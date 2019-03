s. n., Landkreis Harburg

In einer Kiesgrube in einem Wald bei dem kleinen Heidedorf Handeloh im Landkreis Harburg liegt ein Massengrab mit 68 unbekannten Toten. Ein verwittertes Kreuz nur bezeichnet die Stätte, und die Gemeinde hat einen Zaun um die Stelle gezogen, an der am Ostermontag 1945 diese 68 Menschen verscharrt wurden. Am Abend dieses Tages hielt ein Güterzug mit etwa tausend KZ-Häftlingen auf dem kleinen Dorfbahnhof. "Es waren halbverhungerte Frauen und Männer aller Nationen", erzählt ein Augenzeuge aus dem Dorf, "man hörte ihre Schreie und man hörte es krachen." Dann wurden 68 Tote aus dem Zug getragen und in der Kiesgrube verscharrt. Der Zug fuhr erst am nächsten Nachmittag wieder weiter nach Brunsbüttelkoog. Man erzählt sich, keiner der tausend Häftlinge sei mit dem Leben davongekommen.

In Handeloh zogen wenige Tage später die Engländer ein, und niemand fand Zeit, sich um das Massengrab in der Kiesgrube zu kümmern. Bis heute hat sich auch noch niemand darum bemüht, festzustellen, wer diese Toten überhaupt sind. Nur die Gemeinde Handeloh legt jedes Jahr zum Totensonntag einen Kranz auf dem Grab nieder, und in diesem Jahr ging auch Dorflehrer Runge mit seiner Klasse dorthin und erzählte den Kindern von den Tagen, da Menschen wie Fliegen erschlagen und wie Katzen verscharrt wurden.