Eine Reihe bekannter Abgeordneter hatte vor längerer Zeit an den Bundesverkehrsminister einige Fragen im Zusammenhang mit der angestrebten organischen Tarifreform auf dem Verkehrsgebiet gestellt. In diesen Tagen hat nun der Bundesverkehrsminister darauf eine schriftliche Antwort erteilt. Er argumentierte, daß erst im Laufe des Jahres 1958 die Tarifreform durch das Bundesverkehrsministerium in Erwägung gezogen werden kann. Als Grund für diesen Termin gibt er an, daß man an eine organische Verkehrsreform erst dann denken könne, wenn der Werkfernverkehr mit fünf Pfennig je Brutto-Tonnenkilometer belastet sei. Diese der Wirtschaft bisher nicht bekannte Konzeption hat allgemeines Erstaunen ausgelöst.

Mit Nachdruck wiesen maßgebliche Kreise der Wirtschaft, nicht zuletzt auch der Deutsche Industrie- und Handelstag, darauf hin, daß mit der Tarifreform ohne weiteres schon jetzt begonnen werden kann. Wenn auch die gegenwärtige Preispolitik der Regierung keine tarifpolitischen Maßnahmen zuläßt, die den Verkehrsträgem ausreichende Entgelte entsprechend ihren Kosten sichern würden, so glaubt man doch, an eine zweckmäßige Aufgabenteilung im Verkehr sofort herangehen zu können. Eine solche Aufgabenteilung ist geradezu Voraussetzung für die angestrebte organische Tarifreform. Es kommt dabei in erster Linie darauf an, daß sich die einzelnen Verkehrsträger in jenen Bereichen entwickeln, in denen sie am leistungsfähigsten sind. Die Überlegenheit der Bundesbahn auf langen Strecken und im Knotenpunktverkehr muß hierbei gewürdigt werden, während bei kürzeren und mittleren Strecken der Kraftfahrzeugverkehr billiger arbeitet.

Man sollte sich in diesem Zusammenhing nicht scheuen, unrentabel gewordene Anlagen radikal abzubauen, ähnlich wie es beispielsweise die Amerikaner getan haben, als sie die in der Geschichte der Eisenbahnen wohl einmaligen Gleisstillegungen vornahmen. Das Ziel einer sinnvollen Verkehrspolitik muß ebenso sein, den unechten Werkverkehr auszuschalten, den echten Werkverkehr jedoch nicht zu behindern. Eine Beförderungssteuer von fünf Pfennig je Brutto-Tonnenkilometer jedoch hat ausgesprochen prohibitiven Charakter. In allen Teilen der Welt, namentlich in den USA, wächst der Werkverkehr von Jahr zu Jahr. Es ist unrealistisch, ihn auf ein Minimum reduzieren zu wollen.

Der Bundesverkehrsminister brachte in seinem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten zum Ausdruck, daß er in den nächsten Jahren die Auswirkungen des Verkehrsfinanzgesetzes überprüfen wolle, um dann zu dem Schluß zu kommen, in welcher Weise die Tarifreform vorgenommen werden solle. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die ersten Auswirkungen des Verkehrsfinanzgesetzes erst im Frühjahr nächsten Jahres festzustellen sein werden. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat gerade vor einiger Zeit Fragebogen verschickt, um zu ermitteln, welche Folgen das Verkehrsfinanzgesetz für die werkfernverkehrtreibende Wirtschaft gehabt hat. Es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, daß die Wirtschaft sich mit aller Entschiedenheit gegen die 1958 geforderte Erhöhung der Beförderungssteuer auf fünf Pfennig je Brutto-Tonnenkilometer gewehrt hat. Schon die drei Pfennig Beförderungssteuer macht vielen werkfernverkehrtreibenden Unternehmen große Sorge. Es ist zur Genüge bekannt, daß sich die Steuererhöhungen für den Kraftverkehr, die Mitte dieses Jahres in Kraft traten, zumal in der Bauindustrie in höheren Preisen niederschlugen.

Wie aus einem vertraulichen Rundschreiben, das der Bundesverkehrsminister Anfang des Jahres an seine Referenten verschickte, hervorgeht, hat der Minister Forderungen an den Kraftverkehr gestellt, wie sie wohl bisher einmalig waren. Das in diesen Tagen bekanntgewordene vertrauliche Rundschreiben sagt, daß der Kraftverkehr eine zusätzliche Belastung von jährlich rund 1,5 Mrd. DM tragen soll. Neben den fünf Pfennig je Brutto-Tonnenkilometer Beförderungssteuer verlangte der Minister eine Erhöhung der Benzinpreise um vier Pfennig und der Dieselpreise um fünfzehn Pfennig je Liter. Da diese Forderungen als unrealistisch vom Bundestag zurückgewiesen wurden, besteht er nach wie vor auf einer in Gegensatz zu den internationalen Abmessungen stehenden drastischen Reduzierung der Längen und Gewichte von LKWs. Überdies hat er noch immer das Straßenentlastungsgesetz in der Schublade, das dazu dienen soll, Massengüter nicht mehr auf den Straßen zu befördern, sondern auf dem Schienenwege. Es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, daß die vor den Bundestagsausschuß für Verkehr gebetenen unabhängigen Sachverständigen sich mit einer Ausnahme alle für den 32-t-Lastzug ausgesprochen haben. Hingegen ist die von der Wirtschaft vorgeschlagene Länge von 18 m umstritten. Diese Länge ist aber mitentscheidend für die Wirtschaftlichkeit der Lastzüge.

Nach längerer Wartezeit sollen nun noch im Dezember die verschiedenen Verkehrsträger sich mit dem Bundesverkehrsminister an einen Tisch setzen. Es bleibt hierbei abzuwarten, ob der Bundesverkehrsminister im Sinne der verantwortungsbewußten Preispolitik der Bundesregierung seine allgemein preiserhöhenden Vorschläge revidieren und, mit dem Blick nach vom, den Weg zu einer realistischen Verkehrspolitik beschreiten wird, – ff –