Der siebenundvierzigjährige Italiener Giacomo Manzù gehört seit langem zu den führenden Bildhauern seines Landes. Er ist eine der interessantesten und problematischsten Erscheinungen unter den zeitgenössischen Künstlern. Sein Werk ist heftig, ja leidenschaftlich umstritten. Die "Modernisten" (um mit Sedlmeyer zu sprechen) nennen es unzeitgemäß, reaktionär, anachronistisch, die andere Seite feiert es als Beginn einer "neuen Natürlichkeit", und wahrscheinlich tun ihm seine Freunde noch größeres Unrecht als seine Feinde.

In diesen Monaten ist nun zum erstenmal eine Manzü-Ausstellung nach Deutschland gekommen, eine Kollektion von 24 Bronzeskulpturen und 24 Handzeichnungen und Radierungen. Sie wurde von der Galerie Welz in Salzburg zusammengestellt und war erst in Stuttgart, später. in Bremen zu sehen, von wo sie jetzt nach Utrecht geht; sie soll im nächsten Jahr auch in Hamburg in der Galerie Rudolf Hoffmann gezeigt werden.

Zunächst ein paar Stichworte zur Person: Giacomo Manzù ist das siebente Kind eines Schusters in Bergamo. Mit 10 Jahren kommt er von der Volksschule in die Lehre, wird Stuckarbeiter, Vergolder und Lackierer, nebenbei malt er, lernt die Technik der Lithographie und Radierung und knetet in Gips und Ton. Mit 20 Jahren gibt er das Handwerk auf, und mit 30 Jahren hat er seine erste Kollektiv-Ausstellung auf der Biennale in Venedig. Drei Jahre später ist er bereits Professor einer Bildhauerklasse an der Brera-Akademie in Mailand. Mit 40 Jahren erhält er den Auftrag, für St. Peter in Rom Bronzetüren zu schaffen.

Über die künstlerische Entwicklung, die dieser erstaunlichen Karriere parallel läuft, gibt die Bremer Ausstellung allerdings keine Auskunft. Sämtliche Skulpturen und der überwiegende Teil der Zeichnungen sind in den letzten beiden Jahren entstanden. Und bei dem heutigen Manzù wird man vergeblich nach Spuren des Autodidakten, nach ungeschickten oder mißtratenen Lösungen, nach jener Diskrepanz zwischen innerer Vorstellung und äußerer Gestaltung suchen. Er ist sogar ein ausgezeichneten Techniker, und seine Kunst des Modellierens: eine Gestalt mit zartesten Schwellungen und Rundungen, durch behutsames Glätten und Aufrauhen zu verlebendigen, den Hintergrund eines Reliefs mit leichter Hand durchzukneten und in vibrierende Bewegung zu bringen und sich nirgends auch nur die geringste plastische Nuance entgehen zu lassen, ist virtuos und gelegentlich (bei der farbigen Behandlung der Bronze!) in Gefahr, zu bloßem Raffinement zu werden. Aber Manzù ist, trotz virtuoser Fingerfertigkeit, kein Formalist. Er wird getrieben von einem wilden, unstillbaren Drang nach "Wirklichkeit", und auf den verschiedensten, ungewöhnlichen, ja unmöglichen Wegen versucht er es, sich ihrer zu bemächtigen. Mit leidenschaftlicher und demütiger Sachlichkeit will er die "natürliche Erscheinung" wiedergeben. Seine "Tänzerin mit hochgestreckten Armen" ist von Kopf bis Fuß dem lebenden Modell nachgebildet. Aber auch bei Manzù geht die Gleichung zwischen natürlicher und künstlerischer Schönheit nicht auf. Der Rest ist: ein gutgewachsenes Modell in tänzerischer Pose. Sein "Mädchen auf dem Stuhl" ist wohl das Äußerste, was ein heutiger Künstler an Selbstverleugnung, an Naturtreue und Genauigkeit zu leisten vermag. Ein rührendes Bild schmächtiger, unbeholfener, verängstigter Kindlichkeit – aber starr, unlebendig wie eine Maske. Wenn er dagegen nicht "kopiert", sondern gestaltet, wenn er aufs Detail verzichtet, wenn er sich seinem Instinkt für die plastische Situation überläßt, im Bozetto nämlich (der plastischen Studie), in den Frauenköpfen oder im "Sitzenden Kardinal", da gelingt es ihm mühelos, "Wirklichkeit" zu geben und der Bronze den Glanz des Lebendigen zu verleihen. In diesen Arbeiten (und in vielen seiner Zeichnungen) distanziert er sich deutlich von jedem "Naturalismus" alter oder neuer Prägung. Gottfried Sello.