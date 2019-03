Von Ilse Langner

Vielleicht hätte sich Friedo Lampe zu einem großen deutschen Dichter entwickelt, wenn er nicht durch einen tragischen Irrtum in den letzten Tagen des Kampfes um Berlin von Russen erschossen worden wäre, weil er nicht beweisen konnte, daß er kein SS-Mann war. Wenn ihm, dem Dichter sensibler Kleingestaltung, dem Erzähler absonderlicher Alltagsschicksale, in jenen verhängnisvollen Stunden der Einfall gekommen wäre, als gültigen Beweis gegen das ihm vorgehaltene Verbrechen einen Abschnitt aus seinem Erstlingswerk "Am Rande der Nacht" vorzulesen, so hätte auch ein nicht des Deutschen kundiger Feind am schlichten Tonfall erkennen können, daß Friedo Lampe keinesfalls der Gesuchte sein konnte. Denn kaum eine Prosa der dreißiger oder vierziger Jahre war dem Nazi-Regime so wesensfremd, wie die Prosa dieses stillen versponnenen Dichters. Nirgends fesselt er und versucht er den Leser zu packen durch Heldentaten, durch übermenschliche Ereignisse oder durch die blutige Schilderung wahnsinniger Kämpfe. Er gewinnt vielmehr unsere Aufmerksamkeit durch die Darstellung des scheinbar Nebensächlichen, ihm gelingt durch Kleinmalerei auch das fürchterlichste Geschehen, wie den Lustmord in "Septembergewitter", derart in unauffällige Geschehnisse einzubetten, daß uns selbst das scheußliche Verbrechen nur noch wie ein krankes Geflecht in den Wirrsal des Lebens erscheint, genauso verhängnisvoll für den Menschen wie die Zerstörung von Papierdrachen für Kinder. – Dies alles ist jetzt, durch das Verdienst des Rowohlt Verlages, wieder nachzulesen in:

Friedo Lampe: "Das Gesamtwerk". Rowohlt Verlag Hamburg, 14,80 DM.

Liebliches und Grausames, blauschwarze Wolken am Horizont, Gezirp von Mücken, das Leuchten einer Rose spielen im irdischen Geschick eine ebenso bedeutsame Rolle wie die Gemeinheit jenes Kapitäns der "Astoria", die Roheit des Hypnotiseurs und die lasterhafte Brutalität eines alten Boxers in der meisterhaften Erzählung ’"Am Rande der Nacht". Kaum ein Leser wird das Martyrium der Nachtigall hoch oben im Baum des Varietés vergessen können, die Vergewaltigung eines siebenjährigen Jungen, der von seinem Vater durch Suggestion in den kleinsten und schönsten Sänger verzaubert wird, als "Nachtigall" behende den Baum ersteigt und vom Gipfel herab nachtigallen- und knabenhaft süß zugleich singt. Bis er auf Befehl seines Peinigers genauso geschwind wieder herabklettert und zu sich selbst erwacht, wieder ein schwächliches Kind wird, dessen mißbrauchter zarter Körper wohl bald die mißhandelte Seele für ein freieres Dasein freigeben wird.

Die beinahe zärtliche Beobachtungsgabe für die oft lächerlichen und tragikomischen Umstände schweift in der nachgelassenen Erzählung "Laterna magica" zu einer Vision des echten, des nie erreichbaren Filmes aus, an der wir uns gesättigt durch die trüben Erfahrungen grellbunter Breitwandfilme mit bitterem Erstaunen den Unterschied zwischen Möglichkeit und Realität einer Kunstart klarmachen.

Dieser nach Berlin verschlagene Bremer hat uns ein echtes deutsches Dichterwerk hinterlassen. Wir, die wir durch großartige und gewaltsame Ereignisse fast verlernt haben, daß das Bescheidene und Behutsame uns oft mit innigerer Lebensüberzeugung erfüllen kann als pathetische Ereignisse, lernen durch Friedo Lampe das Hintergründige unserer Alltagswelt neu erkennen.