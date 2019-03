Mit der ersten Delegiertenversammlung der "Christlich Gewerkschaftsbewegung Deutschlands" (CGD), die am Sonnabend in Bochum ihre vorläufige Satzung beschlossen hat, ist die Spaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes effektiv geworden, auch wenn es zunächst nur wie eine Absplitterung aussieht. Während dies auf dem rechten Flügel der Einheitsgewerkschaft geschah, verschärfte der linke Flügel seine Attacken gegen den Vorstand des DGB. Vor allem gegen jenen Vorstandsbeschluß, durch den der (linksstehende) Leiter des "Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften", Agartz, wegen einer Denunziationsaffäre vorläufig seines Postens enthoben wurde. Sympathiekundgebungen für Agartz werden veranstaltet, Briefe wurden geschrieben, wie der des bayrischen Gewerkschaftsführers Wönner, worin – kaum noch verblümt – der Rücktritt des DGB-Vorsitzenden Freitag verlangt wird; kommunistisch infiltrierte Betriebsgruppen und ihre Zeitungen machen sich die Sache Agartz zu eigen.

Vielleicht wäre es übertrieben, von einer Krise zu reden. Aber es zeigt sich an diesem Beispiel wieder einmal, daß – fast könnte man sagen: gesetzmäßig – jeder Zusammenschluß verschiedener Gruppen im politischen Bereich auf die Dauer an den beiden Flügeln Schwierigkeiten mit sich bringt und zunächst Angriffen, schließlich Abspaltungen ausgesetzt ist. Ganz ähnliche Folgen würde, im parlamentarischen Bereich, eine große Koalition haben; sie würde die Flügelparteien zunächst stärken, dann radikalisieren und endlich die Koalitionsparteien selber sprengen.

Die Vorgänge im DGB sind also gar nicht unnatürlich, wenn auch – angesichts der meist gemäßigten und oft einsichtsvollen Haltung des Vorstandes – recht bedauerlich. Man darf ja nicht vergessen, daß der Aufstieg zum sogenannten Wirtschaftswunder – zum Glück für die Unternehmer wie für die Arbeiter und für die Gesamtheit – Jahre hindurch vom DGB mitgetragen worden ist. In Deutschland hat es weniger Streiks und verlorene Arbeitstage gegeben als in anderen Ländern, und die Kommunisten sind bisher aus dem Gewerkschaftsleben so sehr ausgeschaltet geblieben, daß sie ihre Aktivität in die Betriebe verlegen mußten.

Dennoch gibt es eine "Linke" im deutschen Gewerkschaftssystem. Wönner zum Beispiel hat sich in seinem Brief zu ihr bekannt. Gehört das DGB-Vorstandsmitglied Reuter auch dazu? Reuter war zufällig in Bayern, als Wönner seinen Brief an Freitag schrieb, und er war ebenso zufällig gerade nicht in Düsseldorf, als der DGB-Vorstand Agartz beurlaubte. Zu solchen Problemen äußert man sich aber im DGB nicht. Die Funktionäre machen Augurengesichter, wenn man nach Reuter, Hansen oder anderen fragt. Sie wollen die Sache von der prinzipiellen Seite her diskutieren. "Den DGB müssen Sie sich als einen Bogen vorstellen", sagte ein (christlicher) DGB-Führer, "an dessen Schenkeln, an dessen beiden Außenpositionen jetzt die Opposition angreift. Dadurch wird aber zugleich der Zusammenhalt der Mitte gestärkt. Das merkt man schon sehr deutlich ..."

