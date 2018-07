Es bedeutet keine Herabsetzung der Tätigkeit der Montan-Union, wenn man sie als einen kaum mehr als bescheidenen, wenn allerdings auch konkreten Anfang auf dem Wege zu einer wirksamen und breiten europäischen Zusammenarbeit ansieht. Selbst wenn man konzediert, daß eine organische Entwicklung zu diesem Ziel eine angemessene Zeit braucht, wird man das bisher angeschlagene Tempo nicht als Geschwindigkeitsrekord ansehen können. Gerade in Deutschland besteht aber auch Verständnis dafür, daß die Eile, mit der braune oder rote totalitäre Systeme Zusammenschlüsse herbeizuführen verstehen, nicht als Maßstab für die Bildung eines vereinigten Europas gelten kann, in dem alle gesunden Kräfte zur Prosperität aller Völker beitragen sollen. Daß andererseits der vom Kreml geleitete Machtblock diesem Ziel nicht nur ohne Sympathie, sondern zur Erhaltung seiner eigenen Existenz ablehnend und feindlich gegenübersteht, ist erst jetzt wieder in Genf unverhohlen demonstriert worden.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und Vizepräsident der Europa-Union Deutschland, Dr. W. Beutler ging daher auf dem Berliner Kongreß dieser Organisation mit Recht von der in Genf erneut bestätigten Erfahrung aus, der Zusammenschluß Europas sei eine Illusion, wenn man ihn primär von den Politikern erwarte. So wie in jedem einzelnen Land die praktische Arbeit der Staatsmänner auf der Grundlage der Sachverständigenarbeit beruhe, sollten die Wirtschaftler Europas die Grundlagen für die Entscheidungen der Politiker schaffen.

Es darf als Verdienst dieser Tagung festgestdlt werden, daß hier ein berufener Kenner der deutschen und europäischen Wirtschaft einige konkrete Grundsätze formuliert hat, die wegen ihrer sachlichen Fundierung nicht nur Überlegens-, sondern auch befolgenswert erscheinen. So empfahl Beutler ein europäisches Wirtschaftsministerium unter der Kontrolle eines unmittelbar von den Völkern Europas gewählten Parlamentes. Bis zu seiner Errichtung sollten in allen europäischen Ländern Einfuhrbeschränkungen und Zölle gleichmäßig und allmählich abgebaut und der freie Währungsaustausch von allen Fesseln befreit werden. Um Verzögerungen und Verwässerungen zu vermeiden, sollten sich die europäischen Staaten einem internationalen Vertrag anschließen, der innerhalb einer bestimmten, nicht allzu fernen Frist die endgültige und unkündbare wirtschaftliche Zusammenarbeit für verbindlich erklärt.

Diese Ausführungen sollten keine Deklamationen bleiben. Vielleicht, und das wäre zu wünschen, hat das frische Klima Berlins die hier versammelte europäische Prominenz von der Notwendigkeit überzeugt, die Bereitschaft zur Aktivität zu wecken. G. G.