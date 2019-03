Ein Ruf zur Besinnung

In dem Sportblatt der "Neue Zürcher Zeitung" hat unlängst ein versierter Mitarbeiter den Leichtathleten zugerufen: "Nicht weiter! Halt!" Allerdings haben sich bei den internationalen Treffen der Leichtathleten die Ereignisse förmlich überstürzt. Rekord, Rekord, war die Parole, und darin liegt eine große Gefahr, auf die nicht eindringlich genug hingewiesen werden kann. Die Aktiven und die Trainer, die sich darüber den Kopf zerbrechen, wie hoch die einzelnen Rekorde wohl noch geschraubt werden können und wo wohl die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit im Laufen, Werfen und Springen liegen, sollten sich lieber überlegen, wie sie den ganzen hektischen Betrieb unseres Sports wieder auf ein vernünftiges Maß zurückführen können. Denn die ewige Rekordjagd wird schließlich nur Unsegen stiften.

Einst pries man den Sport als ein Mittel, den Körper, den Geist und die Seele in gleicher Weise harmonisch zu entwickeln. Man trieb Sport zum Vergnügen und als Ausgleich zur Tagesarbeit des Berufs. Man trug Sorge, daß dabei alle wichtigen Faktoren eines vernünftigen menschlichen Lebens zu ihrem Recht kamen. Der Beruf wurde nicht vernachlässigt; man wandte Zeit darauf, sich fortzubilden, und der Sport kam daneben nicht zu kurz, auch nicht der Leistungssport.

Und heute? Ein unablässiges Trainieren, ein fortwährendes Herumjagen von einem Wettbewerb zum anderen! Man glaubt nämlich, daß unsere "Amateure" genau das gleiche leisten könnten wie die sogenannten "Staatsamateure", wenn sie nur fleißig übten. "Damit sind wir aber", so schreibt der "versierte Mitarbeiter" des Züricher Blattes, "an einem sehr gefährlichen Punkt angelangt. Es ist nämlich ein sehr großer Unterschied, ob ein Athlet acht bis zehn Stunden oder nur sechs Stunden am Tag arbeitet", wie es der "Staatsamateur" tut. Die Vorzüge, die er genießt, liegen – und darauf verweist die Zeitung mit Recht – weniger in der materiellen Besserstellung, sondern in der reichlich bemessenen Freizeit und den ihm zur Verfügung stehenden Trainingshilfen durch erstklassige Lehrer, sportmedizinische Betreuung und viele hygienische Einrichtungen, auf die unser "Amateur" durchweg verzichten muß. "Dieses Mehr an Freizeit heißt es in dem Aufsatz, "ist entscheidend. Die Grundlagen, von denen aus heute Leichtathletik betrieben wird, sind so verschieden, daß bei großen internationalen Begegnungen (Europameisterschaften, Olympische Spiele) die Voraussetzungen für faire und chancenmäßig ausgeglichene Wettkämpfe nicht mehr bestehen."

Also: Ein Athlet, der heute in den großen Weltwettbewerben bestehen will, soll wenig arbeiten, viel trainieren und genügend schlafen; sein Geist verkümmert, seine seelischen Kräfte werden nicht mehr geweckt. Aber was ist das für ein Leben, und wer will die Verantwortung auf sich nehmen, es unseren jungen Sportsleuten et empfehlen!

Noch eine zweite Frage drängt sich auf: Ist der Leistungssport von heute, den die Russen, die Tschechoslowaken und die Ungarn in Reinkultur betreiben, bei unseren Arbeitsverhältnissen noch gesund für den Körper? Selbstverständlich nein. Das hierfür notwendige Monstre-Training kann wirklich nur von Menschen ausgehalten werden, die frei von den Sorgen der Tagesarbeit und des Berufes sind und die einer andauernden und sehr sorgfältigen sportmedizinischen Betreuung unterlieget. Alles andere ist gefährlich.

Mit "Amateurismus" hat natürlich diese Art Sport nichts mehr zu tun; vom alten Geist des Sports ist nichts mehr übriggeblieben. Leider haben daran auch die Olympischen Spiele einen gewissen Schuldanteil. Der Sportmitarbeiter der schweizerischen Zeitung meint, daß es falsch war, immer nur das Geld und die Geldentschädigung als Hauptmaßstab an die Beurteilung des Amateurstatus eines olympischen Sportmannes zu legen. Wenn Amateursport materiell uninteressierte Freizeitbeschäftigung sein sollte, hätte man wohl besser eine normale berufliche Arbeitsleistung als Voraussetzung für den Amateursport festsetzen sollen. Ein guter Gedanke, über den man im Internationalen Olympischen Komitee beraten sollte. Vielleicht könnte er den Ausweg aus dem Dilemma bringen! W. K.