Die Attacken gegen die beiden Außenpositionen der deutschen Einheitsgewerkschaft haben auch ihre internationalen Aspekte. Auf der Delegiertentagung der Christlichen Gewerkschaftsbewegung in Bochum traten auch Gewerkschaftsvertreter westeuropäischer Länder auf, und bis jetzt scheint es, daß der internationale Bund der Christlichen Gewerkschaften auch finanzielle Hilfe leistet. Interesse und Geld dürften hauptsächlich von den christlichen Gewerkschaften Frankreichs kommen. Innerhalb dieser Organisation hat der Gewerkschaftsführer Vigneaux immer mehr Anhänger mit dem Plan gefunden, auch in Frankreich durch Zusammenschluß mit der sozialistischen Force Ouvrière die Grundlage einer Einheitsgewerkschaft zu schaffen. Den Plan bekämpft die Führung der christlichen Gewerkschaften Frankreichs, der es daher sehr wohl passen muß, wenn in diesem Augenblick eine Spaltung der deutschen Einheitsgewerkschaft eintritt. Zumal da gerade jetzt auch noch die beiden großen amerikanischen Gewerkschaftn AFL und CIO mit ihrem Zusammenschluß ein Beispiel geben. Am 5. Dezember halten sie in New York ihren Vereinigungskongreß ab. Einflußnahme französischer Interessen auf die Entwicklung der deutschen Gewerkschaften hat es übrigens auch schon früher gegeben. Unmittelbar nach dem Krieg bemühten sich Beamte der französischen Besatzungsmacht, insbesondere Monsieur Rovan von der Kulturabteilung der Oberkommission, um die Errichtung einer christlichen Gewerkschaftsbewegung in der französischen Besatzungszone. Doch war damals der Gedanke der Einheitsgewerkschaft stärker.

An der Opposition gegen den DGB von links sind vor allem die aus allen DGB-Funktionen ausgeschalteten Kommunisten und ihre Mitläufer interessiert. Durch den Fall Agartz hoffen sie, sozialistische Kräfte, denen die radikalen Thesen von Agartz zusagten, vor ihren Wagen zu spannen. Seit längerer Zeit scheinen außerdem zwischen deutschen gewerkschaftlichen Linkskreisen und der kommunistischen Gewerkschaftsbewegung Frankreichs einige Beziehungen zu bestehen. Die sowjetzonalen Kommunisten mit ihrem sogenannten Freien Deutschen Gewerkschaftsbund dürften in der Auseinandersetzung um den Fall Agartz unmittelbar keine besondere Rolle spielen.

Der Fall Agartz wird vermutlich noch längere Zeit als ein Agitationsthema der Linken weiterbestehen und insofern immer wieder auftauchen. Dagegen wird sich die Gründung der Christlichen Gewerkschaftsbewegung Deutschlands sehr bald bewähren müssen, wenn sie sich durchsetzen soll. Einen umfassenden Gewerkschaftsapparat mit allen Gliederungen aufzubauen, kostet sehr viel Geld. Die Gewerkschaftsbeiträge, im Durchschnitt etwa 2,20 DM, sind in Deutschland wegen der geringen Zahlungswilligkeit der Mitglieder verhältnismäßig niedrig. Die CGD braucht daher in Kürze einige hunderttausend zahlende Anhänger. Die ersten Anfänge waren nicht sehr ermutigend. In der riesigen Industriestadt Düsseldorf kamen bei der Gründungsversammlung im Zimmer 3 des Landtages nur 14 Personen zusammen, in Duisburg 16. In dem großen Werk Marl-Hüls bei Recklingshausen soll die CGD allerdings mit etwa 1000 Mitgliedern rechnen – also einem wesentlichen Teil der Belegschaft. Gelingt es nicht, den Aufbau rasch zu vollziehen, dann wird man feststellen müssen, daß eine Sekte und nicht eine Gewerkschaft gegründet wurde. Die Taktik des DGB, das neue Unternehmen totzuschweigen, würde sich dann in diesem Fall bewährt haben. Aber auch das würde nicht notwendigerweise heißen, daß die Gewerkschaftseinheit für alle Zukunft gesichert ist. Sie ist vernünftig, aber sie trägt den Keim des Zerfalls (von den Flügeln her) in sich. W. F.