Hermann Newton Paulsen hatte als Seemann fast alle Meere und als Pädagoge fast alle europäischen Länder bereist, als das furchtbare Blutvergießen des ersten Weltkrieges ihn zu dem Entschluß brachte, für seinen Teil dazu beizutragen, daß diese Schrecken sich nie mehr, wenigstens nicht mehr unter den verwandten Völkern Europas, wiederholen sollten. Er meinte, es müsse möglich sein, die Jugend dieser Völker zusammenzubringen. Die Jugend müßte sich nur kennenlernen, und sie würde die Vorurteile, die der Haß der Erwachsenen in sie gesät hatte, überwinden. Was er, H. N. Paulsen, dazu tun konnte, war – wie er meinte – ein Beispiel zu geben: Er machte die Hallig Süderoog zu einem internationalen Kindererholungsheim.

Dieser Gedanke war damals groß und neu. Neu ist er heute, in der Zeit der internationalen Schüleraustausche und Kinderdörfer, nicht mehr; aber groß ist er geblieben; denn Paulsen verwirklichte seine Vorstellungen als Privatmann, ohne über besondere Mittel zu verfügen. Was die europäischen Staaten heute aus primär politischen Gründen in dieser Hinsicht veranstalten oder fördern, das hat er allein aus menschlichen Erwägungen gleich nach dem ersten Weltkrieg zur Wirklichkeit gemacht. So fanden sich Sommer für Sommer Kinder, hauptsächlich Jungen, auf der Hallig ein. Es stellte sich dabei heraus, daß die Fremdheit unter verschiedenen Nationen nicht zuletzt durch Geringfügigkeiten, wie abweichende Arten der Bekleidung, des Essens und der Umgangsformen hervorgerufen wird, und daß sie verschwindet, wenn man sich an das geringfügige Anderssein gewöhnt hat.

Der zweite Krieg mußte Paulsen erschüttern; beirren konnte er ihn nicht. Und als der Krieg zu Ende war, ging er unverzüglich ans Werk, um mit Hilfe der Verbindungen seiner Frau, die einen höheren Posten im schwedischen Sozialministerium einnimmt, die Hallig der ihr gegebenen Bestimmung wieder nutzbar zu machen. In diesen ersten Nachkriegsjahren allerdings mußte sich sein Augenmerk hauptsächlich der physisch und psychisch schwer geschädigten deutschen Jugend zuwenden, abgesehen davon, daß die Lebensmittelbewirtschaftung und ein verständliches Ressentiment im Ausland eine Aufnahme nichtdeutscher Kinder wenig ratsam erscheinen ließen. Erst 1955 wurde für Süderoog wieder ein internationales Jahr. Paulsen erlebte es nicht mehr; er, von dem noch heute im nordfriesischen Raum mit frischer Erinnerung und großer Verehrung gesprochen wird, erlag 1951 einem Herzleiden. Das Vermächtnis, das er hinterließ, war Süderoog, und Frau Paulsen hat dieses Vermächtnis treu verwaltet, obwohl dies von Jahr zu Jahr schwerer wurde.

Die Zuwendungen des Roten Kreuzes, der karitativen Verbände und auch der hilfswilligen Privatpersonen in Schweden und in der Schweiz haben angesichts des deutschen "Wirtschaftswunders" und der Schwierigkeiten, die deutsche Behörden bei der Überweisung von Hilfsmitteln machten, an Umfang erheblich abgenommen. Das Deutsche Rote Kreuz konnte diesen Ausfall nicht ersetzen, der Bund und das Land Schleswig-Holstein zeigten, da es sich um eine private Gründung handelte, kein sehr großes Interesse, und der deutsche Normalbürger war und ist mit Steuerabgaben und Spenden für tausend gute Zwecke so überfordert, daß von ihm eine dauernde wirksame Hilfe nicht erwartet werden kann. Frau Paulsen selbst verfügt über keine Mittel außer dem Gehalt, das sie als schwedische Beamtin erhält. Von diesem schießt sie jeden Monat einen großen Teil zu, um ein Defizit in der Wirtschaftsführung von Süderoog zu vermeiden. Süderoog braucht für jedes Kind 6. DM pro Tag, und 8 DM für jeden Erwachsenen. Das genügt schon für angemessene Unterbringung und reichliche Verpflegung, die durch den zusätzlichen Transport über See verteuert wird. Es bleibt aber nicht genug übrig, um die von Stürmen beschädigten Dächer zu reparieren oder die Warft unter dem neuen Haus zu heben.

Süderoog ist jetzt wie vor dem Krieg der ideale Ort für den von H. N. Paulsen gedachten Zweck. Die Abgeschlossenheit der Insel von der Umwelt, die geringe Ausdehnung geben die Möglichkeit, den Kindern die größte Freiheit zu gewähren, und stößt sie andererseits durch die "Alle-in-einem-Boot"-Atmosphäre auf die Notwendigkeit, in der Gemeinschaft zu leben und sich ihr anzupassen. So unterscheidet sich das Leben auf Süderoog von dem anderer Erholungsplätze dadurch, daß hier nicht viel organisiert wird. Niemand braucht etwas zu tun, aber jeder kann etwas tun, sei es, daß er beim Küchendienst, beim Waschen und Scheren der Schafe, in der Landwirtschaft, beim Strandholz bergen, bei der Organisation von kleinen Freiwilligen-Sportfesten oder bei der Einstudierung kleiner Stücke mittut. Dazu kommen die Wattenwanderungen, Fische werden gefangen und selbst geräuchert, Möweneier gesucht, Holz gehackt, aus Strandburgen ganze Städte gebaut, natürlich auch viel gebadet.

Einen besonderen Reiz gewinnt die Hallig dadurch, daß sie, vor allem den Jungen, ein Gefühl piratenhafter Abenteuerlichkeit gibt. Auf Süderoogsand sind schon viele Schiffe gestrandet, die "Ormen Friske" zum Beispiel, das nachgebaute Wikingerschiff, mit dem vor einigen Jahren eine Schar schwedischer Studenten ums Leben kam. Ihre Schilder und Ruder werden auf Süderoog aufbewahrt, neben den Rettungsringen der Nicoline, der Johanna und der Luise Leonhardt, sowie Kassetten und Gallionsfiguren anderer Schiffe, verschiedener Nationalität. Zu diesen Erinnerungsstücken gehört auch ein Schreiben Veferina Prietos, des Kapitäns der Weihnachten 1870 südlich der Hallig gescheiterten spanischen Bark Ulpiano, deren Besatzung für mehrere Wochen auf Süderoog Aufnahme fand, und in dem es heißt: "Die Bewohner dieses Hauses haben uns erwiesen jede Art von Hülfe und haben uns behandelt nicht als Schiffbrüchige, sondern als Söhne."