Gute Gründe sprechen dafür, daß es zu keinem Konjunkturrückschlag kommen wird. Zu diesem Ergebnis, das "einen maßvollen Optimismus rechtfertigt", kam neulich in Essen eine erfreulich gründlich, objektiv und konzentriert durchgeführte Aussprache der Deutschen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zum Thema "Konjunkturpolitik in der Marktwirtschaft". – Es bleibt da allerdings die Frage offen, ob das ständige Hervorkehren der günstigen Expansionschancen (verbunden mit der Tendenz, die Übernachfrage als Ausfluß einer Art von moral insanity zu charakterisieren) nicht dazu führt, die psychologischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß mit der Frühjahrssaison eine neue Welle der Überexpansion anläuft. Bei der Art, wie Konjunkturfragen jetzt behandelt werden, entsteht zweifellos die Gefahr, daß alle, "die es angeht", für sich in Anspruch nehmen, ein gutes Gewissen haben zu können. Die "Sünder" sind ja allemal "die anderen" – das wird auch von denjenigen geglaubt, die sich in puncto Überinvestitionen aus kurzfristigen Krediten (und unterlassener Konsolidierung!) eigentlich Vorwürfe machen müßten ... In Auswirkung dieses falsch angesetzten "psychologischen Feldzuges" kann es dazu führen, daß die von Amts wegen geförderte Vorstellung, wonach (durch "Bereitstellung" von Massen an Auslandsarbeitern!) eine Hyper-Vollbeschäftigung möglich sei, erneut zu einer hypertrophierten Expansion in bestimmten Wirtschaftszweigen führt, so daß restriktive Gegenmaßnahmen unvermeidlich werden.

Von dieser Gefahr also war auf der Essener Tagung auch nicht andeutungsweise die Rede. Wenn – retrospektiv – die Vertreter der Konjunkturforschung darüber Klage führten, daß die (private und öffentliche) Wirtschaft sich gegenüber den Mahnungen und Warnungen der einschlägigen Wissenschaften nicht genügend aufgeschlossen gezeigt hätte, so muß. man allerdings fragen: wann eigentlich haben die Konjunkturinstitute gewarnt? – und: ist dies auch hinreichend eindringlich geschehen? Wir jedenfalls haben den Eindruck, als ob die sogenannten "Überhitzungserscheinungen" von dieser Seite her zunächst immer wieder bagatellisiert und später tröstlich als "Nachklänge einer bereits überwundenen Phase partieller Anspannungen" bezeichnet worden seien – bis dann, zu Anfang August, die Gegenmaßnahmen der Bank deutscher Länder die Situation so eindeutig klarstellten, daß nun kein Ausweichen vor den Problemen mehr möglich war ... Die Analayse der jetzigen Konjunkturlage, durch die Vertreter der Konjunkturwissenschaft auf der Essener Tagung vorgenommen, ergab jedenfalls keine neuen Aspekte; es war im wesentlichen von den bekannten Engpässen – in der Bauwirtschaft, im Kohlenbergbau und auf dem Arbeitsmarkt – die Rede. Also komme es jetzt darauf an, wie der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums betonte, bei den Investitionen von der Kapazitätsausweitung auf die Rationalisierung umzuschalten. Womit denn also der Mensch, als Träger des Faktors Arbeitskraft, wieder in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Maßnahmen gerückt ist.

Rationalisierung ist ein schlimmes Wort, wenn es nichts weiter bedeutet, als im Sinne eines überholten Taylorismus oder eines modernen Stachanow-System das Maximum wägbaren, meßbaren und berechenbaren Leistungsmehrs aus dem einzelnen herauszuholen, ihn dadurch zum Produktions- und Kostenfaktor degradierend ... ein gutes Wort, wenn darunter – um mit Friedrich List zu sprechen – die Überwindung "der bloßen Theorie der Werte" durch eine vorurteilslose, allgemein anerkannte und befolgte, weil auf wissenschaftliche Sachanalyse gegründete "Erkenntnis der Bedingungen der Entstehung und Wiedererzeugung des Volksreichtums" verstanden wird. Denn "die Ursachen des Reichtums sind etwas ganz anderes als der Reichtum selbst": Sie liegen, an erster Stelle, in der Arbeitsfähigkeit, im Arbeitsgeschick und im Arbeitsfleiß aller Bürger.

