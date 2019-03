Inhalt Seite 1 — Spätestens im November Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Hühnerfeld

Wenn Literatur verdichtetes Abbild des Lebens ist, dann kann es um Liebesromane in unseren Tagen nicht gut bestellt sein. Natürlich gibt es auch heute noch verliebte junge Leute und auch liebende Eheleute, aber die Liebe selbst ist unproblematisch geworden: man liebt sich eben oder man liebt sich nicht – diese Theorie wäre noch unseren Großeltern wie eine grausame Verstümmelung vorgekommen: so einfach, hätten sie argumentiert, ist das mit der Liebe nicht. Aber ihre Enkel sagen: genauso einfach ist es mit der Liebe. Wird’s aber schwieriger, dann wollen wir sie lieber verdrängen.

Zur Liebe – nicht zur Verliebtheit – gehört Zeit; Zeit den anderen kennenzulernen, die Regungen seines Herzens zu verstehen. Wer hat heute noch diese Zeit? Die Gefühle haben ihre Zwischentöne verloren, unsere Seelen sind dabei, sich auf schreckliche Weise zu schabionisieren. Wie kann man da von einem Romanschreiber verlangen, daß er das alte und doch immer wieder faszinierende Spiel sublimer Liebe darzustellen weiß? Und doch ist einem deutschen Autor jetzt ein solcher "wirklichkeitsfremder" (im positiven Sinne) Liebesroman gelungen, ein Buch gegen den Strom der Zeit:

Hans Erich Nossack: "Spätestens im November." Roman (bei Suhrkamp in Frankfurt, 400 S., 13,50 DM).

Die Fabel ist so einfach, wie es dem echten Liebesroman aller Zeiten ansteht, und dabei doch so besonders, daß sie eine typische Geschichte unserer Tage ist: Die Frau eines reichen Fabrikanten lernt auf einem Empfang der Stadt einen Schriftsteller kennen. Sie liebt ihn und verläßt noch am gleichen Abend mit ihm Mann, Kind und ihr gesichertes Leben. Sie lebt mit ihm und spürt für kurze Wochen etwas vorher nie gekanntes: Glück. Als sie später wieder zu ihrem Mann zurückkehrt, tut sie es gegen ihr eigenes besseres Wissen, daß sie nie mehr zurückkehren kann. Denn ein Glücklicher ist ein Ausgezeichneter, er ist aus der Höhle des Alltags, in der die anderen sitzen und ein Leben der Schatten an sich vorüberziehen lassen (solche Schatten nennen sie dann: Geld, Erfolg, das Unternehmen, die Stellung) hinausgeführt worden an das Licht der Sonne. "Es liegt am Glück", sagt Marianne, die liebende Frau. "Sie werden es merken, daß ich glücklich gewesen bin ... Max wird es merken und alle ... Wenn ich lache, werden sie es mir nicht glauben und mich beleidigt ansehen." – Sie geht aber zurück, weil auch in der Gemeinschaft mit dem Geliebten das Glück sie nur für kurze Zeit gestreift hatte. Dann war es wohl "fortgeweht" – niemand weiß, warum und wohin, so wie wir alle in der Gefahr des Fortgewehtwerdens stehen: "... doch schon wurden wir ... fortgeweht, ganz sanft; aber unwiderstehlich, und wie weh es trotzdem tat..."

Aber für die, die einmal miteinander glücklich waren, gibt es nur einen Ausweg: Mit dem Tod der beiden Liebenden (sie prallen im Auto gegen einen Brückenpfeiler) schließt denn auch der Roman; Berthold, der Schriftsteller, hatte sie zurückgeholt aus dem behüteten Heim, um den Wunsch zu verwirklichen, den er bei ihrer ersten Begegnung aussprach, den Wunsch, mit ihr zu sterben.

Man sieht schon, daß die Fabel nicht originell, ja in bewundernswert kühnem Maße konventionell ist: sogar die klassische Beziehung von Liebe und Tod wird benutzt. Aktuell an ihr ist jedoch die psychologisch-soziologe Situation der Figuren: der überarbeitete junge Fabrikant Max, ein Mann, dem die Seele in gleichem Ausmaß schrumpft, wie sein Geldbeutel dicker wird. Aber das liegt nicht am Geld; irgendein dämonischer Mechanismus, den wir noch nicht kennen, der uns aber alle bedroht, ist da in Gang gekommen und macht diesen nicht einmal unsympathischen Menschen zu einer modernen Erfolgsmarionette, die ärgerlicherweise auch noch unser Mitleid verlangt. Da ist Marianne, die Ehefrau: viele Jahre ist sie verheiratet, und ehe sie sich endgültig dem Schrumpfungsprozeß des Herzens unterwirft, taucht der Mann auf, der sie erlöst und gleichzeitig für das Leben für immer "unbrauchbar" macht. An dieser Frauengestalt hat Nossack eine schmerzliche Erkenntnis mit feinsten Nuancen demonstriert: eine Frau leidet mehr als der Mann an der Versachlichung des Lebens. Sie sieht, ohne eingreifen zu können, ihre eigentliche Welt untergehen.