Der Steuerpolitiker, der sich nicht mit den Steuersenkungsvorschlägen des Herrn Schäffer zufrieden geben will, muß sich überlegen, welche Rangfolge er den so verschiedenen weitergehenden Wünschen geben und mit welcher Strategie er sein Ziel ansteuern will. Da nur Konzentration Erfolg verspricht, muß er wählen, ob er eine möglichst umfassende Senkung der Verbrauchssteuern oder eine Senkung der Einkommensteuer oder „gezielte“ Erleichterungen für Sonderfälle fordern will.

Die Wirtschaft ist naturgemäß an den „direkten“ Steuern vom Einkommen und Ertrag viel stärker interessiert als an den Verbrauchssteuern. Sie hat daher zu fragen, ob die sie interessierende Steuersenkung am besten über eine lineare Senkung des-Einkommensteuertarifs oder über Erleichterungen bei den Abschreibungen, der Lagerbewertung (Scheingewinne) und sonstige spezielle Vergünstigungen (§ 10 a usw.) zu erreichen wäre.

Die Gründe, die bei den Verhandlungen über die Große Steuerreform vom Standpunkt des Steuerpflichtigen wie der Volkswirtschaft für eine weitergehende Tarif Senkung sprachen, haben nichts von ihrer grundsätzlichen Richtigkeit und Dringlichkeit eingebüßt. Es ist darum nur konsequent, wenn das von den Spitzenverbänden der Wirtschaft getragene Institut „Finanzen und Steuern“ einer weiteren linearen Tarifsenkung bei der Einkommensteuer (und Körperschaftsteuer) den Vorrang vor allen andern Wünschen gibt. Es war darum ganz natürlich, daß der Abgeordnete Dr. Wellhausen auf der Jahresversammlung des Instituts mit seiner Forderung, die Wirtschaft solle sich auf diese Tarifsenkung konzentrieren, einmütigen Beifall fand.

Während der DIHT klar hinter dieser Strategie steht, geht man im BdI auf ein Bukett der erwähnten Einzelmaßnahmen hinaus. Es ist immerhin bemerkenswert, daß die Leitungen der beiden Spitzenorganisationen – wenigstens vorerst – hier nicht ganz einig gehen, obwohl die Schrift des Instituts gemeinsam gezeichnet war. Eine „Urabstimmung“ unter den Mitgliedern des BdI würde allerdings wohl eine große Mehrheit für die Bevorzugung der linearen Tarifsenkung ergeben. Denn hiervon würde sich jeder etwas ausrechnen, während bei Einzelmaßnahmen des Buketts die Interessen zu unterschiedlich liegen.

Eine andere Frage ist indeß, ob die Forderung auf lineare Tarifsenkung der Einkommensteuer auf der politischen Ebene genügend Resonanz finden wird oder ob nicht die Senkung der Steuerlast mit anderen Forderungen sicherer zu erzielen wäre. Der linearen Senkung steht entgegen, daß nach Meinung der Regierung eine steuerliche Entlastung des Unternehmereinkommens der konjunkturpolitischen Notwendigkeit widerspräche, die Nachfrage nach Kapitalgütern zu dämpfen. Da die von der Regierung beabsichtigten Erleichterungen bei der Einkommensteuer die unteren Einkommen entlasten und das zur Senkung zur Verfügung stehende Volumen angeblich voll beanspruchen, wäre eine fühlbare lineare Senkung nur realisierbar, wenn die Politiker das Volumen für wesentlich größer hielten und bereit wären, die Entlastung der unteren Einkommen zugunsten der Unternehmereinkommen etwas geringer zu gestalten. Aber Wellhausens Einwand gegen das Bukett des Bdl ist durchschlagender: steuerliche Sondervergünstigungen für Unternehmereinkommen sind überhaupt nicht durchsetzbar. Ihr Wiederaufleben wäre übrigens steuerpolitisch ein Rückschritt. Politisch haben sie derzeit keine ausreichende Resonanz. Und konjunkturpolitisch gesehen wären Abschreibungserleichterungen wahrscheinlich schwerwiegender als eine Tarifsenkung.

Vom Interesse der Wirtschaft aus ist die Forderung auf Tarifsenkung konsequent, sachlich vernünftig und bietet – so gering man sie auch einschätzen möge – eher reale politische Chancen als eine „Sonderbehandlung“ der Unternehmereinkommen. Allerdings kann man das konjunkturpolitische Gegenargument nicht damit bagatellisieren (in den Wintermonaten wird die Überhitzungsgefahr des kommenden Frühjahrsaufschwungs allzuleicht unterschätzt), daß man Investitionsüberhitzung überhaupt leugnet oder gar meint, aus den ersparten Steuern würden Schulden zurückgezahlt. Das widerspricht schon dem eigenen Argument, daß man Finanzmittel zur Rationalisierung haben müsse. Im Eifer, die Finanzmasse für die Steuersenkung zu vergrößern, greift man zwar Schäffers Reservenbildung für (spätere) Rüstungsausgaben an, setzt sich (bisher) aber nicht mit dem Argument auseinander, daß die zeitlich ansteigenden Rüstungsausgaben mit gleichen Jahresraten aufgebracht werden müssen, wenn nicht in wenigen Jahren drastische Steuererhöhungen vorgenommen werden müßten.

Wenn man lineare Tarifsenkung verlangt, muß man die Strategie sorgfältig vorbereiten. -er