – wurde klar, daß die Kommunisten, vor allem aber der Westapparat der sogenannten Nationaldemokratischen Partei (NDPD) der sowjetischen Besatzungszone den Führungsring wieder aufleben lassen wollten. Pläne einer Grauen Front in Norddeutschland und eines neuen Führungsringes in Nürnberg scheiterten. Auch die Gemeinschaft der Ritterkreuzträger unter der Regie von Oberst a. D. Adolf Dickfeld erfüllte die Erwartungen nicht, wenn sie auch gutgläubige Offiziere unter "nationalem Vorzeichen" jahrelang an der Nase herumführte; die irregeleiteten Ritterkreuzträger entledigten sich ihres ostorientierten Präsidenten. Dickfeld allerdings hat bereits ein neues Betätigungsfeld gefunden; die Arbeitsgemeinschaft deutscher Soldaten, als deren Paradepferd Oberst a. D. von Bonin gegen die Wehrpolitik der Bundesregierung zu Felde zieht. Die vielen Versammlungen des Gespanns Dickfeld-Bonin in den letzten Wochen haben ihm bereits zahlreiche östliche Lobsprüche eingetragen. Auf präzise Fragen nach der Finanzierung seiner Arbeitsgemeinschaft konnte Dickfeld nur sehr unpräzise Auskünfte geben.

Rauschning und Bonin