New York Ende November

Eins ist sicher: die geld- und kreditpolitischen Maßnahmen der Federal Reserve Banken folgen den Veränderungen der amerikanischen Wirtschaftsentwicklung und sogar schon den Plänen, die auf solche Veränderungen hindeuten, zur Zeit mit erstaunlicher Schnelligkeit, zumal die Diskonterhöhung vom 17. November weiten Kreisen überraschend gekommen ist. Sie stand in gewissen Gegensatz zu maßgeblichen Äußerungen aus jüngster Vergangenheit.

Im April erhöhten die Federal Reserve Banken ihren Diskontsatz von 1 1/2 auf l 3/4, im August auf 2, im September auf 2 1/4, und jetzt haben die Banken von New York, Chikago, Philadelphia, Cleveland, San Franzisko und Atlanta mit Genehmigung des Federal Reserve Board eine nochmalige Heraufsetzung ihres Satzes auf 2 1/2 vorgenommen. Es ist zu erwarten, daß, wie bei früheren Gelegenheiten, die anderen sechs Länder-Banken diesem Vorgehen baldigst nachfolgen werden.

Im Oktober dieses Jahres hatte A. F. Burns, der Hauptberater des Präsidenten Eisenhower in wirtschaftlichen Angelegenheiten, eine Rede gehalten, in der er zu erkennen gab, daß man innerhalb der Regierung mit dem Ergebnis der Maßnahmen zufrieden war, die zur Drosselung der Entwicklung auf dem Gebiete der Kreditgewährung, der Produktion und der Preisgestaltung ergriffen worden waren. Wie die Guaranty Trust Company of New York in ihrem Novemberbericht ausführte, konnte man aus der Rede schließen, daß keine weiteren restriktiven Maßnahmen in der nächsten Zeit ergriffen werden würden, und das ist tatsächlich auch die Interpretation gewesen, die in weiten Kreisen den Ausführungen von Burns gegeben worden war. Auch die Zurückhaltung, die der Federal Reserve Board gegenüber der Zinsentwicklung für die 91tägigen Bundesschatzwechsel (die "Treasury bills") im Laufe des Oktober gezeigt hat, ist in der Tagespresse und in den Berichten der Großbanken in ähnlicher Weise kommentiert worden. Es handelte sich damals darum, daß die Verzinsung der Treasury bills auf 2,333 v. H. und damit über den Diskontsatz stieg, der 2 1/4 betrug. In früheren Jahren war es die Praxis der Federal Reserve Banken in Zeiten restriktiver Kreditpolitik gewesen, auf derartige Entwicklungen alsbald mit einer Erhöhung des Diskontsatzes zu reagieren. Das ist bekanntlich nicht geschehen, und gegen Ende Oktober ist auch der Zinssatz der Treasury bills wieder unter den Diskontsatz zurückgegangen.

Es ist in den USA nicht üblich, die Gründe die zu Veränderungen im Diskontsatz führen, offiziell bekanntzugeben, und das ist auch diesmal nicht geschehen. Inoffiziell heißt es, daß die letzthin bekanntgewordenen Erweiterungspläne führender Industriegesellschaften zu der jetzigen Diskonterhöhung geführt haben, und daß auch die Zunahme der Konsumentenkäufe von Einfluß gewesen ist. Bei der derzeitigen Knappheit an manchen wichtigen Materialien – beispielsweise Stahl – befürchtet man inflatorische Auswirkungen von einer Nachfrage, die immer weiter über die verfügbaren Warenmengen und Materialien hinausgeht, und gerade in der Vermeidung solcher Entwicklungen sieht die Eisenhower-Regierung eine ihrer wichtigsten Aufgaben auf wirtschaftlichem Gebiet, wie Bundesfinanzminister Humphrey das erst jetzt wieder auf einer Tagung des "American Petroleum Institute" in San Franzisko ausgeführt hat.

Die amerikanische Industrie wird nach den neuesten Erhebungen im kommenden Jahr fast 33,5 Mrd. $ für die Erweiterung ihrer Produktionskapazität und die Modernisierung ihrer Anlagen aufwenden, und ein erheblicher Teil dieser Riesensummen wird der Umstellung der Betriebe auf die zunehmende Mechanisierung des Produktionsprozesses (Automation) dienen. L. I. Colbert, der Präsident der Chrysler Corporation, erwähnte kürzlich eine Schätzung, nach der die Bevölkerung der USA in den nächsten zehn Jahren um 20 v. H., die Zahl der in der Produktion Tätigen aber nur um sechs v. H. zunehmen wird! Der hiervon zu erwartenden Knappheit an Arbeitskräften kann erfolgreich nur durch die zunehmende Automation begegnet werden, die eine Produktion mit weniger Arbeitskräften bei gleichzeitiger Senkung der Fabrikationskosten zuläßt. Gerade dadurch ermöglicht sich schließlich eine Senkung der Lebenshaltungskosten und eine Ausdehnung des Konsums, ohne die Gefahr der Preisinflation. Es wäre mehr als bedauerlich, wenn man gerade aus Furcht davor diese Entwicklungen jetzt drosseln würde.

E. Robert Singer