Damit ist es gefallen, das Wort, das für eine Typologie des englischen Mittelstandes unentbehrlich ist und das sich doch dem definierenden Zugriff immer wieder entzieht. Mit einem Snob ist das so ähnlich wie (nach dem Bonmot von H. G. Wells) mit einem Elefanten: Man erkennt ihn, wenn man ihn sieht; aber es ist schwer, ihn zu definieren.

Schon rein sprachlich verschwindet das Wort im Dunkel der Vermutungen. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts ist es plötzlich da – eine jener Kurzformen vom Typ "Mob" und "Spiv", die Swift in einem Brief an die Wochenzeitschrift Tatler als "barbarische Unsitte" beklagt. Aber welches Wort liegt der Abkürzung zugrunde? Die geniale Konjektur, wonach "Snob" zuerst an der Universität Cambridge auftauchte und dort einen nichtadeligen Studenten, (SineNO Bilitate) bezeichnete, wird von den meisten Philologen verworfen. Ihr widerspricht auch, daß wir das Wort zum erstenmal auf Flickschuster angewendet finden.

Seit der Zeit hat es seine Bedeutung mehrfach erweitert, wieder verengt, variiert. Noch Thackeray, der den Snob zum erstenmal zu einem Gegenstand literarischer Betrachtung machte (in "The Book of Snobs"), erklärt: "Snobismus und der Tod (nach Horaz) haben das gemeinsam: mit gleichem Fuß stoßen sie gegen die Tür des armen Mannes und treten sie gegen die Portale der Kaiser." Im Gegensatz dazu ist der richtige Snob heute vorwiegend eine Mittelklassenerscheinung. Der englische Roman und die englische Gesellschaftskomödie des 19. und 20. Jahrhunderts, Jane Austen und Oscar Wilde, aber auch noch Evelyne Waugh und William Douglas Home, leben davon.

In einer Komödie von Wilde sagt eine junge Amerikanerin: "Meiner Ansicht nach ist der junge Herr X. sehr nett." Daraufhin die Dame der Gesellschaft: "Ich bin nicht sicher, ob Sie als Ausländerin Ansichten über junge Engländer haben sollten." Das ist eigens kultivierter Snobismus. – Englische Schneider spüren heute die Konkurrenz der Maßkonfektion. Glücklicherweise fällt eine Naht mit der Hand holperiger aus als mit der Maschine. Jetzt gehen Konfektionsfirmen dazu über, künstlich Unebenheiten in der Maschinennaht anzubringen. Sie appellieren an Snobs. – Landhäuser, von großen Grundstücken umgeben, haben natürlich keine Nummern, sondern Namen. Wenn aber jetzt einer seine Hälfte eines Vorstadthauses, das in einer Straßenreihe von 22 Doppelhäusern steht, statt "Nummer 12" vielleicht "Green Oaks" nennt, dann ist das Snobismus!

Ein literarischer Snob entspricht etwa dem, was man in Wien (nach Gustav Freytag) einen "Schmock" nannte. Ein Snob ist "anmaßend" im ursprünglichen und heute kaum mehr gemeinten Sinne des Wortes – "Anmaßer" wäre vielleicht die beste deutsche Übersetzung. "Prahler", "Angeber", "Protz", "Aufschneider" – sie alle enthalten zuviel "gewollt und nicht gekonnt". Das Verhalten eines Snobs ist gewollt und durchaus gekonnt, nur im Grunde genommen nicht berechtigt. Damit wird der Snob ein beinahe notwendiges Übergangsstadium für jeden sozialen Aufstieg. In dem Augenblick, wo das "im Grunde genommen nicht berechtigt" niemandem mehr auffällt, ist der Snob kein Snob mehr – der Schritt nach oben ist gemacht! Er ist auch verdient. Denn ein vollendeter Snob muß diametral Entgegengesetztes in sich ausgleichen und überspielen: Er muß die Klassenunterschiede kennen und betonen (um seinen Anspruch auf die höhere Klasse geltend zu machen), er muß aber gleichzeitig diese Klassenunterschiede scheinbar ignorieren (denn es ist ein Grundgesetz der guten Gesellschaft, zu der er ja gehören will, so zu tun, als ob es keine Klassenunterschiede gäbe). Der Snob gedeiht in einem Gesellschaftssystem, wo die Klassen scharf getrennt, aber Übergänge möglich sind; wo jedoch darüber hinaus das, was einer tut oder nicht tut, seine gesellschaftliche Position viel eindeutiger definiert als das, was einer ist, oder das, was einer hat.

Der ideale Nährboden für den Snob sind die englischen Mittelklassen mit ihrem rituellen Kult des "done thing" und "not done". Für die Barkers gibt es eine Menge Dinge, die "man tut", und eine Menge andere Dinge, die "man nicht tut" – nach dem Grund für das eine oder das andere fragt niemand mehr. Warum trinken Sie eigentlich nie Kaffee nachmittags? It is not done. – Warum gehen Sie jeden Sonntag in die Kirche, wo Sie doch selber zugeben, daß Sie ein Agnostiker sind? It is done. – Warum tragen Sie keine Kreppsohlen? lt is not done. – Warum müssen Sie zu jedem Weihnachtsfest 500 Karten verschicken: It is done. – Warum vertreiben Sie sich die lange Bahnfahrt nicht durch Unterhaltung? It is not done. – Dieses Gesellschaftsspiel könnte man noch lange fortsetzen. Zwischen Tabus und Verpflichtungen windet sich der beschwerliche Weg derjenigen, die in England gesellschaftliche Ambitionen haben. Sie gehören meistens dem Mittelstand an.

Irgendwie ist man der Welt des Portiers Ted Wilson und seiner munteren, ganz ungehemmten und nicht sehr vornehmen Arbeiterkinder wieder näher, wenn man eine Familie der englischen Oberklasse auf ihrem Landsitz besucht. Formen und Zeremoniell gibt es auch da – gewiß. Aber es wird nicht verkrampft daran festgehalten, und ein Verstoß gegen diese Formen wird unter Umständen auch als gelungener Spaß empfunden.