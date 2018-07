w. l., München

Ein Zivilprozeß vor dem Amtsgericht in München, bei dem der Journalist Gerhard Rauchwetter eine große Baufirma auf Rückerstattung einer Vermittlungsgebühr verklagt hat, könnte der Startschuß zu einem Massensturm auf die deutschen Gerichte werden. Überall werden Neubaumieter in ihren Verträgen blättern, und viele dürften feststellen, daß ihnen „gesetzwidrige“ Provisionen für die „Vermittlung“ ihrer Wohnung abgenommen wurden, auch wo es nichts zu vermitteln gab, weil die Firmen selber über die Wohnungen verfügten.

Rauchwetter hatte im Februar 1954 eine Wohnung in der Ottostraße in München bezogen, für die er neben dem „üblichen“ Baukostenzuschuß 300 Mark Vermittlungsgebühr bezahlte, was damals ebenfalls „üblich“ war. Diese ihm ungebührlich erscheinende Gebühr erbitterte den Journalisten sehr. Er war überzeugt, daß der gesunde Menschenverstand auch im Gesetz seinen Niederschlag gefunden haben müsse. Er forschte nach, und was er fand, bestätigte sein Vertrauen aufs glücklichste. Da gibt es nämlich – von Gerichten und Anwälten bisher übersehen – einen Erlaß des Reichskommissars für die Preisbildung aus dem Jahre 1942, und daß er noch heute gültig ist, hat das Bundeswirtschaftsministerium ausdrücklich bestätigt. Dort heißt es im § 6, „daß ein Wohnungsvermittler für die Vermittlung oder den Nachweis von Wohnräumen, die sich in seinem Eigentum, seiner Nutznießung oder Verwaltung befinden, keinerlei Gebühren für deren Vermittlung oder Nachweis verlangen darf“. Darauf gestützt, forderte Rauchwetter am 8. Dezember 1954 die Rückzahlung der 300 Mark, zuzüglich fünf Prozent Zinsen.

Der Anwalt der beklagten Firma ist natürlich anderer Ansicht. Er erklärt, die Gültigkeit des Paragraphen sei sehr fraglich, weil er damals den Zweck gehabt hätte, bei den zunehmenden Bombenschäden und der beginnenden Wohnraumnot den Wucher zu unterbinden. Diese Voraussetzungen seien heute nicht mehr gegeben. Eine recht dürftige Begründung.

Vermutlich wird die Firma den Prozeß durch alle Instanzen treiben, denn es geht um beachtliche Summen. Bei den sechzig Mietern des Wohnblocks in der Ottostraße allein vereinnahmte sie über 20 000 Mark Provision, wobei ihre Werbekosten nur etwa 10 000 Mark betrugen. Sollte es sich herausstellen, daß die Bestimmung auch für gewerbliche Räume gilt, so hätte die Firma außerdem von den zahlreichen Ladenbesitzern in der neuerbauten Maxburg in München Zahlungsbefehle zu erwarten, und welches Ausmaß die Ansprüche im ganzen Bundesgebiet annehmen würden, kann man sich unschwer vorstellen. Unter den Mietern dürfte der findige Journalist sich viele Freunde machen – Vermittler und Gerichte aber sehen einer arbeitsreichen Zeit entgegen.