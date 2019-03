Von Johannes Jacobi

In Amerika ist die Bibel der größte Filmerfolg. Auch in Europa mehren sich die Versuche, Schaubühnen als Kanzelersatz zu benutzen. Der Verfall des Dramas begünstigt die direkte Evangelisation. Beim jüngsten Beispiel, Diego Fabbris "Prozeß Jesu", sagte es am Beginn der deutschen Erstaufführung im Kasseler Staatstheater ein Sprecher des Spiels ganz offen zu den Zuschauern: In dieser Vorstellung gehe man "das Risiko einer Bekehrung" ein. Er hatte so unrecht nicht. Länger als drei Stunden folgte das Publikum den Argumenten für und wider Jesus, obwohl man aus dem Nebensaal leise Beethovens "Fidelio" mithören konnte.

Die jüdische Familie des Professors Elias, der einst Bibelkritik an der Universität Tübingen gelehrt hat, "spielt" seit fünfzehn Jahren einen Theaterprozeß, ob Jesus zu Recht gekreuzigt worden sei. Solange das nicht allzu geschickt mit juristischen und politischen Beweisen betrieben wird, gelangt man lediglich zu der Feststellung: Lebenslängliche Schutzhaft hätte den Störenfried auch unschädlich gemacht. In einem privaten Zwischenspiel unter einem Richterpaar zeigt der moralische Wurm in Judenherzen aber plötzlich einen christlichen Drachenkopf: das Schuldgefühl, das der Erlösung bedarf. Im zweiten Teil der Vorstellung demonstrieren nun Christen den Juden, daß Jesus nicht nur der Messias, sondern auch für die Juden der Erlöser ist. Erst hörte man aus dem Parkett nur Zwischenrufe, jetzt kommen sie persönlich auf die Bühne: der Blindgeborene, der Dieb, der Intellektuelle, das Straßenmädchen, die Putzfrau und ein christlicher Priester. Sie diskutieren scharf und mit unkonventionellen Argumenten. Sogar an die Geschichte wird eine Kardinalfrage gestellt: Was hat sich denn geändert, seitdem Christus Mensch gewesen ist? Die Antwort: Durch die Liebe an Stelle des Gesetzes ist die Hoffnung in die Welt gekommen, die Möglichkeit der Erlösung, das Bedürfnis nach Vergebung.

Das alles hat der vierundvierzigjährige Italiener Diego Fabbri so hieb- und stichfest in der Umgangssprache unserer Zeit arrangiert – Albert Fischel übersetzte das Stück –, daß in Kassel aus Theaterbesuchern eine Gemeinde unter der Kanzel geworden war. Die Bühne selbst fühlte sich "engagiert". Fischeis dramatisierende und doch geistig pointierende Regie hatte ein "Ensemble" geformt, vor dem man den größten Respekt mitnahm. Nennt man Karl Meixner, Rudolf Kalvius, Luise Glau, Martin Hirthe, so sind das nur einige der zweiundzwanzig Darsteller, von denen die meisten eine verblüffende Lauterkeit des Persönlichkeitsausdrucks erreichten. Ein ungewöhnlicher Abend!

Dennoch ein Pyrrhus-Sieg. Fabbri verwendet Tricks, die eine unfromme Düpierung des Zuschauers bedeuten. Er benutzt eine von Pirandello sehr viel offener entwickelte Technik, die Illusion der Handlung durch Bloßlegung der Darstellungselemente zu unterbrechen. Darüber läßt sich geschmacklich streiten, aber an sich ist die Methode ehrlich. Fabbri dagegen läßt den Leuten sagen, es werde zwar ein Schauspiel gegeben, heute jedoch werde es ganz anders als bisher, verlaufen. Man suche die Entscheidung im Zuschauerraum. Und nun bietet der Autor alle Künste einer Scheinimprovisation mit gelerntem Text auf, um die Zuschauer dem Eindruck spontaner Erweckung aus ihrer Mitte auszusetzen. Religiöse Effekte werden erstrebt durch ein raffiniertes Illusionsmittel, von dem ausdrücklich behauptet wird, es sei keine Theaterillusion. Ist das ehrlich?

