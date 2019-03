Auch der Kalender hat eine "Säkularisierung" durchmachen müssen: Seitdem auf seinen Blättern nicht mehr die Tage für den Viehmarkt und die Kirmes, das Kirchweihfest und der Geburtstag der allergnädigsten Fürsten rot angestrichen sind, seitdem auf seinen Rückseiten keine Geschichten mehr zum abendlichen Vorlesen stehen, ist er zum schmückenden Wandbehang "degradiert" worden. Wollten wir, daß er wieder mehr würde, müßten wir Zeitung, Buch, Radio und Fernsehen abschaffen ... Die Frage ist also heute: Wie muß ein guter Kalender aussehen, damit er wenigstens ein schöner Schmuck für das Zimmer sein kann?

Da das ganze Leben in Kalendern nicht mehr erfaßt werden kann, haben sich die Herausgeber und Verleger von Kalendern klugerweise entschlossen, in jedem ihrer Ausgaben nur einen Themenkreis anzusprechen. Drei Themen dominieren auch in diesem Jahr: Kunst, Natur und Landschaft:

"Pipers Kunstkalender 1956", 5,80 DM (Piper-Verlag, München).

Ein Kalender mit einer guten Auswahl, der die moderne Kunst nicht ganz übergeht, sondern sie in vorsichtigen Dosen für "den Hausgebrauch" einzuführen versucht.

"Phaidon-Kunstkalender 1956", 5,80 DM. (Phaidon-Verlag, Köln).

Farbige Reproduktionen. Für die Auswahl trifft dasselbe zu, was schon beim vorigen Kalender bemerkt wurde. Man sieht auch hier, daß zumindestens die Impressionisten jetzt endgültig "zugelassen" sind.

"Abstrakter Kalender 1956", 5,50 DM. (Woldemar Klein Verlag, Baden-Baden).