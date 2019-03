Private Hollandpolitik

Vor einigen Tagen nahm eine holländische Zeitung in großer Aufmachung Stellung zu einem in der Übersetzung wiedergegebenen Brief einer deutschen Lebensmittelimportfirma, deren Narren sie taktvoll verschweigt. Die Uberschrift lautete: "Niederländische Firma unter Druck gesetzt – brutaler Brief aus Deutschland." Dieser Geschäftsbrief an eine Rotterdamer Firma enthalt unter anderem folgende Formulierung: "In Deutschland ist die Frage der Kriegsgefangenen keine politische Angelegenheit, sondern eine Frage der Menschlichkeit, und die Haltung der Niederlande, die unseres Erachtens durch nichts begründet werden kann, trifft hier auf keinerlei Verständnis ... Es wird Sie in jedem Fall interessieren, daß es bei einer Firmenbesprechung so weit kam, daß man einige Angebote holländischer Exporteure völlig ablehnte. Nach vielen Schwierigkeiten glückte es uns, die laufenden Kontrakte gültig zu erhalten. Wir können uns denken, daß auch bei anderen Firmen und Branchen die angeführte Auffassung Eingang findet." Die deutsche Firma schlägt eine gemeinsame Aktion vor mit dem Ziel, daß die in Holland inhaftierten Deutschen entlassen werden.

Die Empörung der holländischen Öffentlichkeit über dieses Schreiben ist unvorstellbar. "Diese Nötigung basiert auf der Annahme, daß der Rechtsstaat Holland auf einem niedrigeren Niveau als die Sowjetunion steht", schreibt die holländische Zeitung, "denn in den Augen der Deutschen läßt die Sowjetunion die Kriegsgefangenen frei, während Holland sie einbehält." Weiter heißt es, daß es in Holland keine Kriegsgefangenen mehr gibt, sondern nur noch rechtskräftig verurteilte Missetäter, die sich an Leben und Gut holländischer Bürger vergriffen haben und nach dem Gesetz verurteilt wurden. Teilweise erhielten sie geringere Strafen, als das Gesetz vorschreibt, und in anderen Fällen wurde das Todesurteil auf dem Gnadenwege in Freiheitsstrafe umgewandelt.

Wir meinen dazu, daß es im internationalen Geschäftsverkehr Sache jedes Unternehmens ist, seine Handelspartner selbst auszuwählen. Auch gegen den Abbruch von Geschäftsbeziehungen ist nichts zu sagen, aber das Verhalten dieser deutschen Firma ist, eine Einmischung in politische Angelegenheiten und obendrein eine Erpressung, reiche die deutsch-holländischen Beziehungen gefährdet. Das holländische Blatt nennt alle Deutschen unloyal, die ähnlich wie diese Firma denken, und empfiehlt ihnen, sich mit der offiziellen deutschen Stellungnahme des Außenministers von Brentano wenigstens bekannt zu machen, die sich mit der holländischen Auffassung decke. D. A.