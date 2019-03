Inhalt Seite 1 — Volkswagen für Lords? Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im November

Die von einigen Sensationszeitungen in England (und auch in Deutschland) angekündigte Revolution im englischen Automobilbau ist ausgeblieben. "Englands Volkswagen", "Wunderauto" "Turbinenauto" nannten phantasievolle Bericht erstatter eine demnächst auf dem Weltmarkt er scheinende Neukonstruktion des bekannten englischen Traktorkönigs Harry Ferguson. Die Wahrheit ist, wie der bekannte Motorfachmann Gordo Willems im Observer schreibt, sehr viel prosaischer weder technisch noch preismäßig fällt die Ferguson Konstruktion aus dem Rahmen des Herkömm lichen. Harry Ferguson hat dies auch nie behauptet.

In seinem Patentgesuch aus dem Jahre 1949 behauptet er Neuheit und damit Patentwürdigkeit nur bezüglich einiger – gewiß nicht uninteressanter –, aber keinesfalls sensationeller technischer Verbesserungen bei der Kraftübertragung, dem Differential und den Bremsen eines Wagens mit Vierradantrieb. Vierradantrieb bei Geländewagen, wie zum Beispiel dem Jeep oder dem Volkswagen während des Krieges, ist nichts Ungewöhnliches. Aber man kann sich fragen, warum Ferguson für seine, wohl als "Mehrzweckwagen" gedachte Konstruktion gerade diese Antriebsweise gewählt hat.

Vielleicht hat er an Länder wie Brasilien und Argentinien gedacht, in denen es sowohl Asphaltstraßen wie Sandwege gibt und auch Gegenden, in denen man überhaupt nicht von Straßen sprechen kann. In solchen Ländern braucht man, vor allem zur Regenzeit, robuste geländegängige Wagen. Aber der Gaucho oder Plantagenbesitzer fährt nicht im Jeep in die nächste Großstadt, sondern (je nach Vermögensverhältnissen) im Chevrolet oder Cadillac. So wäre also Fergusons "Wunderauto" eine Kreuzung aus einem Jeep und einem Cadillac?

Das letzte Wort über seine Absichten enthüllt die Patentbeschreibung allerdings nicht; denn einmal sind seit der ursprünglichen Anmeldung sechs Jahre vergangen, und zweitens läßt das Patentgesuch die Frage des Motors mehr oder weniger offen. Der Konstrukteur empfiehlt zwar aus Gründen der Raumersparnis einen Motor des Boxertyps, wie ihn der Volkswagen in luftgekühlter Ausführung hat und wie die englische Firma Jowett Javelin ihn wassergekühlt bis vor kurzem baute, heute aber nicht mehr baut! An Stelle eines Boxermotors kann aber auch ein ganz gewöhnlicher Reihenmotor oder V-Motor eingebaut werden.

Ebenso offen wie die Frage des Motors ist auch der Preis für den fertig ausgerüsteten Wagen. Soviel läßt sich aber sagen, daß Fergusons Auto auf meinen Fall billig ist, allein schon, weil es für den /ierradantrieb drei Differentiale benötigt: je eines Für Vorder- und Hinterachse und eines für den Ausgleich zwischen beiden Achsen. Auch das Geriebe ist nicht billig, gleichgültig, ob ein Komet-Betriebe üblicher Konstruktion oder ein "Strönungswandlergetriebe" (fluid torque Converter), wie es heute in fast allen großen amerikanischen Wagen eingebaut ist und wie es auch der neue Mercedes 300 haben wird, Verwendung findet. Ein solches Getriebe schaltet sämtliche Vorwärtsgänge automatisch und erinnert in seiner Wirkungsweise ein wenig an eine Turbine. Möglich, daß phantasievolle Journalisten hieraus entnommen haben, der Ferguson-Wagen sei ein "Turbinenauto".

Interessant, aber bestimmt auch nicht billig ist die Bremse. Sie wirkt als Fußbremse direkt auf die vordere und als Handbremse auf die hintere Antriebsachse. Gleichgültig, welche von beiden betätigt wird, wirkt sie auf alle vier Räder.