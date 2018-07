In der vergangenen Woche hat sich die Situation auf den festverzinslichen Märkten, und hier in erster Linie bei den Bundespapieren, weiter zugespitzt. Der Steuertermin am 10. Dezember sowie der Jahresultimo zwangen zu neuen Geldbeschaffungsverkäufen, zumal – die Lage auf dem Geldmarkt angespannt blieb. Es war ein mehr als fatales Bild, hinter dem Kurs der Bundes- und Lastenausgleichsanleihe oft die Bezeichnung „und Brief“ zu finden, die anzeigt, daß das Angebot nicht voll aufgenommen worden ist. In solchen Fällen bildet sich sofort ein grauer Markt, und so war es kein Wunder, daß die genannten Papiere außerbörslich um einiges niedriger gehandelt wurden als sie amtlich notierten. Offenbar erst auf Druck der öffentlichen Meinung und zahlreicher Bankiers waren die für die Kurspflege verantwortlichen Stellen bereit zu intervenieren. Zum Wochenschluß wurden dann die 5prozentige Bundesanleihe zu 99 1/2 v. H. und die 5prozentige Lastenausgleichsanleihe zu 97 1/2 v. H. voll aufgenommen. Sollte diese Politik weiter verfolgt werden, dann ist viel zur Beseitigung der gegenwärtigen Krise am Rentenmarkt getan, weil dann ein Stabilisierungsfaktor gegeben ist, dessen Wirkung auf die vernachlässigten Industrieobligationen und Pfandbriefe überstrahlen wird. Daß sich hier interessante Renditemöglichkeiten ergeben haben, wurde inzwischen anerkannt, und die Mittel, die ständig für die Anlage in Wertpapieren frei werden, sind dorthin geflossen.

Die unzureichenden Regulierungsmöglichkeiten bei den Renten haben die Realisationen bei den Aktien verstärkt. Auf allen Märkten überwog um die Wochenwende wieder das Angebot und führte zu weichenden Kursen. Die Baissiers witterten wieder Morgenluft und versuchten ihrerseits, durch vorzeitige Gewinnmitnahmen der Tendenz die gewünschte Richtung zu geben. Man sollte dabei allerdings nicht verkennen, daß die Fortsetzung in der Börsenschwäche allein ihre Ursachen im Geldmarkt hat; die wirtschaftspolitische Situation, insbesondere die zu erwartenden höheren Dividenden für das laufende Jahr, würden mehr Optimismus rechtfertigen. Offen bleiben im Hintergrund noch weitere kreditrestriktive Maßnahmen der BdL. über eine Diskonterhöhung – so glaubt man in Börsenkreisen – scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein.

Am Montanmarkt gab es in der abgelaufenen Woche Verluste von eins bis fünf Punkten. Sonderbewegungen waren nirgends zu verzeichnen. Auch bei Klöckner nicht, wo jetzt die Bezugsbedingungen für die jungen Aktien aus der beschlossenen Kapitalerhöhung (um 40 auf 210 Mill. DM) veröffentlicht worden sind. Zum jetzigen Kurs von 169 v. H. würde sich das Bezugsrecht (5:1, Ausgabekurs 110 v. H.) auf knapp 10 v. H. stellen. Die jungen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt. Ebenfalls nachgebend waren auch die IG-Farben-Nachfolgegesellschatten und die Elektrowerte, die weiterhin auf Auslandsorders verzichten mußten. Ausgesprochen vernachlässigt lagen die IG-Farben-Liquis, die bis 35 v. H. abfielen. Diese Papiere sind für die Spekulation nach dem Ausgang der Genfer Konferenz uninteressant geworden. Das gilt übrigens auch für die gesamten anderen Papiere mit überwiegendem Ostcharakter. Allerdings sollte man bei den IG-Farben-Liquis nicht vergessen, daß in ihnen auch noch ein beträchtlicher Westbesitz enthalten ist (Anspruch auf Chemische Hüls), der dem Kurs die Grenze nach unten vorzeichnet.

Im Zusammenhang mit den Diskussionen über den Wiederzusammenschluß der Großbanken-Nachfolger, die durch die Hauptversammlungen der Dresdner-Bank-Gruppe neue Nahrung fanden, lebte die Kaufneigung für die Großbanken-Reste vorübergehend wieder auf. Spekulationen auf den Firmennamen, den die Großbanken bei ihrer Zusammenführung benötigen, müssen mit Vorsicht betrachtet werden, da anzunehmen ist, daß die Reste sich bereits weitgehend im Besitze der Banken noch befinden. so daß von dieserSeite her kaum noch Schwierigkeiten gemacht werden können. Die Bankenkurse tendieren im übrigen unverändert. Der in der vorliegenden Form behandelte Gesetzentwurf über die Abfindung der Reichsbank-Anteilseigner hat die Besitzer dieser Stücke enttäuscht. Tritt er in Kraft, dann läßt der augenblickliche Kurs von etwa 64 nur noch wenig Raum nach oben frei.

Zu Sonderbewegungen kam es bei den Elektroversorgungswerten. HEW stiegen von 152 auf vorübergehend 159 1/2, fielen später jedoch auf 155 zurück. Das stärkere Interesse rührt von der in nächster Zeit zu erwartenden Hauptversammlung her, die hoffentlich auch Klarheit über die eines Tages fällig werdende Kapitalerhöhung bringt. Bei Bekula (160 – 177 – 170) hofft man, daß in den kommenden Wochen die Entscheidung des Berliner Senats im Hinblick auf die Dividendengarantie fällt. RWE waren mit 205 – 207 – 203 weniger veränddert.

Hoffnungen auf eine höhere Dividende, die angesichts des heißen Sommers und der vermehrtem Lagerhaltung durchaus möglich erscheint, führten zu Meinungskäufen bei Markt & Kühlhallen, die von 120 auf 126 v. H. stiegen. Auch Reis & Handels waren vorübergehend gesucht t (73 – 83 – 79), doch dürften hierfür kaum DDividendenaussichten der Grund gewesen sein. Ausgesprochen schwach waren in den letzten Tagen die Schiffahrtswerte Hapag (86 – 79) undd Nordd. Lloyd (zuletzt 58 rep. Brief). Bei der Hapag erwartet man noch in diesem Jahr deren Abschluß für 1954. -ndt