Wien ohne Feuilleton

Von Friedrich Torberg

Feuilleton, wie jeder weiß, ist die Verkleinerungsform des französischen "feuille", Blatt, bedeutet also "Blättchen" und war ursprünglich genau das: ein Blättchen, das dem eigentlichen Zeitungsblatt beigelegt wurde und sich zum Unterschied von diesem nicht mit politischem, sondern mit schöngeistigen Dingen beschäftigte; womit zunächst klargestellt war, daß Politik weder eins schöne noch eine geistige Beschäftigung darstellt. Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts entschloß sich das Pariser "Journal des Débats" zu einer folgenschweren Neuerung: es entzog seinem "Blättchen" die Sonderexistenz und fügte es unter einem deutlichen, eigens gezogenen Trennungsstrich dem Hauptblatt an. Fortan waren Schönheit und Geist, in der Tagespresse zumindest, mit dem Gedanken an den Strich verbunden.

Die Grenzziehung erfolgte vor allem – deshalb, weil der politische Teil den objektiven, von Person und Persönlichkeit unabhängigen Nachrichten und Informationen vorbehalten blieb, indessen das Feuilleton die Individualität des Schreibenden zur Geltung bringen sollte, die weltanschauliche wie die stilistische. Mit dem, was oberhalb des Strichs gedruckt wurde, ging die Zeitung gewisse Verbindlichkeiten ein, für die sie gutstehen mußte; was unterm Strich erschien, war unverbindlich.

*

Infolgedessen gelangte das Feuilleton besonders in Wien zu prächtiger Entfaltung. Entsprach es doch in hohem Maß dem Individualismus des Österreichers, seinem lässigen Temperament, seinem Hang, aus Nebensächlichkeiten auf Hauptsachen zu schließen, seinem psychologisch differenzierten Beobachtungstrieb, seiner Verspieltheit, seiner Freude an witzigen, eleganten Formulierungen – und seiner Freude daran, daß er sich selbst mit der witzigsten und elegantesten Formulierung noch nicht endgültig festgelegt hatte, sondern sie im nächsten Satz immer noch abschwächen, ablenken oder ausdeuten konnte. Das unterscheidet, und zwar zu seinem Vorteil, den Feuilletonisten vom Aphoristiker. Der kleine, kecke Bruder Aphorismus verhält sich zum Feuilleton wie ein hartgekochtes Ei zu mindestens zwei Rühreiern. (Das Feuilleton wiederum verhält sich zu seinem großen, ernsten Bruder, dem Essay, wie zwei Rühreier zu einem ausgiebigen Eierkuchen.)

Es gab eine Zeit, in der in Wien ein guter Feuilletonist für das Ansehen einer Zeitung ebenso wichtig war wie ein guter Nachrichtendienst, und für ihren Absatz ebenso wichtig wie es heute der Sportteil ist. Um einen erstklassigen Feuilletonisten herrschte damals, wenn wir schon davon reden, das gleiche Geriß wie heute um einen erstklassigen Mittelstürmer, und wenn ein Star seine Zeitung wechselte, so machte das kaum geringere Sensation, als wenn heute einer seinen Klub wechselt. Es waren aber auch wirkliche Meister ihres Fachs. Sie besaßen wirkliches Wissen und ein wirkliches Weltbild, sie verstanden etwas von den Dingen, über die sie schrieben, und sie schrieben nur über Dinge, von denen sie etwas verstanden. Vor allem aber konnten sie schreiben. Aus einem Kommentar zu einem Zeitereignis, aus einer lokalen Glosse, aus einer Theaterkritik, aus einem Reisebrief machten sie kleine, in sich geschlossene Kunstwerke, die durchaus geeignet waren, in Sammelbänden für spätere Zeiten aufbewahrt zu werden: weil sie Kompetentes und Gültiges über ihre eigene Zeit aussagten. Diese Glanzperiode des Wiener Feuilletons begann mit M. G. Saphir, erreichte mit Ferdinand Kürnberger,. Franz Speidel und Daniel Spitzer ihren literarischen Gipfel und mit Hermann Bahr ihren weitesten Einfluß; als ihr letzter großer Repräsentant ragte Alfred Polgar noch in unsere Tage herüber.

*