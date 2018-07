Was ist eigentlich gemeint, wenn in Gesprächen über wirtschaftliche Fakten und Zusammenhänge das zungenbrecherische Wort Interdependenz fällt? – Nun: die Sinnbedeutung macht weiter keine Schwierigkeiten; gemeint ist die wechselseitige Verflechtung aller Vorgänge, die gegenseitige Abhängigkeit aller Daten im wirtschaftlichen Ge-

samtgeschehen. Vor dreißig Jahren noch hätte man, um die gleiche Erkenntnis anklingen zu lassen, wahrscheinlich von „zyklischer Kausalität“ gesprochen, was also besagen will, daß Ursache und Wirkung einander wechselseitig bedingen: beispielsweise wirkt sich der relativ hohe Preisstand in einer Volkswirtschaft (einem Währungsgebiet) als Einfuhrsog aus – die verstärkte Einfuhr aber hat die Tendenz, ihrerseits wieder die Rolle der Ursache zu spielen und rückwirkend die Preise nach unten zu drücken...

Da nun, wenn man den Dingen auf den Grund zu gehen versucht, ein bestimmtes Faktum ja kaum je als „die“ Ursache herauszupräparieren und isoliert zu betrachten ist, sondern fast in jedem Falle das Wirken komplexer Tatbestände erkennbar wird, ist die Betrachtung ökonomischer Vorgänge allmählich von der ihr gar zu mechanistisch erscheinenden. isolierend-kausalen Denkkategorie – wonach „die“ Ursache zu „der“ Wirkung führt – abgekommen; eine Anschauungsweise, bei der man den organischen Bedingtheiten im wirtschaftlichen Gesamtgeschehen nachspürt, erschien ihr eher gemäß. Auch die stärkere Berücksichtigung psychologischer Reaktionen (oder überhaupt menschlicher Verhaltensweisen) bei der Analyse wirtschaftlicher Vorgänge förderte ein Abgehen von dem „Ursache-Wirkung-Denken“; statt dessen kam die Kategorie „Grund-Folge“ bevorzugt ins Blickfeld: da alles Wirtschaften ja doch Menschenwerk ist, Menschen aber eben nicht „automatisch funktionieren“, war insoweit eine Korrektur der aus der klassischen Schule überkommenen Vorstellungen von den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten durchaus geboten.

Dieser Prozeß, bei dem die Relativität allen wirtschaftlichen Geschehens betont und zum Teil auch überbetont wurde (und der zugleich die Relativierung aller bisherigen Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften ergab), war in Europa, zumal in Deutschland, noch in vollem Gange, als in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg eine Invasion angelsächsischen Gedankengutes einsetzte, in deren Verlauf nun wieder eine gewisse „Härtung“ des nationalökonomischen Denkverfahrens (und seiner Werkzeuge, der Fachbegriffe) einsetzte. In jener Zeit ist auch der Terminus „Interdependenz“ zu uns gekommen – zunächst als eine Bereicherung der Fachsprache, um später, nach dem zweiten Weltkrieg, im Zuge einer neuen Invasion amerikanischen Sprachgutes, als „Modewort“ übernommen zu werden, das nun in jeder Diskussion über wirtschaftliche Gegebenheiten oder wirtschaftspolitische Maßnahmen unentbehrlich geworden zu sein scheint. Kaum hat jemand eine Feststellung getroffen, die noch vor wenigen Wochen als absolutes Axiom (man kann auch sagen: als Gemeinplatz ...) empfunden worden wäre – etwa: daß die heutige Konjunktur wesentlich durch die günstige Entwicklung des Exports bedingt sei –, da wird ihm auch schon entgegengehalten: „Vergessen Sie aber bitte die Interdependenz nicht, die für die ökonomischen Vorgänge in ihrer Gesamtheit gilt! Die Exportkonjunktur ist ja nicht denkbar ohne die in ihren Auswirkungen eben doch auch wiederum recht bedenklichen Voraussetzungen ...“ Und nun folgt, mit erstens, zweitens, drittens, eine Aufzählung jener Fakten, die als Einwendungen gegen die Auffassung des geschätzten Herrn Vorredners geltend gemacht werden können. Also etwa: daß die Exportausweitung erzwungen sei durch die Stilllegung erheblicher Teile der Inlandskaufkraft, infolge der Thesaurierungspolitik der zuviel an Steuern und Abgaben an sich ziehenden öffentlichen Hand; daß sie erkauft sei durch Vernachlässigung der Inlandsmärkte, zum Nachteil der Arbeiterschaft oder der bäuerlichen Interessen oder (letztlich) der Verbrauchsgüterindustrien insgesamt; daß sie künstlich hochgetrieben sei durch die Praxis der Währungsbank, Exportdevisen sofort und ohne Abzug in D-Mark zu honorieren, woraus sich dann wieder die „falsche“ Geldfülle der Wirtschaft ergeben habe ... und so fort.

Es ist gewiß, daß die Diskussion auf solche Weise an Tiefgang gewinnt; freilich geht das auf Kosten ihres leichten und schnellen Ablaufs. Wie wäre es also mit dem Vorschlag, die Existenz dessen, an das mit dem Einwand: „Aber die Interdependenz ...!“ so nachdrücklich erinnert zu werden pflegt, ein für allemale als bekannt vorauszusetzen? Daß „alles mit allem zusammenhängt“, und daß man, wenn man auch nur einen Zipfel des ökonomischen Geschehens anfaßt, das Gewicht des ganzen Geflechts der Fakten und Beziehungen in der Hand spürt – das wissen wir ja ohnehin. Also sollten wir auch (zum mindesten dann, wenn wir mit feinfühlig-behutsamen Händen an die Dinge herangehen) gegen die Gefahren des Simplifizierens wie des Verabsolutierens isoliert „gesehener“ Tatbestände gefeit sein. Man kann es somit, auch in der Diskussion, bei Andeutungen bewenden lassen, ohne den gentleman opposite gleich mit dem gar zu gewichtigen Wort „Interdependenz“ niederzuschlagen ... Selbst dann, und gerade dann, wenn Wissenschaftler unseres Fachs miteinander diskutieren, ist dieser Begriff entbehrlich: wie ja auch unsere Professoren ohne den Hinweis auf die Relativität des wirtschaftlichen Geschehens auskommen, weil die – mehr oder minder präzis zu ermittelnden – wechselseitigen Abhängigkeiten der einzelnen Fakten im ökonomischen Gesamtprozeß ihnen ohnedies „präsent“ und also selbstverständlich sind. Falls aber eine Verdeutschung für „Interdependenz“ gewünscht werden sollte, so sei vorgeschlagen, statt dessen eine Zeitlang „Verschränkung“ (oder „Versdiränktheit“) zu sagen. Denn: „Es ist alles viel einfacher, als sich nur sagen läßt, und zugleich verschränkter, als man nur denken kann.“ E. T.