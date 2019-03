Auch ein Weg zur Vereinigung

Der prominenteste Abgeordnete der Konservativen Partei und britische Vertreter im Europa-Rat, Sir Robert Boothby, hat im Anschluß an die Entscheidung des englischen Appellationsgerichts, dem Prinzen Ernst August von Hannover die britische Staatsbürgerschaft zuzuerkennen, dem Daily Telegraph in einem Leserbrief vorgeschlagen, daß Belgien, Holland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Griechenland dem Commonwealth beitreten, sollten, weil die Monarchen auch dieser Länder gemäß dem Gerichtsentscheid britische Bürger seien. "Es ist mir mit diesem Vorschlag vollkommen ernst", schreibt Sir Robert. "Sechs Jahre der Sterilität in Straßburg machen uns des endlosen Geredes über Föderation, Integration, Vereinheitlichung und Zusammenarbeit, dem nie praktische Schritte folgen, überdrüssig."

Ist das ein Trost?

Gleichzeitig mit den Lohnsteuerkarten versendet das Hamburger Finanzamt eine genaue Aufstellung über die Verwendung der Steuergelder. Danach erhielten im letzten Haushaltsjahr von 100 DM Steuergeldern zum Beispiel das Amt für Besatzungskosten 0,03 Pfennig und die Müllabfuhr 0,78 Pfennig. Zur allgemeinen Förderung des Kulturschaffens wurden ein Pfennig und für den Schulbau 2,55 DM ausgegeben. Es gibt vierzehn Ausgabenbereiche mit insgesamt 168 Einzelposten.

Schluß mit dem Lärm!

Die folgende Verfügung ist vom amerikanischen Luftwaffenministerium erlassen worden: "Mit Wirkung vom 12. November darf ein Gebiet mit einem Durchmesser von siebeneinhalb Kilometern bis auf weiteres nicht mehr überflogen werden. Sein Zentrum liegt 77 Grad, 15 Minuten und 48 Sekunden westlicher Länge und 39 Grad, 47 Minuten und 47,5 Sekunden östlicher Breite." Einfacher hätte man auch sagen können: "Eisenhowers Landsitz darf nicht überflogen werden."

Up to date

Das Wehrschach, eine bekannte japanische Version des Schachspiels, ist um drei weitere Figuren bereichert worden. Neben den traditionellen Figuren können die Spielpartner jetzt auch eine Atombombe, einen Spion und einen Militärpolizisten einsetzen. Die Atombombe ist die stärkste Figur; der Wert des Spions sowie des Polizisten ist noch nicht näher bestimmt.