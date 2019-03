Paris, Ende November

Ein junger Franzose schrieb diesen Herbst nach seiner Heimkehr einen Brief an seine deutschen Gastgeber: Doch habe ich Hoffnung, daß das französische Volk den verlorenen Sinn der Größe wiederfinden wird. Aber ich muß Ihnen sagen, wir können das gewinnen, nur durch den Kampf gegen Europa, das heißt gegen Deutschland, weil das Europa der Sechs ein deutsches Europa ist. Ich hatte Ihnen schon gesagt: Ich bin Nationalist. Ich bin es noch mehr heute: Während meiner Reise habe ich mehrere deutsche Touristen getroffen. Sie dachten wie alle Deutschen: wir wollen Europa machen! Ich denke: ein deutsches Europa... Deutschland ist sehr amerikanisiert, ein seelenloses Land. Aber Amerika hat immer(hin) diesen Sinn der Naivität (zum Beispiel Eisenhower)... Ich liebe viel den deutschen Geist... Meine Denkensmeister sind gute Deutsche, wie Goethe, Schiller, Beethoven, Nietzsche undWagner. Ich erkenne nicht mehr in den Deutschen unserer Epoche die Nachkommenschaft dieser Menschen. Der Reiz ist entflohen..."

Der Brief mag bezeichnend sein für das Gefühl, das der durchschnittliche Franzose dem Deutschen entgegenbringt, ein Gemisch aus skeptischem Abstand, leicht ironischem Wohlwollen, nicht ganz unterdrückbarem Mißtrauen und einer Prise jenes neugierigen Staunens, das man einem exotischen Gegenstand widmet.

Deutschenhaß als Massenphänomen dagegen gibt es hier nicht mehr. Man darf sich darüber nicht durch die stark antideutsch gefärbte Resistance-Ideologie täuschen lassen, welche noch zum Dekor der Vierten Republik gehört: da der Franzose sich mit seinem Staat nicht identifiziert, sondern ihm gegenübersteht, bleibt die offizielle Ideologie audh säuberlich auf eine bestimmte Bühne beschränkt. Von einem einzelnen Franzosen bekommt man ja auch gewöhnlich ganz andere Dinge zu hören, als wenn er in Gruppen auftritt. Hier wirkt die besondere Struktur des zweiten Krieges nach. Dieser hat zwar Fürchterlicheres gebracht als der erste, aber er hat auch die Massen in einem Ausmaß miteinander in Berührung gebracht, wie das im ersten Weltkrieg mit seinen starren Fronten nicht möglich war. Fast jeder zweite Franzose hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Deutschen kennengelernt, und das ist das beste Mittel. gegen verallgemeinernde Urteile. Deutsche, die mit einem deutschem Wagen durch die französische Provinz fahren, werden gerade in kleineren Ortschaften immer wiedeir erleben, daß Einheimische mit ihnen deutsch zu radebrechen suchen. Sie möchten die Brocken an – wenden, die sie jenseits des Rheines in der Kriegsgefangenschaft oder bei der Zwangsarbeit gelernt haben, und wenn man sie fragt, wie es denn drüben war, so antworten sie meist in einer von Vorwurf freien, fatalistischen Sachlichkeit: "Nun, wie es eben in der Gefangenschaft ist..."

Jene "Breitenberührung" zwischen Franzosen und Deutschen, zu welcher der zweite Weltkrieg führte, hatte zwei verschiedene Wirkungen. Einerseits zeigte sich dem Français moyen – trotz allem Fürchterlichen, das geschah, –, daß nicht jeder Deutsche ein Henker oder Gefängniswärter ist. Andrerseits mußten die Franzosen gerade an den Deutschen, bei denen sie freundschaftliche Unterstützung fanden, um so deutlicher feststellen, wie sehr man in ganz fundamentalen Dingen des täglichen Lebens verschieden blieb. Am freundschaftlich nahenden Helfer fällt die Abweichung stärker auf als am Feind, der von vornherein in einer anderen Welt steht. So hatte die Begegnung der beiden Völker zweischneidige Wirkung: zwar riß sie Schranken ein, aber sie ließ Schwellen erkennen, die nicht vertuscht werden können.

Das eindrucksvollste Beispiel ist wohl jener Schrecken, der den durchschnittlichen Franzosen als den eingefleischten Individualisten, der es ist, immer wieder ergreifen muß, wenn er sieht, mit welcher Leichtigkeit der Deutsche sich in etwas einfügen kann, was über seine Person und seine Familie hinausgeht. Ein solches Erschrecken steckt auch hinter dem Befremden, das der so übereifrige "Integrations"-Wille vieler Deutscher im Franzosen hervorruft. Immer wieder kann man von französischer Seite, für welche ja die Integrationspläne von Anfang an eher Abwehr- und Dompteurreflex waren als positive Zielsetzung, diese Meinung hören: "Für die Deutschen ist es leicht, ,Europa‘ zu wollen: während es für uns eine Wendung um 180 Grad bedeutete, brauchen sie einfach auf dem Geleise weiterzubrausen, auf dem sie sich ohnehin schon befinden. Es ist leicht, von ‚Europa‘ schlechthin zu sprechen – wir möchten wissen, welches Europa gemeint ist." Und es wird zugefügt, daß es zur Zeit doch nur in einer Ausbreitung des angelsächsisch inspirierten zivilisatorisch – technischen Geistes bestehen könne, dem sich die Bundesrepublik kopfüber anheimgegeben habe, der jedoch Frankreich so wenig liege.

Der Brief des jungen Franzosen, den wir eingangs zitierten, ist hart, und härtere Stellen noch wären in ihm zu finden. Aber man spürt auch die versteckte Liebe zu Deutschland, und es kommt ja auch auf jeden, der so denkt wie unser Briefschreiber, in seiner Generation einer, dessen Germanophilie solche Blüten treibt, daß man bremsen muß, um die Spanne zwischen Idealbild und deutscher Wirklichkeit nicht übergroß werden zu lassen. Beide Extreme aber – zwischen denen der Frangais moyen die Mitte hält – mögen eine Mahnung sein, nicht ungeduldig zu werden, wenn nicht auf einen Schlag alle Quarantänen aufgehoben werden. Obwohl man allerdings vom Deutschen Schlimmeres nicht fordern kann als: einmal zu warten und nichts zu tun. M – r