Existierte von Freud nur seine Erkenntnis "Angst

ist heilbar", so wäre das schon Erklärung genug dafür, daß das allgemeine Interesse an der Psychologie und ihrer Fragestellung so groß ist. Manchmal aber wird der Bogen ein wenig überspannt, wie es etwa in dem Buch

Frank G. Slaugher: "Gesunde Seele, gesunder Körper", Colloquium-Verlag Berlin, 8,80 DM

geschieht. Zweifelsohne gibt es bei jeder Erkrankung psychische Aspekte. Die somatischen Aspekte können aber so signifikant sein, daß die psychische Seite eine untergeordnete Rolle spielt. Diese Verhältnisse können mit einigem Geschick ohne weiteres verdreht werden. Man nehme ein oder zwei für den gewünschten Zweck güntsig erscheinende Fälle des zu bearbeitenden Krankheitsbildes und betreibe "wissenschaftliche Kasuistik", das heißt, man verallgemeinere die meist zufälligen Beobachtungen. So wird zum Beispiel in vorliegendem Buch auch die Zuckerkrankheit als Ergebnis eines Schocks beim Entwöhnen von der Mutterbrust angesehen. Neben diesen Überspanntheiten werden mit dem Anschein von Hintergründigkeit Binsenwahrheiten gesagt. Das ist die Art Mischungen, die den Nichtfachmann verwirrt und dem Arzt so viel zu schaffen macht.

Joachim G. Leithäuser: Das unbekannte Ich, Safari-Verlag-Berlin, 12,50 DM.

In diesem Buch wird Psychologie praktiziert: Zuerst der Griff in das Leben, dann Klärung der Zusammenhänge unter dem Blickwinkel der Psychologie, zuerst der Spiegel, in dem jeder sich zu erkennen glaubt, dann die Profilierung des doch nur zweidimensionalen Bildes in die Tiefe mit Hilfe der Möglichkeiten, welche die Freudsche Lehre bietet. Interessant, unterhaltend, manchmal allerdings zu simpel und von einem, für einen so erfahrenen "No-Fiction" Buchschreiber wie Leithäuser erstaunlich primitiven Stil.

Informativ in Ordnung für den, der gerne einmal wissen möchte, um was es überhaupt in der Psychologie geht, ist auch das Buch von