Die christliche Heils Wahrheit auf der Bühne darzustellen, bedeutet dramaturgisch ein heikles Problem. Die tragische Form wird durch religiöse Phänomene, wie Erlösung und Gnade, ausgeschalt tet. Eliots "Mord im Dom" bildet mit dem stellvertretenden Martyrium eine künstliche Ausnahme. Aber es gibt die Möglichkeit, christliche Lebensanschauung in Schauspielen zu bewähren. Neben Claudel und Barlach, Eliot, teilweise Christopher Fry und Gabriel Marcel – um nur diese hervorzuheben – ist das auch Manfred Hausmanns Ziel. Merkwürdigerweise nahm die kritische Öffentlichkeit an seiner dramaturgisch einwandfreien, theatralisch effektvollen und religiös so lauteren Hafenbar geschmacklich Anstoß. Nun hat sich Hausmann mit seiner jüngsten Arbeit für die Bühne auf Spuren begeben, die nicht weit von Fabbris Irrwegen der Technik verlaufen. Der Fischbeker Wandteppich wäre sicherlich als auftragsgebundenes Festspiel am unverfänglichsten bei Laienspielern aufgehoben. Aber in Berlin, Oberhausen und Bremen haben sich Berufsbühnen zu dieser Theateraufgabe bekannt, und in Bremen wirkte der Versuch besonders schlüssig, weil Albert Lippert als Regisseur alle legitimen Möglichkeiten einer komödiantischen Darstellung ausgeschöpft hatte. Wenn dennoch als Gesamteindruck die Verwechslung von Kirche und Theater haften blieb, so lag es an zweierlei. Hausmann versucht, die Bilder eines alten Gobelins als Spielhandlung in Gang zu bringen, indem ein Spielleiter die Bildszenen Schauspielern zeigt und diese nun beginnen, im Rahmen einer modernen, requisitenfreien Theaterprobe eine Handlung zu improvisieren. Woher haben sie den Text? Zuschauer glaub’, daß dies Theater sei, daß Schauspieler so arbeiten! Das Publikum wird düpiert, als ob dramatisches Theater Täuschung sei. Es sollte aber, verkürzt und verdichtet, auch in seinem Ablauf wahr sein. Zum andern: Wenn Hausmann auf das Wesentliche kommt, auf die Gnade und die Heiligung des Alltags durch das Leben in einem unsichtbaren Kloster, dann hört die dramatisch formende Phantasie auf, dann wird die Bühne zur Kanzel, der Schauspieler zum Evangelisten. Das Theater ist jedoch keine Arena für Weltanschauungskämpfe, sondern eine Stätte der Kunst, die sich als Form, nicht als Ansprache überträgt.

Sehr viel näher, als man befürchten mußte, steht das einzige "Unstück" dem Theater, das Thomas Mann geschrieben hat: Fiorenza. Nach drei Jahrzehnten der Vergessenheit führte es Albert Lippert in Bremen auf die Bühne zurück. In einem szenischen Diskurs, der um Geist und Macht, um das Leben in Schönheit oder in Askese geführt wird, treten sich, spannend vorbereitet, der sterbende Mediceer Lorenzo Magnifico und der aufsteigende Bußprediger Savonarola gegenüber. Gewiß, auch dieses "Quasi-Drama" lebt von der Dialektik. Doch Thomas Mann bemerkt, wie nahe sie dem Dramatischen verwandt sei. Es kommt auf die Form an. Mögen Aktion, Gestaltentwicklung und Aktkomposition dem Autor mager geraten sein, Manns szenisches Gleichnis eines "Dominikanertums, das drohend die Faust erhebt" gegen Freiheit, Schönheit und ästhetische Hochkultur, ist offen und ehrlich. Albert Lipperts Inszenierung, nur auf das Wort und seine sprecherische Ziselierung bedacht, erweckte ein kennenswertes Dialogspiel, das auf unseren intimen Bühnen einen Platz beanspruchen darf. Schade, daß der große Erzähler sterben mußte, ohne seinen Plan verwirklicht zu haben: Er hätte gern mit einer allgemein spielbaren Komödie auch auf dem Theater weitergelebt.