Die Aufgabe, die Leistung der immer knapper werdenden Arbeitskräfte des Volkes zu steigern, umschließt, weit mehr als die Einführung besserer Arbeitsmethoden und besserer innerbetrieblicher Organisation. Sie erschöpft sich auch nicht in der volkswirtschaftlichen Rationalisierung, etwa durch Standardisierung und Typengrundfertigung, eine Aufgabe, die nur durch überbetriebliche Zusammenarbeit zu lösen sein dürfte. Rationalisierung, im umfassenden Sinne, ist die zentrale Aufgabe künftiger deutscher Sozialgestaltung. Es gilt, das Vertrauen derer, die Arbeit gegen Entgelt zur Verfügung stellen, zu gewinnen: das Vertrauen darin, daß ihre Leistung nach dem volkswirtschaftlichen Gesamtertrag bemessen ist, daß niemand, mit welcher Begründung auch immer, einen "Mehrwert" einbehält. Es geht mit anderen Worten darum, daß das Prinzip freiheitlich-marktwirtschaftlicher Ordnung strikt gewahrt ist, nämlich die absolute Entsprechung von Leistung und Gegenleistung. Daß die Gewerkschaften aus einer sehr ungünstiger psychologischen Position heraus für die 40-Stunden-Woche und gegen das Überstundenunwesen kämpfen, während die Massen der Arbeitnehmer von einer wilden (die Konjunktur überhitzenden!) Arbeitswut erfüllt sind, läßt die Notwendigkeit erkennen, daß (auch unter konjunkturpolitschen Gesichtspunkten) eine Atmosphäre beruhigter und beruhigender Gelassenheit geschaffen werden muß.

Damit entwickelt sich aus einem zunächst rein konjunkturellen Anlaß, nämlich der Verknappung der Arbeitskräfte, die Notwendigkeit zu einer umfassenden Struktur politik auf lange Sicht. Undhier ist nun allerdings der Punkt, der den kritischen Teilnehmer an der Essener Aussprache nachdenklich stimmt: viel Gescheites über die Konjunkturpolitik wurde vorgetragen – aber alles zu sehr auf den Augenblick abgestellt, und mit dem Seufzer der Erleichterung: "Wir sind noch einmal davongekommen." Daß Aufgaben säkularer Natur vor uns liegen, mit der Bewältigung der Probleme der zweiten industriellen Revolution (Elektronik, Automatien, Atomenergie) – von denen, in gelassener Souveränität, Per Jacobsson (Direktoi an der BIZ in Basel) sprach –, daß die Schaffung einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die dem ideologischen Einflußzuwachs des Ostens Paroli zu bieten vermöchte, sich als unabweisbare Zukunftsaufgabe für die westliche Welt stellt: das hätte auch in der Behandlung von Tagesfragen immer wieder anklingen müssen. Leider aber hörte man hiervon nichts. War es die Scheu vor einem Ausufern der Debatte? Ahnungslosigkeit jedenfalls war es nicht – das bewiesen die Gespräche am Rande.

Maßvoller Optimismus – so darf, alles in allem, der allgemeine Eindruck von dieser Tagung wohl umschrieben werden. Von schöpferischer Unzufriedenheit, von einem energie- und spannungsgeladenen Einfallsreichtum war wenig zu spüren. Die Helden scheinen in dieser Hinsicht müde geworden zu sein. Wir meinen hier nicht die ausgezeichneten, sehr maßvollen und objektiven, mit großem Beifall aufgenommenen Ausführungen des Gewerkschaftsmannes Friedrich von der IG Metall, sondern gründen diese Auffassung auf allgemeinere Beobachtungen. Sicherlich gilt für die dem Gesetz der Bürokratisierung unterliegenden Gewerkschaften, daß sie sich, mangels wirklicher neuer Ideen, bemühen, durch Verschärfung der Gangart eine echte Bewegung zu ersetzen. Mitunter sieht es so aus, als ob wir alle, Arbeitnehmer wie Unternehmer, ziemlich erschöpft vor den (sehr eindrucksvollen) äußeren Ergebnissen der Wiederaufbauperiode stünden: ohne den Elan, "unsere" Probleme anzufassen. Wir brauchten wohl etwas mehr Abstand von den Dingen – und Urlaub vom Alltag. G. K. / F. K.