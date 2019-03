Inhalt Seite 1 — Russischer Vorstoß im Nahen Osten Seite 2 Auf einer Seite lesen

B. J. Modi, der den Nahen Osten besonders gut kennt, da ihm als Inder bei den arabischen Völkern leichter Zugang und Vertrauen gewährt wird als europäischen Journalisten, hat dieses gefährdete Gebiet, in dem der Kreml die Chance für einen wirksamen Nervenkrieg entdeckte, soeben wieder bereist. Das Ergebnis seiner Eindrücke veröffentlichen wir im folgenden Beitrag.

Nur der Haß gegen Israel gibt den sich untereinander befehdenden arabischen Ländern etwas Gemeinsames. Auf skrupellose und außerordentlich geschickte Weise haben die Sowjets gerade an dieses verbindende Gefühl appelliert, als sie ihre Waffenlieferungen anboten.

Kommunistische Handels- und Kulturdelegationen werden seither überall, wo sie hinkamen, willkommen geheißen. Die Araber empfangen sie mit offenen Armen, von Bagdad bis nach Khartum, vom Jemen bis nach Tripolis. Und noch eine andere Folge: Ägyptens Ministerpräsident Oberst Nasser wurde zum populärsten Führer in den Araberstaaten.

Den Kommunisten kam es vor allem darauf an, den Nahostpakt von Bagdad nach Möglichkeit zu unterminieren. Ihre Erfolge sind unbestreitbar. Mit einem einzigen Griff, mit dem Schachzug der Waffenlieferung gegen Israel, haben sie den Bagdad-Pakt aus einem antikommunistischen Bündnis in ein potentielles Anti-Israel-Bündnis verwandelt, denn Irak ist auch Pakte eingegangen mit Syrien, Libanon und Jordanien; aber Pakte, die gegen Israel gerichtet sind. Auch den Ägyptern hat Irak Hilfstruppen für den Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Israel versprochen. Wenn es also den Kommunisten eines Tages einfällt, den Konflikt zwischen Israel und der arabischen Welt auszulösen, ist Englands Verbündeter Irak gezwungen, auf arabischer Seite einzugreifen.

Spiel mit dem Feuer

Jordanien und Libanon sind dem Bagdad-Pakt ferngeblieben. Sogar das türkische Angebot, im Falle eines Krieges mit Israel Jordanien beistehen zu wollen, hat an der jordanischen Ablehnung nichts ändern können. Besser hätte die ägyptische Rechnung, die gleichzeitig eine russische Rechnung ist, gar nicht aufgehen können. Mehr und mehr hat der Bagdad-Pakt seinen antikommunistischen Charakter verloren. Ägypten hat im Verlauf dieser Entwicklung erreicht, daß die arabischen Staaten auf ein Ziel hin geeinigt sind und daß sein eigener Führungsanspruch gestärkt wurde. Natürlich ist es den Verantwortlichen dort wie auch in der Sowjetunion klar, daß das ein Spiel mit dem Feuer ist. Aber die Russen sehen wenig Grund, solche Entwicklungsmöglichkeiten im Nahen Osten nicht in Kauf zu nehmen, und die Ägypter sehen in Israel ohnehin eine dauernde Bedrohung ihrer weltpolitischen Stellung.

Freilich ist die sowjetische Außenpolitik nicht in erster Linie auf Versorgung der Araberstaaten mit Waffen zum Kriege gegen Israel gerichtet. Ihre wirklichen Ziele liegen weit in der Zukunft: eine einflußreiche politische Machtstellung im Nahen Osten; nützliche Handelsbeziehungen mit den arabischen Ländern; eines Tages wohl auch Eroberung dieser Länder durch die kommunistische Ideologie von innen her. Die Sowjets denken gar nicht daran, etwa schon jetzt kommunistische Regierungen oder "Volksdemokratien" im Nahen Osten etablieren zu wollen. Sie haben aus dem Fiasko des Westens gelernt, wie mißtrauisch die Araber auf alles, was nach einer Einmischung in ihre nationale Selbständigkeit aussieht, reagieren. Deswegen macht die Moskauer Diplomatie zur Zeit auch keinen Unterschied zwischen Republiken wie Ägypten oder Syrien und in ihrem Sinne reaktionären Feudalstaaten wie Jemen oder Saudi-Arabien. – Um einen guten Eindruck auf die arabischen Staaten zu machen, scheute sich Moskau nicht, in der Algerienfrage gegen Frankreich Stellung zu nehmen. Es nahm dafür in Kauf, daß die Moskaureise des französischen Ministerpräsidenten zunächst abgesagt wurde. So hoch steht der Nahe Osten im Sowjetkurs. Politische Gesten dieser Art werden unterstützt durch großzügige Handelsangebote. Während Ägypten Schwierigkeiten hatte, seine Baumwollernte in den Ländern des Westens abzusetzen, erklärten sich drei Ostblockstaaten – China, die Tschechoslowakei und die DDR – zum Abschluß von langfristigen Handelsabkommen bereit. Ägypten erhält im Austausch Waffen und Maschinen zu lächerlich geringen Preisen. Damit hat Ägypten zum erstenmal, seit die engen Beziehungen zu England gelöst sind, wieder langfristige Handelsverträge abgeschlossen. 90 v. H. des gesamten ägyptischen Exports sind Baumwolle, und davon gehen in Zukunft schätzungsweise 50 v. H. in die Ostblockstaaten. Darüber hinaus hat die Sowjetunion noch Wirtschaftshilfe angeboten und sich zum Beispiel bereit erklärt, 600 Mill. Dollar für den Nilstaudamm bei Assuan, von dem die Ägypter schon so lange träumen, bereitzustellen. •Wieweit die Sowjetunion in ihrer Rolle als großzügiger Gläubiger noch gehen wird und gehen kann, muß allerdings die Zukunft zeigen. Wahrscheinlich werden die waffenhungrigen Araber eines Tages Zahlung durch Öllieferungen anbieten – und vielleicht.ist gerade dies das, was die Russen erstreben.